Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar





Son dönemde sürücüsüz araçlarla ilgili çalışmalar yoğunlaştı ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilk örneklerin yollara çıkması bekleniyor. Halen sürücüsüz araçların aşması gereken engeller mevcut ancak bunların en önemlisi hava şartları ile ilgili. Sürücüsüz araçlar, kar yağışı olduğunda oldukça zorlanıyor ve yeterli veriyi toplayamadığı yerde duruyor. Mühendisler, bu engeli aşabilmek için bol bol kar yağışı olan bölgelerde testler yapıyor.





Sürücüsüz araçlardaki entegre edilmiş kameralar, sensörler, radarlar ve lazer tabanlı radarlar ile verileri topluyor. Hızlı bilgisayarlar, bu verileri anlık bir şekilde işliyor ve aracın çevresindeki ortamın modellemesini yapıyor. Bu sensörlerin bir şekilde engellenmesi ise algoritmanın durmasına yol açıyor.









Yağmurun aksine kar taneleri, görüş açısından daha büyük engel teşkil edebiliyor. Örneğin kameraların önünü kapatabiliyor veya lazer tabanlı radarın yansıtma yapamamasına neden oluyor. Ayrıca üst kapanan şerit çizgileri, sensörleri de şaşırtıyor. Hele yoğun kar yağışı altında, insanların bile görüş açısının kaybolurken sürücüsüz araçların önünü görmesi pek mümkün olmuyor.





Mühendisler, bu açıdan bizim kullandığımız bazı taktikleri denemeye başladı. Örneğin şeritlerin kaybolduğu noktalarda, araçlar yolun modellemesini yaparak tekerlek izlerini buluyor ve yönünü buna göre tayin ediyor. Bazı projelerde, sensörler ön camın arkasına yerleştirilerek hava şartlarından korunuyor. Ayrıca uydulardan yararlanmak yerine lazer tabanlı radar sistemi kullanılarak çok hassas yol modellemesi yapılıyor ve araç çok küçük sapmalarla pozisyonunu bulabiliyor. Yine, kar yağışından en az etkilenen radar sistemi ile bir müddet yola devam etmeyi düşünen mühendisler de mevcut.





Mühendisler, her türlü hava şartında yolunu bulabilecek sürücüsü araçlar geliştirmek istiyor ve bu konuda da önemli bir mesafe kat edilmiş durumda. Kar yağışı probleminin aşılması ile birlikte, en büyük engellerden birisi de kalkmış olacak.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/robot-cars-succumb-to-snow-blindness-as-driving-lanes-disappear