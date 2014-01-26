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StreeGO ile komşularınızı tanıyın

5 yıl
7,9b
1
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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StreeGO ile komşularınızı tanıyın

Milyarlarca kullanıcıyı biraraya toplayan devasa sosyal ağ platformları yurtdışı kaynaklı iken, ülkemizde de bu tarz örneklerin sayısı giderek artıyor.

Türk geliştiricilerin elinden çıkan web tabanlı StreeGO, konuma dayalı bir sosyal ağ oluşturmak niyetinde. Facebook veya Twitter hesabı ile üye olduğunuz ağa misafir hesabı ile de giriş yapabiliyorsunuz. Uygulamanın web sitesi Komşu Bul olarak adlandırılmış. Ancak uygulama global kullanıcıları hedeflediği için StreeGO ismini uygun bulmuş.

Uygulamada bulunduğunuz konumun çevresindeki diğer kullanıcıları harita üzerinde görebiliyor ve durum güncellemelerini takip edebiliyorsunuz. Uygulama komşularınızın paylaşımlarını sağ tarafta kullanıcıya sunarken, en popüler olanlarını da listeleyebiliyor.  

http://streego.com/ Yorum Yaz
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last_uk 5 yıl
Buğra Ayan imzalı çalışma.
Başarılar Diliyorum.
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