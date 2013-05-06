Stinky Footboard, Kickstarter projesini başarı ile tamamladı





Daha önce haberini yaptığımız ve oyunları kontrol etmek için bugüne kadar gördüğümüz cihazlardan farklı bir yapıyı kullanıcılara sunan Stinky Footboard, Kickstarter sayfası üzerinden aradığı desteği buldu.

Kickstarter üzerinde Kanada merkezli Stelulu Technology firması tarafından başlatılmış bir proje olan Stinky Footboard, oyunların ayaklarımız ile kontrol edilmesi amacıyla geliştirilmiş durumda. Üzerinde programlanabilir dört adet fiziksel tuş yer alan cihaz, özel kombinasyonlar ile 16 farklı tuş görevi görebiliyor ve R2N isimli teknolojisi sayesinde oldukça iyi geri bildirimler yanında, ayak kaldırıldığı zaman eski haline dönebiliyor. C-Point teknolojisi ile ayağın sistem üzerinden kaldırılmadan ileri/geri ya da sağa/sola hareket ettirilmesine de izin veren Stinky Footboard'un, kişilerin isteklerine göre boy ve sertlik ayarı da yapılabiliyor.

Çelik iç yapı ve alüminyum dış malzemeden üretilmiş olan Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 75,000$ hedefini 479 bağış ile 79,562$ seviyesine taşımış ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Stinky Footboard, piyasaya resmi olarak 119$ fiyat etiketiyle Haziran ayında çıkıyor.

http://www.kickstarter.com/projects/289858283/stinky-the-gaming-footboard-step-up-your-game