Google, otomobiller için HD Haritalar’ı yayınladı! İlk kullanacak otomobiller belli oldu

Google HD Haritalar, şerit işaretleri, yol işaretleri ve trafik bariyerleri gibi daha önce mevcut olmayan ayrıntıları detayları olarak sunacak. Ancak altını çizelim, bu verileri veya haritayı sürücü herhangi bir şekilde görmeyecek. Şu anda sürücünün aracın HD haritalamayı kullanıp kullanmadığını bile bilip bilmeyeceği net değil.
Google, özelliğin yalnızca Google Automotive Services (GAS) kullanan otomobil üreticileri tarafından kullanabileceğini söylemek dışında HD haritaların nasıl oluşturulduğuna dair bir bilgi paylaşmadı. Muhtemelen bu özellik araç yardımlı ya da tam otonom sürüş sırasında araç tarafından otomatik bir şekilde kullanılacak. Araç üzerindeki sensör ve kameralar ile de sistemin gelişmesi sağlanacak.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..