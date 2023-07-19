Tam Boyutta Gör Resident Evil serisi, içerdiği çeşitlilikle birlikte oyun dünyasının en ikonik ve başarılı korku serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bunu, serinin içerisinde aksiyon-korku, co-op, PvP çok oyunculu, birinci şahıs hayatta kalma gibi pek çok türün bulunmasıyla açıkça görebiliyoruz. Serinin geçmişi başarılarla dolu olsa da son gelen bilgiler geleceğe, Resident Evil 9’a işaret ediyor.

Resident Evil 9 çıkış tarihi ortaya çıktı

Capcom, yedinci oyunu birinci şahıs yaparak esasında seriyi oldukça başarılı bir şekilde yeniden başlattı. Firma, bu oyunda tipik zombilerden uzaklaşırken sekizinci oyunda vampirler, kurtadamlar ve diğer doğaüstü unsurlarla yer aldı. Serinin eski tarihinden farklı olsa da hayranlar tarafından tüm değişiklikler benimsendi ve tam not aldı.

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Pek çok kişi varsayımsal bir dokuzuncu oyunun bu fikirleri alıp devam ettirmesini bekliyordu, ancak Capcom, Ethan Winters ve ailesinin hikayesinin Resident Evil Village ve DLC'sinde noktalandığını ifade etti. Dolayısıyla Resident Evil 9’da oyunun neye odaklanacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok ancak öğrenmemiz çok uzun sürmeyebilir. Oyun dünyasının tanınan ismi Dusk Gollem’a göre Resident Evil 9, 2025 yılı içerisinde çıkacak. Gallem ayrıca Capcom’un 2024’te oyunu duyuracağını belirtiyor. Bu bilgilere göre son iki oyunun tanıtımlarına dayanarak Capcom’un Resident Evil 9’u önümüzdeki yaz döneminde açıklaması muhtemel görünüyor.

Son olarak, artık Ethan ve ailesi serideki miladını doldurmuşken Capcom’un Chris Redfield veya Leon Kennedy gibi sevilen bir karakterle Resident Evil 9’da ilerleme ihtimali bulunuyor. Bu iki karakteri de serinin önceki oyunlarda gördük fakat, firmanın yepyeni bir hikaye anlatma veya yeni bir karakter kadrosunu ele alma ihtimali de bulunuyor.

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Merakla beklenen Resident Evil 9 çıkış tarihi ortaya çıktı