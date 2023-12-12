Fiş çekildi, Google Play Filmler ve TV uygulaması için yolun sonuna gelindi

Google Play Filmler ve TV için veda vakti
Kısa süre önce yayınlanan bir destek belgesinde Google, Ocak ayında marka tamamen ortadan kalktığında Google Play Filmler ve TV üzerinden satın aldığınız dizi ve filmleri nasıl izleyebileceğinizi ayrıntılı olarak açıkladı. Google'a göre, Android TV destekli bir televizyonunuz ya da yayın cihazınız varsa, 17 Ocak'tan itibaren Mağaza sekmesinden satın aldığınız ya da kiralamak istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Android TV'yi çalıştıran bir kablolu yayın kutunuz veya set üstü kutunuz varsa, aynı günden itibaren YouTube uygulamasından izleyecek / kiralayacaksınız. Tarayıcıda da YouTube'a gitmek mümkün.
Google bir süredir kullanıcıları yavaş yavaş Google Play Filmler ve TV'den uzaklaştırıyor ve Android TV kullanıcılarını Google TV uygulamasına yönlendiriyordu. Dolayısıyla bu geçişin çok sert olması beklenmiyor. Özellikle, içeriği farklı bir yerden alıyor olsanız bile satın aldığınız şeyleri izlemeye devam edebileceksiniz ki bu da Sony'nin kullanıcıların parasını ödediği Discovery içeriğini kütüphanelerinden kaldıracağını açıklamasından daha iyi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.