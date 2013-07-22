Sürücüler için geliştirilen Drive Assist uygulaması, sade ara yüzü ile kolay bir kullanım sunuyor

Apple'ın iPhone ve iPad modelleri ile uyumlu olarak Eugene Shvedov tarafından geliştirilen yeni sürücü yardım uygulaması Drive Assist, sade ara yüzü ile kolay bir kullanım sunuyor.

Yapılan yolcuklar sırasında sürücülere hız göstergesi, pusula, yol bilgisayarı, harita ve müzik çalar gibi işlevleri sağlayan Drive Assist, bu özelliklerini sade ve kullanışlı ara yüzü ile birleştirerek başarılı bir deneyim sağlayabiliyor. Aynı zamanda güncel hava durumu bilgisi de verebilen uygulama, farklı parametre ayalarını da bünyesinde barındırıyor.

Drive Assist, 5,49 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id660222655?mt=8