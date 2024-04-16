Steam FPS Festivali başladı: %85'e varan indirim

Kampanya sayfası: Steam FPS Festivali
İndirime giren oyunlara baktığımızda şu sıralar dizisi ile birlikte yeniden gündeme gelen Fallout serisinde güzel indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Ready or Not, Arma 3, Rust, Squad, The Hunter, Doom Eternal, Resident Evil 7 ve Metro Exodus oyunlarında güzel indirimler sunuluyor.
Popüler oyunları ücretsiz deneme fırsatı
Steam FPS Festivali ile birlikte çeşitli oyunları ücretsiz oynama fırsatı elde edebilirsiniz. Çok sayıda oyun için ücretsiz demo sunuluyor. Far Cry 6, Resident Evil Village, Doom, Wolfenstein II ve Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction oyunlarının ücretsiz demosunu oynayabilirsiniz. Bu oyunlar aynı zamanda indirime girdi. Oyunu beğenirseniz indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.
FPS Festivali kapsamındaki diğer etkinlikte ise ücretsiz profil öğeleri dağıtılıyor. İndirim sayfasındaki “Ücretsiz Puan Dükkanı Öğelerinizi Alın” butonuna basarak ücretsiz hareketli avatarak, çıkartma ve avatar çerçevesi edinebilirsiniz.
Steam FPS Festivali'nin öne çıkan indirimleri
- Fallout 4: $2,99 (%75 indirim)
- Fallout 76: $4,79 (%80 indirim)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege: $7,91 (%67 indirim)
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction: $7,99 (%75 indirim)
- Ready or Not: $19,42 (%33 indirim)
- Arma 3: $3,74 (%75 indirim)
- Resident Evil Village: $11,99 (%60 indirim)
- Resident Evil 7 Biohazard: $5,99 (%60 indirim)
- Squad: $9,19 (%60 indirim)
- Rust: $12,72 (%33 indirim)
- Back 4 Blood: $5,99 (%90 indirim)
- Ultrakill: $9,36 (%25 indirim)
- Metro Exodus: $4,59 (%80 indirim)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)