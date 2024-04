Tam Boyutta Gör Steam’de FPS severler için büyük indirimler başladı. Steam FPS Festivali ile birinci şahıs nişancı (FPS) türündeki oyunlar yüzde 85’e varan oranda indirime girdi. Steam FPS Festivali, 25 Nisan’a kadar devam edecek.

Kampanya sayfası: Steam FPS Festivali

İndirime giren oyunlara baktığımızda şu sıralar dizisi ile birlikte yeniden gündeme gelen Fallout serisinde güzel indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Ready or Not, Arma 3, Rust, Squad, The Hunter, Doom Eternal, Resident Evil 7 ve Metro Exodus oyunlarında güzel indirimler sunuluyor.

Popüler oyunları ücretsiz deneme fırsatı

Steam FPS Festivali ile birlikte çeşitli oyunları ücretsiz oynama fırsatı elde edebilirsiniz. Çok sayıda oyun için ücretsiz demo sunuluyor. Far Cry 6, Resident Evil Village, Doom, Wolfenstein II ve Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction oyunlarının ücretsiz demosunu oynayabilirsiniz. Bu oyunlar aynı zamanda indirime girdi. Oyunu beğenirseniz indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.

PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazı 17 sa. önce eklendi

FPS Festivali kapsamındaki diğer etkinlikte ise ücretsiz profil öğeleri dağıtılıyor. İndirim sayfasındaki “Ücretsiz Puan Dükkanı Öğelerinizi Alın” butonuna basarak ücretsiz hareketli avatarak, çıkartma ve avatar çerçevesi edinebilirsiniz.

Steam FPS Festivali'nin öne çıkan indirimleri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam FPS Festivali başladı: %85'e varan indirim