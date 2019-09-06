Super Nintendo oyunları, Switch Online üyeleri için indirilebilir hale geldi

Nintendo, Switch Online isimli üyelik servisi kapsamında Switch sahiplerinin hizmetine sunacağı Super Nintendo Entertainment System (SNES) kataloğuna erişim sözünü tutuyor. Servis aracılığıyla hâlihazırda erişilebilir olan NES kataloğuna eklenecek olan oyunlar, Nintendo’nun bu yılın başlarında duyurduğu “rewind” özelliğini de destekleyecek. Bilmeyenler için rewind, bir tür kayıt özelliği. Oyun içinden alınan ekran görüntülerini kayıt dosyası olarak kullanabileceğimiz rewind ile oyunlara istediğiniz yerden devam edebiliyorsunuz.

SNES programı kapsamında ilk etapta 20 adet oyun erişime açılmış durumda. Nintendo, zaman içinde yeni oyunların da kataloğa ekleneceğini ifade etmiş. Şirket ayrıca SNES oyunlarını daha rahat oynayabilmek için bir de SNES kontrolcüsü piyasaya sürecek. Switch Online üyelerinin satın alabileceği ürün piyasaya çıktığında 30 dolardan satılacak.

Son olarak indirilebilir durumda olan SNES kataloğuna ait oyunlara aşağıda göz atabilirsiniz:

Super Mario Kart

Kirby’s Dream Course

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

F-Zero

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Mario World

Star Fox

Stunt Race FX

Super Metroid

Kirby’s Dream Land 3

Pilotwings

Super Soccer

Super Tennis

Brawl Brothers

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Puyo Puyo 2

Breath of Fire

Super Ghouls ’n Ghosts

https://www.theverge.com/2019/9/4/20848125/super-nintendo-games-snes-switch-online-service-mario-zelda-tomorrow