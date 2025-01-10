Nintendo Switch 2 bu yıl sadece ABD’de 4.3 milyon adet satabilir

Nintendo Switch 2 muhtemel satış rakamları
İlk nesil Nintendo Switch konsolu, çıkış döneminde mevcut konsolların gerisinde kalırken sonradan açılmış ve son yıllarında da rekor satışlara imza atmıştı. Nintendo Switch 2 özellikle ilk neslin satış başarısını arkasına alarak piyasaya çıkacak.
Sektör uzmanları Nintendo Switch 2 konsolunun 2025 yılı boyunca ABD’de 4.3 milyon adet satış rakamına ulaşabileceğini düşünüyor. Yine de yıl içerisinde PlayStation 5 ve 5 Pro modelleri birinci sırada kalmaya devam edecek.
Yıl genelinde Nintendo Switch 2 konsolundan iyi bir performans bekleniyor ancak firmanın özellikle yoğun ilgi nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayacağı düşünülüyor. Bu da satışları etkileyecek. 2026 yılında ise konsol üretiminin normal düzeye çıkacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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