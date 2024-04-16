Fallout 76, dizi uyarlaması sayesinde Steam’de oyuncu sayısı rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör İyi bir uyarlama, kaynak materyalin daha fazla benimsenmesini sağlıyor. Bunu Cyberpunk Edgerunners ve Cyberpunk 2077 ile The Last of Us’ta gördük. Şimdi de aynı şeyi Fallout ve neredeyse her Fallout oyununda görüyoruz. Amazon Prime Video’nun Fallout dizisinin son derece olumlu tepkiler almasının ardından Steam'de, Fallout 4, Fallout New Vegas ve Fallout 76 gibi serinin neredeyse tüm oyunlarında oynanma sayılarında yüzde 50 ila yüzde 100 artışlar yaşanıyor.

Fallout 76 kendi rekorunu kırdı

Tüm Fallout oyunları (mobildeki Fallout Shelter dahil) ciddi bir oyuncu kitlesi kazanırken özellikle serinin çevrimiçi çok oyunculu moduna geçtiği en yeni oyunu olan Fallout 76, Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. 14 Nisan 2020'de (Steam) piyasaya çıkan Fallout 76, çıkış gününde 32.982 eş zamanlı oyuncuya ulaşmıştı, bu hafta sonunda ise 39.455'e ulaşarak rekorunu kırdı. Fallout: New Vegas ve Fallout 4 gibi eski oyunlar da dahil olmak üzere serinin her büyük oyunu Steam'deki oyuncu sayısında büyük bir artış yaşıyor.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde Fallout 76, 2018’deki ilk çıkışında ağır bir şekilde eleştirilmiş ve çokça hatalarla gündeme gelmişti. O zamandan bu yana oyun pek çok güncelleme aldı ve en büyük dönüm noktası 2020'de Steam'de piyasaya sürüldüğünde yapılan Wastelanders güncellemesi oldu. Şimdi, Fallout 76 yeni oyuncular için oyun dünyasındaki en misafirperver topluluklardan birine sahip. Sadece tek başınıza oynamak da artık mümkün.

Steam FPS Festivali başladı: %85'e varan indirim 5 sa. önce eklendi

Fallout 76 eskimiş bir oyun olsa da (Geliştiricinin Bethesda olduğunu da hesaba katın) lore’u şu anda en modern şekilde oyunculara aktarabilecek bir oyun konumunda. Üstelik yakın zamanda yeni bir Fallout oyununun çıkması da beklenmiyor. Zira Starfield sonrası Bethesda, şu anda The Elder Scrolls VI'ya odaklanmış durumda. Bu arada Bethesda, bu ay içinde Fallout 4 için yeni nesil güncellemesi yayınlamayı da planlıyor. Bu arada Steam FPS Festivali kapsamında Fallout oyunlarının indirime girdiğini de hatırlatalım.

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Fallout 76, dizi uyarlaması sayesinde Steam’de rekor kırdı