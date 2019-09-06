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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Nintendo oyunları, Switch Online üyeleri için indirilebilir hale geldi

Nintendo, Switch Online üyeliğine sahip kullanıcılar için sözünü verdiği SNES oyunlarının bir bölümünü indirilebilir hale getirdi. İlk etapta 20 oyunun bulunduğu katalog, ileride güncellenecek.
22 sa.
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Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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Super Nintendo oyunları, Switch Online üyeleri için indirilebilir hale geldi

Nintendo, Switch Online isimli üyelik servisi kapsamında Switch sahiplerinin hizmetine sunacağı Super Nintendo Entertainment System (SNES) kataloğuna erişim sözünü tutuyor. Servis aracılığıyla hâlihazırda erişilebilir olan NES kataloğuna eklenecek olan oyunlar, Nintendo’nun bu yılın başlarında duyurduğu “rewind” özelliğini de destekleyecek. Bilmeyenler için rewind, bir tür kayıt özelliği. Oyun içinden alınan ekran görüntülerini kayıt dosyası olarak kullanabileceğimiz rewind ile oyunlara istediğiniz yerden devam edebiliyorsunuz.

SNES programı kapsamında ilk etapta 20 adet oyun erişime açılmış durumda. Nintendo, zaman içinde yeni oyunların da kataloğa ekleneceğini ifade etmiş. Şirket ayrıca SNES oyunlarını daha rahat oynayabilmek için bir de SNES kontrolcüsü piyasaya sürecek. Switch Online üyelerinin satın alabileceği ürün piyasaya çıktığında 30 dolardan satılacak.

Son olarak indirilebilir durumda olan SNES kataloğuna ait oyunlara aşağıda göz atabilirsiniz:

  • Super Mario Kart
  • Kirby’s Dream Course
  • Super Mario World 2: Yoshi’s Island
  • F-Zero
  • The Legend of Zelda: A Link to the Past
  • Super Mario World
  • Star Fox
  • Stunt Race FX
  • Super Metroid
  • Kirby’s Dream Land 3
  • Pilotwings
  • Super Soccer
  • Super Tennis
  • Brawl Brothers
  • Demon’s Crest
  • Joe & Mac 2: Lost in the Tropics
  • Super E.D.F. Earth Defense Force
  • Super Puyo Puyo 2
  • Breath of Fire
  • Super Ghouls ’n Ghosts


https://www.theverge.com/2019/9/4/20848125/super-nintendo-games-snes-switch-online-service-mario-zelda-tomorrow Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ceqa 20 sa.
Ah ah şu dolar kuru yüzünden herşey çok pahalı..
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DH Misafiri 21 sa.
su olayı PS4 icin de yapsalar...
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