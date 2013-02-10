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Surface RT, 14 Şubat'ta Avrupa'da pazara sunulacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface RT, 14 Şubat'ta Avrupa'da pazara sunulacak

Windows 8 lansmanı ile birlikte pazarda boy göstermeye başlayan ancak henüz bir milyon barajını geçemeyen Microsoft'un Surface RT tableti, yeni yılda daha fazla pazarda satışa çıkmaya hazırlanıyor.

ABD, Kanada ve İngiltere'de tabletini satışa sunan ancak kısıtlı pazar nedeniyle düşük satışlar yapan Microsoft, bu kez daha yaygın bir kanal ile ağını genişletmeyi planlıyor. Firma 14 Şubat'ta Avrupa'da pek çok ülkede tablet modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Almanya'da MediaMarkt ve Saturn perakendecileri model için tanıtım yapmaya başladı. Diğer ülkeler ise Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre şeklinde sıralanıyor.

Ancak Almanya dışında modelin tanıtımı için hazırlık yapan bir ülke görünmüyor ve muhtemelen sonraki haftalarda bu ülkelerde de modeller satışa sunulacak.

Tegra 3 işlemci, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 10.6 inçlik 1366x768 piksel çözünürlükte ekran, Windows RT işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan Surface RT, aksesuar olmadan 499$ fiyat etiketine sahip.


http://www.theverge.com/microsoft/2013/2/8/3968362/surface-rt-europe-february-14th Yorum Yaz
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Gerginix 6 yıl en beğenilen
Haberdeki şu cümle:

"ABD, Kanada ve İngiltere'de tabletini satışa sunan ancak kısıtlı pazar nedeniyle düşük satışlar yapan Microsoft, bu kez daha yaygın bir kanal ile ağını genişletmeyi planlıyor. Firma 14 Şubat'ta Avrupa'da pek çok ülkede tablet modelini satışa sunmaya hazırlanıyor."

Cümleyi irdeliyorum:

RT satışlarında istenen düzeye kısıtlı pazar yüzünden ulaşamamak... Yani kısıtlı pazara ürün koyup, daha geniş bir pazara koymayıp, pazar kısıtlı olduğu için satışlar düşük kalıp, sonra satışlar kısıtlı pazarda düşük kaldığı için pazarı genişletmek... Çıldırtıcı bir cümle... Her yerinde demagoji var.

Olması gereken cümle ise şuydu:

Yakın pazarda satılan RT'ler çok büyük oranda iade edildiğinden, iade edilen bu ürünleri uzak pazarlarda beğeniye sunmak veya çakmak için pek çok ülkede satışa sunulacak...

Bilgi:

RT alıp da Win8 aldığını sanan birçok insan cihazlarını iade etti. RT gömülü - çakılı bir işletim... Markette uygun program yoksa geliştirilemeyen türden... İşlemcisi tablet düzeyinde. İŞletim sistemi oldukça kısıtlı bir 8 sürümü... Sırf dizaynı ve Win8 aroması yüzünden tabletlerin 2 - 3 katı fiyatla içinde x86 işlemci olmayan cihazları Tablet PC adıyla satmaya kalkıyorlar. Sonuna PC takısı alması için içinde x86 işlemcisi olması lazım. Uzak durunuz. Fiyatı uygun değilse kesinlikle uzak durunuz. Fiyatı tablet hizasında ise alınabilir - değerlendirilebilir hatta alınır.
Haberdeki şu cümle:"ABD, Kanada ve İngiltere'de tabletini satışa sunan ancak kısıtlı pazar nedeniyle düşük satışlar yapan Microsoft, bu kez daha yayg...
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FERFEROS 6 yıl
Microsoft'un pazarlama konusunda özürlü olduğu kanısına vardım.
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s3rs3ri1907 5 yıl
arkadaşlar surface RT 32 gb black friday de best buy da 200 dolar olacakmış. Alınırmı?
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iakgul 6 yıl
Surface pro'lar amerikada satışa çıktı ve tükendi
kaynak MicrosoftStore.com, BestBuy
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alaz1903 6 yıl
smart1978
Surface Pro varken RT li windows tablete windows bile denemez.

Tamamen tercih meselesi. RT tabletler android ve ios tabletlerin klasmanında. window 8 metro programları ve office desteğiyle bence onlardan daha kullanışlı. Bu klasmanda tablet ihtiyacı olan kişiler için mantıklı bir seçenek.
Surface Pro ise tablet özelliklerini içeren bildiğimiz pc. Rakibi ve benzeri olmayan bir seri.
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Gerginix 6 yıl
Haberdeki şu cümle:

"ABD, Kanada ve İngiltere'de tabletini satışa sunan ancak kısıtlı pazar nedeniyle düşük satışlar yapan Microsoft, bu kez daha yaygın bir kanal ile ağını genişletmeyi planlıyor. Firma 14 Şubat'ta Avrupa'da pek çok ülkede tablet modelini satışa sunmaya hazırlanıyor."

Cümleyi irdeliyorum:

RT satışlarında istenen düzeye kısıtlı pazar yüzünden ulaşamamak... Yani kısıtlı pazara ürün koyup, daha geniş bir pazara koymayıp, pazar kısıtlı olduğu için satışlar düşük kalıp, sonra satışlar kısıtlı pazarda düşük kaldığı için pazarı genişletmek... Çıldırtıcı bir cümle... Her yerinde demagoji var.

Olması gereken cümle ise şuydu:

Yakın pazarda satılan RT'ler çok büyük oranda iade edildiğinden, iade edilen bu ürünleri uzak pazarlarda beğeniye sunmak veya çakmak için pek çok ülkede satışa sunulacak...

Bilgi:

RT alıp da Win8 aldığını sanan birçok insan cihazlarını iade etti. RT gömülü - çakılı bir işletim... Markette uygun program yoksa geliştirilemeyen türden... İşlemcisi tablet düzeyinde. İŞletim sistemi oldukça kısıtlı bir 8 sürümü... Sırf dizaynı ve Win8 aroması yüzünden tabletlerin 2 - 3 katı fiyatla içinde x86 işlemci olmayan cihazları Tablet PC adıyla satmaya kalkıyorlar. Sonuna PC takısı alması için içinde x86 işlemcisi olması lazım. Uzak durunuz. Fiyatı uygun değilse kesinlikle uzak durunuz. Fiyatı tablet hizasında ise alınabilir - değerlendirilebilir hatta alınır.
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TempleJoker 6 yıl
Türkiye yok mu hala
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smart1978 6 yıl
Surface Pro varken RT li windows tablete windows bile denemez.
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shalashaska 6 yıl
fethetçek gali ortalıı
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swat882 6 yıl
surface prolar nerde microsoft ?
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KalemKolik 6 yıl
Tegra 3 olan cihazdan uzak duracaksın.
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