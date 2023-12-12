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    Anlık Bildirim

    Fiş çekildi, Google Play Filmler ve TV uygulaması için yolun sonuna gelindi

    Google, bir uygulamanın daha fişini çektiğini açıkladı. Google Play Filmler ve TV uygulaması, önümüzdeki aydan itibaren artık kullanılamayacak. Uygulama, Android TV’lerde zaten çalışmıyor.
    Google Play Filmler ve TV artık kullanılamayacak! Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Google, Google Play Filmler ve TV uygulamasıyla bağlarını tamamen koparıyor. Google, bir süre önce Android ve iOS kullanıcılarını Google TV uygulamasına taşımış, uygulamayı tüm Roku'lardan ve çoğu akıllı TV'den kaldırmış ve uygulamayı Ekim ayında Android TV'den çekmişti. Şimdi ise Google Play Filmler ve TV uygulamasının tamamen kaldırılacağı açıklandı.

    Google Play Filmler ve TV için veda vakti

    Kısa süre önce yayınlanan bir destek belgesinde Google, Ocak ayında marka tamamen ortadan kalktığında Google Play Filmler ve TV üzerinden satın aldığınız dizi ve filmleri nasıl izleyebileceğinizi ayrıntılı olarak açıkladı. Google'a göre, Android TV destekli bir televizyonunuz ya da yayın cihazınız varsa, 17 Ocak'tan itibaren Mağaza sekmesinden satın aldığınız ya da kiralamak istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Android TV'yi çalıştıran bir kablolu yayın kutunuz veya set üstü kutunuz varsa, aynı günden itibaren YouTube uygulamasından izleyecek / kiralayacaksınız. Tarayıcıda da YouTube'a gitmek mümkün.

    Google bir süredir kullanıcıları yavaş yavaş Google Play Filmler ve TV'den uzaklaştırıyor ve Android TV kullanıcılarını Google TV uygulamasına yönlendiriyordu. Dolayısıyla bu geçişin çok sert olması beklenmiyor. Özellikle, içeriği farklı bir yerden alıyor olsanız bile satın aldığınız şeyleri izlemeye devam edebileceksiniz ki bu da Sony'nin kullanıcıların parasını ödediği Discovery içeriğini kütüphanelerinden kaldıracağını açıklamasından daha iyi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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