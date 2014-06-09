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SteelSeries, göz hareketlerini takip eden oyuncu donanımı Sentry'i duyurdu

4 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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SteelSeries, göz hareketlerini takip eden oyuncu donanımı Sentry'i duyurdu
Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan sayılı firmalardan SteelSeries, E3 fuarı kapsamında uzun süredir üzerinde çalıştığı göz takip donanımı Sentry'i resmi olarak duyurdu.

Göz takibi noktasında lider firmalardan Tobii Teknoloji ile ortaklaşa geliştirilen SteelSeries Sentry, ince gövdesinde dahili bir kamera birimi taşıyor ve bu sayede kişilerin göz hareketlerini (Oyun içi bakış kaydırma sıklığı / ekran üstü göz gezdirme sıklığı gibi) kararlı şekilde takip edebiliyor. Bu takip ile kişilerin oyun içi performans analizleri yapmasına ve özellikle profesyonel turnuvalar için kendisini geliştirmesine imkan tanıyan ürün, firmanın belirttiğine göre ilerleyen dönemde göz hareketleriyle oyunların kontrol edilmesi gibi ilginç bir özelliği de kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Yıl sonunda satışa çıkacağı söylenen SteelSeries Sentry'nin resmi satış fiyatı hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.polygon.com/2014/6/9/5791622/steelseries-sentry-stratus-xl-eye-tracking-ios-controller Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkkarabacak 4 yıl
DOTA 2 3
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Master_Evil 4 yıl
dota yerine lol'e yönelseler daha hayırlı olur
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The Times 4 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

i.hizliresim.com/...

Fikir benim insan geçerken artıya basar.
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The Times 4 yıl
Adam namaza durmuş.
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lordrdley 4 yıl
videoyu nedir ne degildir diye actim. a ah! bir de ne goreyim! bildigin dota tanitimi olmus bu. ha arada bir, sistemden bahsetti tabii. ayrica maketi de gorduk.
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DH Misafiri 4 yıl
Öküz az o zaman mehmed o da hareketlerini takip ediyor
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Fear of the Dark 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Öküz az o zaman mehmed o da hareketlerini takip ediyor


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SteveMeade 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Öküz az o zaman mehmed o da hareketlerini takip ediyor




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Gece772 4 yıl
Up Up
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mares626 4 yıl
Güzel bir şeye benziyor ama kaç kuruş olur ki bu ? uygun bir fiyata gelirse alınılabilir
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mehmedaltair 4 yıl
Sıradan hiçbir ekstrası olmayan klavyeye 400 lira fiyat çeken firma bunu öküz parasına satar artık
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