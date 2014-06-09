SteelSeries, göz hareketlerini takip eden oyuncu donanımı Sentry'i duyurdu

Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan sayılı firmalardan SteelSeries, E3 fuarı kapsamında uzun süredir üzerinde çalıştığı göz takip donanımı Sentry'i resmi olarak duyurdu.





Göz takibi noktasında lider firmalardan Tobii Teknoloji ile ortaklaşa geliştirilen SteelSeries Sentry, ince gövdesinde dahili bir kamera birimi taşıyor ve bu sayede kişilerin göz hareketlerini (Oyun içi bakış kaydırma sıklığı / ekran üstü göz gezdirme sıklığı gibi) kararlı şekilde takip edebiliyor. Bu takip ile kişilerin oyun içi performans analizleri yapmasına ve özellikle profesyonel turnuvalar için kendisini geliştirmesine imkan tanıyan ürün, firmanın belirttiğine göre ilerleyen dönemde göz hareketleriyle oyunların kontrol edilmesi gibi ilginç bir özelliği de kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.





Yıl sonunda satışa çıkacağı söylenen SteelSeries Sentry'nin resmi satış fiyatı hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.polygon.com/2014/6/9/5791622/steelseries-sentry-stratus-xl-eye-tracking-ios-controller