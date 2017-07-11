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Steam’in VAC sistemi rekor tazeledi!

Popüler sosyal servis sağlayıcısı Steam bu kez hile engelleyicisi VAC ile gündeme geldi. Sistemin banladığı oyuncu sayısı geçtiğimiz yılki rekorunun bir hayli üstünde.
1 yıl
3,6b
1
25
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Dijital dağıtım platformu Steam’in VAC anti hile sisteminin geçtiğimiz günlerde askıya aldığı hesap sayısı duyanları şoke etti. Gelişmeye neden olarak yaz indirimlerinden faydalanan ve kurallara uygunsuz davranışlar sergileyen oyuncuların indirimlerden faydalanmasının önlenmek istenmesi gösteriliyor.

Rakam 40 000'in üzerinde

 
Gelen haberlere göre geçtiğimiz 6 Temmuz Perşembe günü 30 000 hesap banlanmış. Bununla birlikte 4 972 oyuncu da oyuncu da oyun içi ihlaller sebebiyle aynı uygulamaya tabi tutulmuş. Ayrıca sistemin günde ortalama 3500 hesabı da askıya aldığı aktarılırken etkilenen toplam oyuncu sayısının 40 000’i aştığı belirtiliyor.
Rakam geçtiğimiz yılki 15 227 kişilik rekorun oldukça üzerinde. Sayının bu kadar yüksek olmasında daha önce hesabına ya da oyununa engelleme uygulanan kullanıcıların tespit edilmesi ve bu kişilerin indirimden yararlanarak açtıkları yeni hesaplarının kolaylıkla engellenmesi etkili olmuş.

Öte yandan kullanıcıların oyun içi öğelerine erişimini kaybettiği ve Valve’nin sunucularına bağlanmasının engellendiği uygulama sonucunda toplamda 9 580$ değerindeki oyun içi eşyanın kaybedildiği rapor ediliyor.
https://www.engadget.com/2017/07/10/valve-bans-40-000-cheating-accounts-after-the-steam-summer-sale/ Yorum Yaz
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Aslanhan. 1 yıl en beğenilen
Banlananların %90 ı Cs Go oyuncusu.
Son 8-10 aydır Hileden geçilmiyor.
Az da olsa nefes aldı oyun.
Devamının gelmesi gerek.
1 Yanıt Yanıtla +34
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Mr.Legend 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN

Rusların girmesini engelleseler yeter aslında :)

Sen önce Türklere laf et sonra ruslara sıra gelir. Hiçbir sebep yokken bizimkilere gelince küfürler havada uçuşuyor.
BekirARSLANRusların girmesini engelleseler yeter aslında :)Sen önce Türklere laf et sonra ruslara sıra gelir. Hiçbir se...
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Zala- 1 yıl
CS:GO temizlendikten sonra darısı battleground hesapların başına inşallah.
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kötü_ben 1 yıl
oye modır fakır iyi olmuş canları cehenneme steam öyle türk şirketlerine benzemez abi affet abi bidaha yapmıcam allah çarpsın
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Bane93 1 yıl
Idle Masterla alakası yoktur CS Go kara listeye eklemeden cs'den kart düşürmüşlüğüm var benim.
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Paetzold 1 yıl
Haksiz bancilarda bitmez hilede.
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DokuzKuyrukluTilki 1 yıl
Daha dün aim + wall geldi. Adam kapıdan geçene hs atıyor ssg ile. Akıllı olanlar hileyi hemen aktif etmedi heralde.
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Nerevarine 1 yıl
Haksız yere ban yemek yoktur. Saat kasma ban atıyor mu bilmem ama sam kullanmak da yasak sam kullandıysanız haksız yere yememiş oluyorsunuz. Ben de sam'i yasal sanıyordum değilmiş.
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pranis 1 yıl
Banla banla, ne kadar varsa, ip ban atsa yeridir.
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Master_Evil 1 yıl
hilecilere acımadılar iyi oldu
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WarSaw 1 yıl
cs yi hileciler yüzünden bırakmıştım iyi olmuş
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Celonfix 1 yıl
Cs denen valve oyununa 1000lerce saat verenlere iyi oldu.
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steam, vac ve
6 etiket daha steam vac steam vac ban steam anti hile Oyunlar Yazılım Metehan Göktaş
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