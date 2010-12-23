Super Talent, DuraDrive AT2 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, DuraDrive AT2 serisi SSD sürücülerini duyurdu. Modeline göre MLC veya SLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan SSD'ler, bilgisayar bağlantısını SATA arabirimi üzerinden gerçkeleştiriyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve ECC/EDC desteği sunan sürücülerde hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olarak açıklanıyor. Kötü bit yönetim firmware'i ile gelen endüstriyel kullanım odaklı sürücüler 125MB/saniye hızında okuma ve 110MB/saniye hızında yazma performansı sunuyorlar.

SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash kullanılan modelleri 16GB ve 128GB, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek kullanan modelleriyle 32GB-256GB aralığında farklı kapasite seçenekleri sunan endüstriyel kullanım odaklı DuraDrive AT2 serisi SSD'ler için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.