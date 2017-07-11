Steam’in VAC sistemi rekor tazeledi!

Rakam 40 000'in üzerinde

Gelen haberlere göre geçtiğimiz 6 Temmuz Perşembe günü 30 000 hesap banlanmış. Bununla birlikte 4 972 oyuncu da oyuncu da oyun içi ihlaller sebebiyle aynı uygulamaya tabi tutulmuş. Ayrıca sistemin günde ortalama 3500 hesabı da askıya aldığı aktarılırken etkilenen toplam oyuncu sayısının 40 000’i aştığı belirtiliyor.

Rakam geçtiğimiz yılki 15 227 kişilik rekorun oldukça üzerinde. Sayının bu kadar yüksek olmasında daha önce hesabına ya da oyununa engelleme uygulanan kullanıcıların tespit edilmesi ve bu kişilerin indirimden yararlanarak açtıkları yeni hesaplarının kolaylıkla engellenmesi etkili olmuş.

https://www.engadget.com/2017/07/10/valve-bans-40-000-cheating-accounts-after-the-steam-summer-sale/

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Dijital dağıtım platformugeçtiğimiz günlerde askıya aldığı hesap sayısı duyanları şoke etti. Gelişmeye neden olarak yaz indirimlerinden faydalanan ve kurallara uygunsuz davranışlar sergileyen oyuncuların indirimlerden faydalanmasının önlenmek istenmesi gösteriliyor.Öte yandan kullanıcıların oyun içi öğelerine erişimini kaybettiği ve Valve’nin sunucularına bağlanmasının engellendiği uygulama sonucunda toplamdaoyun içi eşyanın kaybedildiği rapor ediliyor.