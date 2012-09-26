Steve Ballmer, uygulama geliştiricileri ile buluştu





Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer, Rocket Space'te Windows 8 için uygulama geliştiren geliştiriciler ile bir araya geldi.





Ballmer, geliştiriciler ile yapmış olduğu konuşma sırasında Microsoft'un ekim ayının sonunda piyasaya çıkacak olan Surface tabletini de göstermeyi ihmal etmedi, ancak geliştiricilerin tableti yakından incelemek için fırsatları olmadı. Surface'in fiyatlandırmasıyla ilgili olarak Balmer'a bir soru yönelten Rocket Space'in CEO'su ve kurucusu olan Duncan Logan, sorusunun yanıtını alamadı. Ancak, nakliyattan önce fiyatlandırma bilgisinin açıklanmayacağını belirten Ballmer, daha önce 300 ila 700 ya da 800 dolarlık bir fiyatlandırmanın Surface için ideal bir fiyatlandırma olacağını dile getirmişti.





2013 yılı içerisinde Windows 8 kullanan 250 milyon PC satılabileceğini dile getiren Balmer, bu rakamın oldukça büyük bir rakam olduğuna dikkat çekerek, geliştiricilere milyonlar kazanabileceklerinin işaretini verdi.

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/09/ballmer-windows8-surface/