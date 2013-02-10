Surface RT, 14 Şubat'ta Avrupa'da pazara sunulacak





Windows 8 lansmanı ile birlikte pazarda boy göstermeye başlayan ancak henüz bir milyon barajını geçemeyen Microsoft'un Surface RT tableti, yeni yılda daha fazla pazarda satışa çıkmaya hazırlanıyor.



ABD, Kanada ve İngiltere'de tabletini satışa sunan ancak kısıtlı pazar nedeniyle düşük satışlar yapan Microsoft, bu kez daha yaygın bir kanal ile ağını genişletmeyi planlıyor. Firma 14 Şubat'ta Avrupa'da pek çok ülkede tablet modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.



Almanya'da MediaMarkt ve Saturn perakendecileri model için tanıtım yapmaya başladı. Diğer ülkeler ise Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre şeklinde sıralanıyor.



Ancak Almanya dışında modelin tanıtımı için hazırlık yapan bir ülke görünmüyor ve muhtemelen sonraki haftalarda bu ülkelerde de modeller satışa sunulacak.



Tegra 3 işlemci, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 10.6 inçlik 1366x768 piksel çözünürlükte ekran, Windows RT işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan Surface RT, aksesuar olmadan 499$ fiyat etiketine sahip.





http://www.theverge.com/microsoft/2013/2/8/3968362/surface-rt-europe-february-14th