2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirim tarihleri

Tam Boyutta Gör Steam'in 2024 yılının geri kalanı için planladığı yeni indirim dönemleri belli oldu. Her zaman olduğu gibi Valve tarafından paylaşılan tarihleri aşağıda bulabilirsiniz. Listeye göre bu yılın sonuna kadar üç farklı mevsimsel indirim ve birden fazla Festival etkinliği bizleri bekliyor olacak. Gelin 2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirimlerine göz atalım...

2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirimleri

Steam indirim tarihleri özellikle ülkemizdeki oyuncular için oldukça önemli. Bildiğiniz gibi son dönemde Steam'den TL kaldırıldı ve çoğu oyunun fiyatında artış yaşandı. Bu bağlamda Steam'de yaklaşmakta olan ilk mevsimsel etkinlik, 27 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında planlanan Steam Yaz İndirimleri olacak. Bu arada hemen önümüzde 15 Nisan'da başlayacak olan FPS Festivali (15 Nisan 2024 - 22 Nisan 2024) de bulunuyor.

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Oyuncular için bir diğer büyük indirim dönemi olan Steam Sonbahar İndirimi ise 27 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bunun hemen ardından Steam Kış İndirimleri (17 Aralık - 2 Ocak) ile karşılaşacağız. Ayrıca Steam Cadılar Bayramı Festivali ne zaman? sorusu da yanıt buldu. 28 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde olacak. İşte önümüzdeki Steam indirimleri ve etkinlikleri:

FPS Festivali: 15 - 22 Nisan

Çiftçilik Festivali: 29 Nisan - 6 Mayıs

Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 - 20 Mayıs

Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs - 3 Haziran

Next Fest: 10 - 17 Haziran

Steam Yaz İndirimi : 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)

: 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim) Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz - 5 Ağustos

Dövüş Oyunları Festivali: 5 - 12 Ağustos

Ritim Festivali: 19 - 26 Ağustos

Uzay Keşfi Festivali: 2 - 9 Eylül

Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 - 23 Eylül

Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül - 7 Ekim

Next Fest: Ekim: 14 - 21 Ekim

Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim - 4 Kasım

Yemek Yapma Festivali: 11 - 18 Kasım

Steam Sonbahar İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık

(büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık Steam Kış İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 19 Aralık - 2 Ocak

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2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirim tarihleri!