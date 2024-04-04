2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirim tarihleri

2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirimleri
Steam indirim tarihleri özellikle ülkemizdeki oyuncular için oldukça önemli. Bildiğiniz gibi son dönemde Steam'den TL kaldırıldı ve çoğu oyunun fiyatında artış yaşandı. Bu bağlamda Steam'de yaklaşmakta olan ilk mevsimsel etkinlik, 27 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında planlanan Steam Yaz İndirimleri olacak. Bu arada hemen önümüzde 15 Nisan'da başlayacak olan FPS Festivali (15 Nisan 2024 - 22 Nisan 2024) de bulunuyor.
Oyuncular için bir diğer büyük indirim dönemi olan Steam Sonbahar İndirimi ise 27 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bunun hemen ardından Steam Kış İndirimleri (17 Aralık - 2 Ocak) ile karşılaşacağız. Ayrıca Steam Cadılar Bayramı Festivali ne zaman? sorusu da yanıt buldu. 28 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde olacak. İşte önümüzdeki Steam indirimleri ve etkinlikleri:
- FPS Festivali: 15 - 22 Nisan
- Çiftçilik Festivali: 29 Nisan - 6 Mayıs
- Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 - 20 Mayıs
- Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs - 3 Haziran
- Next Fest: 10 - 17 Haziran
- Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
- Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz - 5 Ağustos
- Dövüş Oyunları Festivali: 5 - 12 Ağustos
- Ritim Festivali: 19 - 26 Ağustos
- Uzay Keşfi Festivali: 2 - 9 Eylül
- Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 - 23 Eylül
- Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül - 7 Ekim
- Next Fest: Ekim: 14 - 21 Ekim
- Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim - 4 Kasım
- Yemek Yapma Festivali: 11 - 18 Kasım
- Steam Sonbahar İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık
- Steam Kış İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 19 Aralık - 2 Ocak
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...