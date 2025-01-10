Nintendo Switch 2 bu yıl sadece ABD’de 4.3 milyon adet satabilir

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Tam Boyutta Gör Konsol piyasası Nintendo Switch 2 modelinin çıkışına hazırlanırken analiz uzmanları da yeni konsolun muhtemel satış rakamlarına odaklanmaya başladı. Yeni konsolun çıkışını dikkat çekici bir satış rakamı ile yapması bekleniyor.

Nintendo Switch 2 muhtemel satış rakamları

İlk nesil Nintendo Switch konsolu, çıkış döneminde mevcut konsolların gerisinde kalırken sonradan açılmış ve son yıllarında da rekor satışlara imza atmıştı. Nintendo Switch 2 özellikle ilk neslin satış başarısını arkasına alarak piyasaya çıkacak.

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Sektör uzmanları Nintendo Switch 2 konsolunun 2025 yılı boyunca ABD’de 4.3 milyon adet satış rakamına ulaşabileceğini düşünüyor. Yine de yıl içerisinde PlayStation 5 ve 5 Pro modelleri birinci sırada kalmaya devam edecek.

Yıl genelinde Nintendo Switch 2 konsolundan iyi bir performans bekleniyor ancak firmanın özellikle yoğun ilgi nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayacağı düşünülüyor. Bu da satışları etkileyecek. 2026 yılında ise konsol üretiminin normal düzeye çıkacağı tahmin ediliyor.

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Nintendo Switch 2 satış tahminleri ortaya çıktı