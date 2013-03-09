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Su altında fotoğraf çekmek isteyen Canon EOS-M fotoğraf makinesi sahiplerine özel, Nauticam NA-EOSM

6 yıl
851
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Su altında fotoğraf çekmek isteyen Canon EOS-M fotoğraf makinesi sahiplerine özel, Nauticam NA-EOSM
Su altı görüntüleme konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan ve birçok popüler fotoğraf makinesi için ürettiği su altı hazneleri ile tanıdığımız Nauticam, Canon'un aynasız fotoğraf makinesi EOS-M modeli için yeni su altı hazne modelini duyurdu.
Nauticam tarafından duyurulan ve NA-EOSM ismine sahip olan model, Canon EOS-M modeli ile tam uyumlu olarak üretilmiş. Kameranın arka LCD ekranının rahatça görülebildiği ve tuşların kullanılabildiği model, 168x97x126mm boyutlara sahip. Uçak gövdelerinde kullanılan alüminyum malzeme ile geliştirilen NA-EOSM, fotoğraf makinesinin 100 metre su altı derinliğe kadar indirilmesine olanak sağlayabiliyor ve Canon'un EF-M 18-55 F/3.5-5.6, EF-M 22mm F/2.8, EF-S 60mm F/2.8 lens modelleri yanında, Nauticam'ın harici flaş ürünleri ile de rahatça kullanılabiliyor.
20 Mart tarihinde piyasaya çıkacak olan Nauticam NA-EOSM, 1,450$ fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca ürün ile çekilmiş örnek fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz.
 
Su altında fotoğraf çekmek isteyen Canon EOS-M fotoğraf makinesi sahiplerine özel, Nauticam NA-EOSM
Su altında fotoğraf çekmek isteyen Canon EOS-M fotoğraf makinesi sahiplerine özel, Nauticam NA-EOSM
Su altında fotoğraf çekmek isteyen Canon EOS-M fotoğraf makinesi sahiplerine özel, Nauticam NA-EOSM

http://photorumors.com/2013/03/09/nauticam-na-eosm-underwater-housing-for-canon-eos-m/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29 Yorum Yaz
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