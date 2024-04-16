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    Anlık Bildirim

    Fallout 76, dizi uyarlaması sayesinde Steam’de oyuncu sayısı rekorunu kırdı

    Amazon Prime Video’nun Fallout dizisi ses getirmeye devam ediyor. Görünüşe göre başarılı uyarlama sayesinde Fallout 76 da Steam’de büyük bir rağbet görerek oyuncu sayısı rekorunu kırdı.
    Fallout 76, dizi uyarlaması sayesinde Steam’de rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    İyi bir uyarlama, kaynak materyalin daha fazla benimsenmesini sağlıyor. Bunu Cyberpunk Edgerunners ve Cyberpunk 2077 ile The Last of Us’ta gördük. Şimdi de aynı şeyi Fallout ve neredeyse her Fallout oyununda görüyoruz. Amazon Prime Video’nun Fallout dizisinin son derece olumlu tepkiler almasının ardından Steam'de, Fallout 4, Fallout New Vegas ve Fallout 76 gibi serinin neredeyse tüm oyunlarında oynanma sayılarında yüzde 50 ila yüzde 100 artışlar yaşanıyor.

    Fallout 76 kendi rekorunu kırdı

    Tüm Fallout oyunları (mobildeki Fallout Shelter dahil) ciddi bir oyuncu kitlesi kazanırken özellikle serinin çevrimiçi çok oyunculu moduna geçtiği en yeni oyunu olan Fallout 76, Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. 14 Nisan 2020'de (Steam) piyasaya çıkan Fallout 76, çıkış gününde 32.982 eş zamanlı oyuncuya ulaşmıştı, bu hafta sonunda ise 39.455'e ulaşarak rekorunu kırdı. Fallout: New Vegas ve Fallout 4 gibi eski oyunlar da dahil olmak üzere serinin her büyük oyunu Steam'deki oyuncu sayısında büyük bir artış yaşıyor.

    Fallout 76, dizi uyarlaması sayesinde Steam’de rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde Fallout 76, 2018’deki ilk çıkışında ağır bir şekilde eleştirilmiş ve çokça hatalarla gündeme gelmişti. O zamandan bu yana oyun pek çok güncelleme aldı ve en büyük dönüm noktası 2020'de Steam'de piyasaya sürüldüğünde yapılan Wastelanders güncellemesi oldu. Şimdi, Fallout 76 yeni oyuncular için oyun dünyasındaki en misafirperver topluluklardan birine sahip. Sadece tek başınıza oynamak da artık mümkün.

    Fallout 76 eskimiş bir oyun olsa da (Geliştiricinin Bethesda olduğunu da hesaba katın) lore’u şu anda en modern şekilde oyunculara aktarabilecek bir oyun konumunda. Üstelik yakın zamanda yeni bir Fallout oyununun çıkması da beklenmiyor. Zira Starfield sonrası Bethesda, şu anda The Elder Scrolls VI'ya odaklanmış durumda. Bu arada Bethesda, bu ay içinde Fallout 4 için yeni nesil güncellemesi yayınlamayı da planlıyor. Bu arada Steam FPS Festivali kapsamında Fallout oyunlarının indirime girdiğini de hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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