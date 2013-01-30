Strategy Analytics : geçen yıl son çeyrekte Android ve iOS, akıllı telefon pazarının yüzde 92'sine hakim oldu





Bu yıl BlackBerry 10, Tizen OS, Firefox OS, Windows Phone 8 gibi taze işletim sistemlerinin akıllı telefon pazarında iddialı olma mücadelelerine tanık olacağız. Ancak ortada olan bir gerçek var ki o da Android ve iOS işletim sistemlerinin büyük hakimiyeti.





Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre geçen yıl son çeyrekte akıllı telefon pazarında Android yüzde 70, iOS ise yüzde 22 oranında pay sahibi oldu. İki firma toplandığında ise yüzde 92'lik bir pay olduğu göze çarpıyor. Geçen yıl aynı çeyrekte iOS yüzde 23, Android yüzde 51 pazar payına sahipti.





Son çeyrekte satılan Android cihaz sayısı 152 milyon civarında olurken, iPhone sayısı ise 47.8 milyon olarak gerçekleşti. Akıllı telefon pazarının toplam satış rakamı ise 700 milyon adet oldu.





Yıl geneline baktığımızda ise Android işletim sistemi yüzde 68.4, iOS işletim sistemi ise yüzde 19.4 oranında bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Toplamda ise ikili yüzde 87.8 oranında akıllı telefon pazarında hüküm sürüyor. Geçen yıl 479 milyon adet Android akıllı telefon satılırken, 135 milyon da iPhone modeli satıldı.





Tablolar aslında yeni mobil işletim sistemlerinin işlerinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Samsung, HTC ve Sony bu yıl önemli Android modellerini pazara sunacakken, Apple da iddialara göre iki iPhone modeli ile yılı kapatacak. Bu bakımdan bu yıl için iki işletim sisteminin pazar payında bir düşüş yaşanmayacağı tahmini yapılabilir.





Bu ikilinin dışında kalan işletim sistemleri analize göre yüzde 7 bandına sıkışmış durumda. RIM, Microsoft bu yıl iddialı cihazlarla ekosistemlerini genişletmeye çalışacak. En iyimser tahminle rakiplerinden birkaç puan pazar payı çalabileceklerini söylemek mümkün.

http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/01/28/Android-and-Apple-iOS-Capture-a-Record-92-Percent-Share-of-Global-Smartphone-Shipments-in-Q4-2012.aspx