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Star Wars: Knights of the Old Republic'in iPad versiyonu kısa bir süreliğine indirimde

5 yıl
360
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Star Wars: Knights of the Old Republic'in iPad versiyonu kısa bir süreliğine indirimde
Geçtiğimiz mayıs ayında iPad kullanıcılarının beğenisine sunulan Bioware imzalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic, kısa bir süreliğine indirimde.

Normalde 17.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan yapım, indirimle birlikte 8.99 TL'den mobil oyuncularla buluşmaya başladı. Aslına sadık kalınarak iOS platformuna aktarılan oyun, iPad kullanıcılarını Mandalorian Savaşları'nın henüz yeni bittiği döneme yani filmlerden yaklaşık 4000 yıl öncesine götürüyor.

Dokunmatik cihazlar için yeniden hazırlanan kontrol yapısıyla iPad'de rahatlıkla kontrol edilebilen yapım, iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri cihazlarda çalışıyor. Star Wars: Knights of the Old Republic'i bir de tablette denemek istiyorsanız %50'ye varan bu fiyat indirimini kaçırmamanızda fayda var. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id611436052?mt=8&partnerId=0 Yorum Yaz
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