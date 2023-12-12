Fiş çekildi, Google Play Filmler ve TV uygulaması için yolun sonuna gelindi

Tam Boyutta Gör Yazılım devi Google, Google Play Filmler ve TV uygulamasıyla bağlarını tamamen koparıyor. Google, bir süre önce Android ve iOS kullanıcılarını Google TV uygulamasına taşımış, uygulamayı tüm Roku'lardan ve çoğu akıllı TV'den kaldırmış ve uygulamayı Ekim ayında Android TV'den çekmişti. Şimdi ise Google Play Filmler ve TV uygulamasının tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Google Play Filmler ve TV için veda vakti

Kısa süre önce yayınlanan bir destek belgesinde Google, Ocak ayında marka tamamen ortadan kalktığında Google Play Filmler ve TV üzerinden satın aldığınız dizi ve filmleri nasıl izleyebileceğinizi ayrıntılı olarak açıkladı. Google'a göre, Android TV destekli bir televizyonunuz ya da yayın cihazınız varsa, 17 Ocak'tan itibaren Mağaza sekmesinden satın aldığınız ya da kiralamak istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Android TV'yi çalıştıran bir kablolu yayın kutunuz veya set üstü kutunuz varsa, aynı günden itibaren YouTube uygulamasından izleyecek / kiralayacaksınız. Tarayıcıda da YouTube'a gitmek mümkün.

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Google bir süredir kullanıcıları yavaş yavaş Google Play Filmler ve TV'den uzaklaştırıyor ve Android TV kullanıcılarını Google TV uygulamasına yönlendiriyordu. Dolayısıyla bu geçişin çok sert olması beklenmiyor. Özellikle, içeriği farklı bir yerden alıyor olsanız bile satın aldığınız şeyleri izlemeye devam edebileceksiniz ki bu da Sony'nin kullanıcıların parasını ödediği Discovery içeriğini kütüphanelerinden kaldıracağını açıklamasından daha iyi.

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