SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu

Kulaklık tarafında son dönemde Arctis serisine önemli katkılar yapan SteelSeries diğer ekipman tarafında da hareketli. Firma üst seviyeye yönelik olarak yeni bir oyuncu faresi duyurdu.

SteelSeries Sensei Ten özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Sensei Ten adındaki yeni oyuncu faresi PixArt ile ortak geliştirilen TrueMove Pro sensörünü barındırıyor. TrueMove Pro sensörü 18 000 DPI/CPI hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor ve saniyede 450 inç – IPS tarama hızına sahip. Ayrıca 1:1 hareket yakalama kabiliyeti sunuyor.

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Diğer taraftan gövde konforlu bir tutuş için tasarlanmış. Gövde üzerinde toplamda 8 tuş yer alıyor ve mekanik tuşlar 60 milyon basışa kadar dayanıklı. Ayrıca entegre bellek sayesinde 5 profile kadar saklanabiliyor.

RGB aydınlatmayı da unutmayan fare logo ve tekerlek tuşu üzerinde bunları sunuyor. Son olarak farklı sebeplerden ötürü sensörün zemine çok küçük açılarla boşluk bırakması da tolere edilebiliyor. SteelSeries Sensei Ten oyuncu faresi 80 Avro fiyat etiketine sahip.