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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Ballmer, uygulama geliştiricileri ile buluştu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer, Rocket Space'te Windows 8 için uygulama geliştiren geliştiriciler ile bir araya geldi.

Ballmer, geliştiriciler ile yapmış olduğu konuşma sırasında Microsoft'un ekim ayının sonunda piyasaya çıkacak olan Surface tabletini de göstermeyi ihmal etmedi, ancak geliştiricilerin tableti yakından incelemek için fırsatları olmadı. Surface'in fiyatlandırmasıyla ilgili olarak Balmer'a bir soru yönelten Rocket Space'in CEO'su ve kurucusu olan Duncan Logan, sorusunun yanıtını alamadı. Ancak, nakliyattan önce fiyatlandırma bilgisinin açıklanmayacağını belirten Ballmer, daha önce 300 ila 700 ya da 800 dolarlık bir fiyatlandırmanın Surface için ideal bir fiyatlandırma olacağını dile getirmişti.

2013 yılı içerisinde Windows 8 kullanan 250 milyon PC satılabileceğini dile getiren Balmer, bu rakamın oldukça büyük bir rakam olduğuna dikkat çekerek, geliştiricilere milyonlar kazanabileceklerinin işaretini verdi. 

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/09/ballmer-windows8-surface/ Yorum Yaz
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tugrul6733 6 yıl en beğenilen
windows 8'in mobil dünyaya ses getireceğini,android ve iosu geride bırakacağını düşünüyorum. şu an nokia 6303 kullanıyorum. önümüzdeki yaz eğer windows phone 8 telefonlar piyasaya çıkarsa ne zaman çıkacak bilmem ilk akıllı telefon deneyimimi windows işletim sistemli telefonda kullanmayı düşünüyorum
windows 8'in mobil dünyaya ses getireceğini,android ve iosu geride bırakacağını düşünüyorum. şu an nokia 6303 kullanıyorum. önümüzdeki yaz eğer windows phone 8 ...
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tugrul6733 6 yıl en beğenilen
windows 8'in mobil dünyaya ses getireceğini,android ve iosu geride bırakacağını düşünüyorum. şu an nokia 6303 kullanıyorum. önümüzdeki yaz eğer windows phone 8 telefonlar piyasaya çıkarsa ne zaman çıkacak bilmem ilk akıllı telefon deneyimimi windows işletim sistemli telefonda kullanmayı düşünüyorum
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napolyon94 6 yıl
yahudi ceo
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lordrdley 6 yıl
mikrofon ah o mikrofon.
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marancı 6 yıl
4 gozle bekliyorum win 8 ve tabletlerini. Samsung ativ pc pro umarim hayalimdeki gibidir.
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Oxeman 6 yıl
developers developers developers...
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SystemApps 6 yıl
Geliştiriciler zaten olmazsa olmazlardan.Windows 8 geliştiriciler için cazibesi en çok olan platform.
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