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    2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirim tarihleri

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, planlanan resmî Steam etkinliklerini paylaştı. Peki sıradaki indirim dönemi ne zaman? İşte 2024 yılı boyunca tüm Steam etkinlikleri ve indirimleri...
    2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirim tarihleri! Tam Boyutta Gör
    Steam'in 2024 yılının geri kalanı için planladığı yeni indirim dönemleri belli oldu. Her zaman olduğu gibi Valve tarafından paylaşılan tarihleri aşağıda bulabilirsiniz. Listeye göre bu yılın sonuna kadar üç farklı mevsimsel indirim ve birden fazla Festival etkinliği bizleri bekliyor olacak. Gelin 2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirimlerine göz atalım...

    2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirimleri

    Steam indirim tarihleri özellikle ülkemizdeki oyuncular için oldukça önemli. Bildiğiniz gibi son dönemde Steam'den TL kaldırıldı ve çoğu oyunun fiyatında artış yaşandı. Bu bağlamda Steam'de yaklaşmakta olan ilk mevsimsel etkinlik, 27 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında planlanan Steam Yaz İndirimleri olacak. Bu arada hemen önümüzde 15 Nisan'da başlayacak olan FPS Festivali (15 Nisan 2024 - 22 Nisan 2024) de bulunuyor.

    Oyuncular için bir diğer büyük indirim dönemi olan Steam Sonbahar İndirimi ise 27 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bunun hemen ardından Steam Kış İndirimleri (17 Aralık - 2 Ocak) ile karşılaşacağız. Ayrıca Steam Cadılar Bayramı Festivali ne zaman? sorusu da yanıt buldu. 28 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde olacak. İşte önümüzdeki Steam indirimleri ve etkinlikleri:

    • FPS Festivali: 15 - 22 Nisan
    • Çiftçilik Festivali: 29 Nisan - 6 Mayıs
    • Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 - 20 Mayıs
    • Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs - 3 Haziran
    • Next Fest: 10 - 17 Haziran
    • Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
    • Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz - 5 Ağustos
    • Dövüş Oyunları Festivali: 5 - 12 Ağustos
    • Ritim Festivali: 19 - 26 Ağustos
    • Uzay Keşfi Festivali: 2 - 9 Eylül
    • Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 - 23 Eylül
    • Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül - 7 Ekim
    • Next Fest: Ekim: 14 - 21 Ekim
    • Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim - 4 Kasım
    • Yemek Yapma Festivali: 11 - 18 Kasım
    • Steam Sonbahar İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık
    • Steam Kış İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 19 Aralık - 2 Ocak
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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