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    Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu

    Instagram Threads ile yakın arkadaş listeniz arasında kapalı bir paylaşım ağı oluşturabilirsiniz. Hikaye, resim, video, metin gibi her türlü içeriği bu ağda gizli olarak paylaşabilirsiniz.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Instagram’ın rakibi Snapchat’a daha fazla alan açmamak amacıyla üzerinde çalıştığı Threads adındaki yakın arkadaş sohbet uygulaması indirmeye sunuldu. Threads biraz daha gizlilik odaklı paylaşıma odaklanmış.

    Instagram Threads neler sunuyor?

    Facebook da dahil olmak üzere sosyal ağ uygulamalarında temel amaç paylaşımları herkesle yapmak ancak yavaş yavaş kullanıcılar kapalı bir arkadaş zinciri içerisinde gizlilik odaklı paylaşım yapmayı tercih etmeye başladı. Snapchat gibi platformlar da bu sayede büyüdü. Artık platformlar kullanıcılara daha kapalı paylaşım olanakları sunmaya çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir"

    Instagram’ın bir süredir üzerinde çalıştığı içerik odaklı yakın arkadaş ile sohbet uygulaması Threads indirmeye sunuldu. Threads için Direct özelliğinin daha gelişmiş hali ifadesi kullanılıyor.

    Instagram Threads ile birlikte metin, fotoğraf, hikâye ve video iletilerinin yanı sıra konum, hız ve pil ömrü gibi bilgiler yakın arkadaşlar arasında paylaşılabilecek. Yani bir nevi yakın arkadaşlar arasında bir kapalı bir ağ oluşturulmuş olacak. İçerikler ayrıca Direct sekmesinde de görülebilecek.

    Uygulamada kimlerin size ulaşabileceğini belirleyebiliyor ve en yakın arkadaşlarınızla etkileşiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza ait özel gelen kutusu ve bildirimler de mevcut. Uygulama içerisinden yakın arkadaş listesi de oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca otomatik durum özelliği ile konum dahil etmeden arkadaş listenize belirli sürelerde otomatik olarak içerik paylaşabiliyorsunuz.

    Instagram Threads: Google Play II App Store



     


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    alemburda34 1 hf. en beğenilen
    İşim gücüm yok birde bunun için ayrı uygulamamı yüklenir. Aha yazıyorum 1 yıla kapanır bu uugulama.
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    drjacob 1 hf.
    boş , kapanır yakında
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bağırıyor resmen "Bu uygulama sizler için değil, biz daha fazla bilgi toplayabilelim diye!".
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    Start Again 1 hf. yeni yorumcu
    Facebook, all-for-one politikasından vazgeçmezse batacak diyeceğim ama şu ana kadar iyi kotardılar. Bakalım TikTok karşısında ne yapacak.
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    alemburda34 1 hf. en beğenilen
    İşim gücüm yok birde bunun için ayrı uygulamamı yüklenir. Aha yazıyorum 1 yıla kapanır bu uugulama.
    Yanıtla +11
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    V4LKyR 1 hf.
    Instagram, Facebook, WhatsApp... 3'ü de aynı şirketin ürünleri.
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