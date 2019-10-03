Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu

Instagram’ın rakibi Snapchat’a daha fazla alan açmamak amacıyla üzerinde çalıştığı Threads adındaki yakın arkadaş sohbet uygulaması indirmeye sunuldu. Threads biraz daha gizlilik odaklı paylaşıma odaklanmış.

Instagram Threads neler sunuyor?

Facebook da dahil olmak üzere sosyal ağ uygulamalarında temel amaç paylaşımları herkesle yapmak ancak yavaş yavaş kullanıcılar kapalı bir arkadaş zinciri içerisinde gizlilik odaklı paylaşım yapmayı tercih etmeye başladı. Snapchat gibi platformlar da bu sayede büyüdü. Artık platformlar kullanıcılara daha kapalı paylaşım olanakları sunmaya çalışıyor.

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Instagram’ın bir süredir üzerinde çalıştığı içerik odaklı yakın arkadaş ile sohbet uygulaması Threads indirmeye sunuldu. Threads için Direct özelliğinin daha gelişmiş hali ifadesi kullanılıyor.

Instagram Threads ile birlikte metin, fotoğraf, hikâye ve video iletilerinin yanı sıra konum, hız ve pil ömrü gibi bilgiler yakın arkadaşlar arasında paylaşılabilecek. Yani bir nevi yakın arkadaşlar arasında bir kapalı bir ağ oluşturulmuş olacak. İçerikler ayrıca Direct sekmesinde de görülebilecek.

Uygulamada kimlerin size ulaşabileceğini belirleyebiliyor ve en yakın arkadaşlarınızla etkileşiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza ait özel gelen kutusu ve bildirimler de mevcut. Uygulama içerisinden yakın arkadaş listesi de oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca otomatik durum özelliği ile konum dahil etmeden arkadaş listenize belirli sürelerde otomatik olarak içerik paylaşabiliyorsunuz.







