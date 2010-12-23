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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent, DuraDrive AT2 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, DuraDrive AT2 serisi SSD sürücülerini duyurdu. Modeline göre MLC veya SLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan SSD'ler, bilgisayar bağlantısını SATA arabirimi üzerinden gerçkeleştiriyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve ECC/EDC desteği sunan sürücülerde hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olarak açıklanıyor. Kötü bit yönetim firmware'i ile gelen endüstriyel kullanım odaklı sürücüler 125MB/saniye hızında okuma ve 110MB/saniye hızında yazma performansı sunuyorlar.

SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash kullanılan modelleri 16GB ve 128GB, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek kullanan modelleriyle 32GB-256GB aralığında farklı kapasite seçenekleri sunan endüstriyel kullanım odaklı DuraDrive AT2 serisi SSD'ler için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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aspirin_00 8 yıl
yeri burası değil ama bu donanımhaber sitesi benim ie çok acayip kasıyor bir an bakım yapmaları lazım sitelerine
1001 çeşit ssd gördük ama fiyat olarak hiçbiri bizi tatmin edemedi. turşuluk olmuşlar.
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djkubi 8 yıl
etiket çok çirkin
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