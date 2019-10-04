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    SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu

    Yeni SteelSeries Sensei Ten adındaki oyuncu faresi yeni TrueMove Pro sensörü ile çok hassas ve gerçekçi hareket yakalama imkânı sunuyor. Ayrıca RGB aydınlatma da var.
    1 hf.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kulaklık tarafında son dönemde Arctis serisine önemli katkılar yapan SteelSeries diğer ekipman tarafında da hareketli. Firma üst seviyeye yönelik olarak yeni bir oyuncu faresi duyurdu.

    SteelSeries Sensei Ten özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Sensei Ten adındaki yeni oyuncu faresi PixArt ile ortak geliştirilen TrueMove Pro sensörünü barındırıyor. TrueMove Pro sensörü 18 000 DPI/CPI hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor ve saniyede 450 inç – IPS tarama hızına sahip. Ayrıca 1:1 hareket yakalama kabiliyeti sunuyor.

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    Diğer taraftan gövde konforlu bir tutuş için tasarlanmış. Gövde üzerinde toplamda 8 tuş yer alıyor ve mekanik tuşlar 60 milyon basışa kadar dayanıklı. Ayrıca entegre bellek sayesinde 5 profile kadar saklanabiliyor.

    RGB aydınlatmayı da unutmayan fare logo ve tekerlek tuşu üzerinde bunları sunuyor. Son olarak farklı sebeplerden ötürü sensörün zemine çok küçük açılarla boşluk bırakması da tolere edilebiliyor. SteelSeries Sensei Ten oyuncu faresi 80 Avro fiyat etiketine sahip.

     


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    GeçerkenUğradı 4 gün
    70 dolar amazonda tahmini 550₺ falan olur 600 olursa saçmalık olur
    Razer Viper bekliyorum bende tr gelmesini gelmezse amazon babadan alırız
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    The Hollow 6 gün
    Anlaşılan SteelSeries özüne dönüyor. İlk oyuncu mouse'um Xai'idi. SteelSeries çok iyi iş çıkartmıştı. Tasarımı ona benziyor. Daha sonradan 1 Kinzu, 3 tane farklı Sensei kullandım. Şu anda elimde Sensei Wireless modeli var. SteelSeries yıllardır farklı mouse çıkartıyor ama hiçbirinde Sensei Wireless malzeme kalitesi ve şıklığını yakalayamadı. O yüzden hiçbirini satın almamıştım. Sanırım Sensei Ten'de biraz olsun imajlarını düzeltmişler.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    CoreXXX 6 gün
    tutuş lastikleri eriyormu ondan haber verin. sırf bu eriyen lastikler yüzünden steelseriese yaklaşamıyorum. gidip logitech aldım
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    Texassm0ke 1 hf.
    en güzel kasa bu sensei raw tipleri, ama fiyatlar çok yüksek
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    Amd64x2 1 hf.
    Sadece duyurmuş mu? Lansman falan yapmamış mı? Sonuçta bir mause dan bahsediyoruz, üstelik "en sevdiğimiz kıymetlimiz" RGB li
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    TITAN 1 hf.
    350-400 lira civarında olsa düşünmeden alırım ama 600 tl civarında satılır ve hüsran olur
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    Kerim5100 1 hf. TITAN
    Rival 600'ü 320 liraya aldığımı düşünürsek sitelerden indirim atağı beklemek lazım
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