Fallout 76, dizi uyarlaması sayesinde Steam’de oyuncu sayısı rekorunu kırdı

Fallout 76 kendi rekorunu kırdı
Tüm Fallout oyunları (mobildeki Fallout Shelter dahil) ciddi bir oyuncu kitlesi kazanırken özellikle serinin çevrimiçi çok oyunculu moduna geçtiği en yeni oyunu olan Fallout 76, Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. 14 Nisan 2020'de (Steam) piyasaya çıkan Fallout 76, çıkış gününde 32.982 eş zamanlı oyuncuya ulaşmıştı, bu hafta sonunda ise 39.455'e ulaşarak rekorunu kırdı. Fallout: New Vegas ve Fallout 4 gibi eski oyunlar da dahil olmak üzere serinin her büyük oyunu Steam'deki oyuncu sayısında büyük bir artış yaşıyor.
Fallout 76 eskimiş bir oyun olsa da (Geliştiricinin Bethesda olduğunu da hesaba katın) lore’u şu anda en modern şekilde oyunculara aktarabilecek bir oyun konumunda. Üstelik yakın zamanda yeni bir Fallout oyununun çıkması da beklenmiyor. Zira Starfield sonrası Bethesda, şu anda The Elder Scrolls VI'ya odaklanmış durumda. Bu arada Bethesda, bu ay içinde Fallout 4 için yeni nesil güncellemesi yayınlamayı da planlıyor. Bu arada Steam FPS Festivali kapsamında Fallout oyunlarının indirime girdiğini de hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)