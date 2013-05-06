Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stinky Footboard, Kickstarter projesini başarı ile tamamladı

6 yıl
6,6b
1
2
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Stinky Footboard, Kickstarter projesini başarı ile tamamladı
Daha önce haberini yaptığımız ve oyunları kontrol etmek için bugüne kadar gördüğümüz cihazlardan farklı bir yapıyı kullanıcılara sunan Stinky Footboard, Kickstarter sayfası üzerinden aradığı desteği buldu.
Kickstarter üzerinde Kanada merkezli Stelulu Technology firması tarafından başlatılmış bir proje olan Stinky Footboard, oyunların ayaklarımız ile kontrol edilmesi amacıyla geliştirilmiş durumda. Üzerinde programlanabilir dört adet fiziksel tuş yer alan cihaz, özel kombinasyonlar ile 16 farklı tuş görevi görebiliyor ve R2N isimli teknolojisi sayesinde oldukça iyi geri bildirimler yanında, ayak kaldırıldığı zaman eski haline dönebiliyor. C-Point teknolojisi ile ayağın sistem üzerinden kaldırılmadan ileri/geri ya da sağa/sola hareket ettirilmesine de izin veren Stinky Footboard'un, kişilerin isteklerine göre boy ve sertlik ayarı da yapılabiliyor.
Çelik iç yapı ve alüminyum dış malzemeden üretilmiş olan Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 75,000$ hedefini 479 bağış ile 79,562$ seviyesine taşımış ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Stinky Footboard, piyasaya resmi olarak 119$ fiyat etiketiyle Haziran ayında çıkıyor.
 

http://www.kickstarter.com/projects/289858283/stinky-the-gaming-footboard-step-up-your-game Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
frostburn 6 yıl
mmorpgler icin dusunulmus oldukca basit seviyede ama iyi bir satis yakalayacagini dusundugum aparat.mmorpg oyunculari cok hirsli oluyorlar benim gibi.Epey kisi satin alacaktir.Bekleyip logitech'in mukemmel versiyonu cikarttigi zaman almakta fayda var :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
Güzel ama çıkarttığı sesler oyununuzu bölebilir. Özellikle PC'ile aynı odada başkaları varsa yeter artık tak tak beynimize ettin gibi şeyler diyebilirler. Eski takırtılı klavyelerimden edindiğim bir tecrübe
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Görev Mars II: Bütçe 21000TL+ Amaç "2K Çözünürlükte akıcı Crysis 3 deneyimi" Rüya Oyun Sistemi Topluyoruz 6 yıl Mustafa Sandal BP’de yakalandı 6 yıl PowerColor HD7790 TurboDuo video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim