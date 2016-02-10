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Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar

Gelecek yıllarda yollarımızda sürücüsüz araçları görmeye başlayacağız ancak bundan öncesinde bazı engelleri aşmaları gerekiyor. Bunların en önemlisi karlı havalar.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar


Son dönemde sürücüsüz araçlarla ilgili çalışmalar yoğunlaştı ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilk örneklerin yollara çıkması bekleniyor. Halen sürücüsüz araçların aşması gereken engeller mevcut ancak bunların en önemlisi hava şartları ile ilgili. Sürücüsüz araçlar, kar yağışı olduğunda oldukça zorlanıyor ve yeterli veriyi toplayamadığı yerde duruyor. Mühendisler, bu engeli aşabilmek için bol bol kar yağışı olan bölgelerde testler yapıyor. 

Sürücüsüz araçlardaki entegre edilmiş kameralar, sensörler, radarlar ve lazer tabanlı radarlar ile verileri topluyor. Hızlı bilgisayarlar, bu verileri anlık bir şekilde işliyor ve aracın çevresindeki ortamın modellemesini yapıyor. Bu sensörlerin bir şekilde engellenmesi ise algoritmanın durmasına yol açıyor.  


Yağmurun aksine kar taneleri, görüş açısından daha büyük engel teşkil edebiliyor. Örneğin kameraların önünü kapatabiliyor veya lazer tabanlı radarın yansıtma yapamamasına neden oluyor. Ayrıca üst kapanan şerit çizgileri, sensörleri de şaşırtıyor. Hele yoğun kar yağışı altında, insanların bile görüş açısının kaybolurken sürücüsüz araçların önünü görmesi pek mümkün olmuyor. 

Mühendisler, bu açıdan bizim kullandığımız bazı taktikleri denemeye başladı. Örneğin şeritlerin kaybolduğu noktalarda, araçlar yolun modellemesini yaparak tekerlek izlerini buluyor ve yönünü buna göre tayin ediyor. Bazı projelerde, sensörler ön camın arkasına yerleştirilerek hava şartlarından korunuyor. Ayrıca uydulardan yararlanmak yerine lazer tabanlı radar sistemi kullanılarak çok hassas yol modellemesi yapılıyor ve araç çok küçük sapmalarla pozisyonunu bulabiliyor. Yine, kar yağışından en az etkilenen radar sistemi ile bir müddet yola devam etmeyi düşünen mühendisler de mevcut. 

Mühendisler, her türlü hava şartında yolunu bulabilecek sürücüsü araçlar geliştirmek istiyor ve bu konuda da önemli bir mesafe kat edilmiş durumda. Kar yağışı probleminin aşılması ile birlikte, en büyük engellerden birisi de kalkmış olacak.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/robot-cars-succumb-to-snow-blindness-as-driving-lanes-disappear Yorum Yaz
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viper17 3 yıl en beğenilen
Fenomenon

ShadowofDeath06Ne garip sürücülü aracın da en büyük engeli kar. Hayat tesadüflerle dolu ekrem bey.
Sen yolda kar gördüğün zaman yeterli veriyi toplayamadım diyerek zınk diye duruyor musun??


keşke durabilseler
FenomenonShadowofDeath06Ne garip sürücülü aracın da en büyük engeli kar. Hayat tesadüflerle dolu ekrem bey.Sen yolda kar...
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fieldyturbo19 2 yıl
fthkn
klasik anlamda otomobil dediğimiz şey ilk örneklerinin biraz gelişmiş halleridir ve bir sürücüye mutlaka ihtiyaçları vardır. Sürücüsüz araç kavramı farklı bir boyutta ele alınabilir ve ona uygun araçlar geliştirilebilir. Ellerinde patlayacak. Tabi klasik otomobil de ellerinde patlamadı. Emniyet kemeri gibi basit bir uygulamadan önce kaç milyon insan ölmüştür kim bilir. Teknolojinin kobayı insandır.

kesssinlikle hocam. uçaklarda da otomatik pilot var ama pilotsuz uçak var mı ? her ne kadar pilotlar pek bir şey yapmasa da pilotun oradaki görevi yazılıma önceden yazılmamış aykırı durumlarda uçuşa müdahale etmektir denetleyici ve çözüm bulucu olmaktır! arabada sürücü şarttır (bunlar yakında ehliyete araba sürmeyi bilmenize gerek yok diye de reklam yaparlar ondan şimdiden bunları dedim) Ayrıca tamam elektrikli arabalara bende destek veriyorum ama zaten elektrikli araçlarla otomobil sevenlerin en büyük zevklerinden biri olan motor sesini elimizden alıyorsunuz birde şoförlüğü mü alacaksınız elimizden !
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fthkn 3 yıl
klasik anlamda otomobil dediğimiz şey ilk örneklerinin biraz gelişmiş halleridir ve bir sürücüye mutlaka ihtiyaçları vardır. Sürücüsüz araç kavramı farklı bir boyutta ele alınabilir ve ona uygun araçlar geliştirilebilir. Ellerinde patlayacak. Tabi klasik otomobil de ellerinde patlamadı. Emniyet kemeri gibi basit bir uygulamadan önce kaç milyon insan ölmüştür kim bilir. Teknolojinin kobayı insandır.
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Master_Evil 3 yıl
tofaşklar varken kar kolay iş
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Tensi 3 yıl
Turkiye trafigindeki katil ruhlu barzolara karsi nasil onlem alacaklar acaba?
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teramit 3 yıl
tesla seneye yapacak bu google ford mord görecek öyle...
aracın tepesine eşşek kadar cihaz yerleştir hala onu göremiyor bunu göremiyor.bunlar test ederken model 3 ün nallarını toplayacaklar.
Elon Musk aracında tepesine o cihazlardan koymanıza gerek yok diyor, zaten nedir onlar model s te böyle birşey gözükmüyor madem hadi koydun ondan daha iyi git yok onun kadar bile gidemiyorlar.
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kadirirdem 3 yıl
sadece kar değil ayrıca türkiye'de var....
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viper17 3 yıl en beğenilen
Fenomenon

ShadowofDeath06Ne garip sürücülü aracın da en büyük engeli kar. Hayat tesadüflerle dolu ekrem bey.
Sen yolda kar gördüğün zaman yeterli veriyi toplayamadım diyerek zınk diye duruyor musun??


keşke durabilseler
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aspirin_00 3 yıl
vjdrsjejv
Yolun genişliğini ölçerek şeridi tahmin edemez mi illa çizgi mi görmesi gerekiyor.

bayburtu hiç görmedin sanırım kar yağınca ova ile yol bir bütün oluyor al sana 4 km genişliğinde yol gitsin bakalım araba :D
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MyWorldLife 3 yıl
Hele bi yazın gitmeye başlasın kışı sonra düşünürüz.

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vjdrsjejv 3 yıl
Yolun genişliğini ölçerek şeridi tahmin edemez mi illa çizgi mi görmesi gerekiyor.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Ne garip sürücülü aracın da en büyük engeli kar. Hayat tesadüflerle dolu ekrem bey.
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Fenomenon 3 yıl ShadowofDeath06
ShadowofDeath06
Ne garip sürücülü aracın da en büyük engeli kar. Hayat tesadüflerle dolu ekrem bey.

Sen yolda kar gördüğün zaman yeterli veriyi toplayamadım diyerek zınk diye duruyor musun??
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