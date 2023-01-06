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    Google, otomobiller için HD Haritalar’ı yayınladı! İlk kullanacak otomobiller belli oldu

    Otonom araçların gelişmesi daha etkin haritaları zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Google'ın yeni yüksek çözünürlüklü haritaları ilk olarak Volvo ve Polestar elektrikli araçlara geliyor.
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    Google, otomobiller için HD Haritalar’ı yayınladı! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin gelişiyle hızlanan otonom sürüş destekli arabalar, şerit işaretleri, bariyerler, geçişler ve benzeri ayrıntılara oldukça duyarlı bir yapıda. Bu bağlamda Google, otomobiller için Google Haritalar'ın yeni bir yüksek çözünürlüklü sürümünü kullanıma sunuyor. Bu sürüm teknoloji devinin Android Automotive işletim sistemli araçlarına getirilecek. İlk yararlanacak araçlar ise Volvo ve Polestar’ın elektrikli arabaları olacak.

    Google'dan otomobiller için HD Haritalar

    Google, otomobiller için HD Haritalar’ı yayınladı! Tam Boyutta Gör
    Yazılım devinin çözümü esasında bildiğimiz uygulamadan farklı. Google Haritalar'ın aksine, Google'ın HD haritası tüketiciye yönelik bir uygulama değil, Google Automotive hizmetleri aracılığıyla aracın L2+ veya L3 destekli sürüş sistemlerine sunulan ek bir veri katmanı konumunda. Bu veri katmanını kullanacak ilk araçlar ise Volvo EX90 ve Polestar 3 olacak.

    Google HD Haritalar, şerit işaretleri, yol işaretleri ve trafik bariyerleri gibi daha önce mevcut olmayan ayrıntıları detayları olarak sunacak. Ancak altını çizelim, bu verileri veya haritayı sürücü herhangi bir şekilde görmeyecek. Şu anda sürücünün aracın HD haritalamayı kullanıp kullanmadığını bile bilip bilmeyeceği net değil.

    Google, özelliğin yalnızca Google Automotive Services (GAS) kullanan otomobil üreticileri tarafından kullanabileceğini söylemek dışında HD haritaların nasıl oluşturulduğuna dair bir bilgi paylaşmadı. Muhtemelen bu özellik araç yardımlı ya da tam otonom sürüş sırasında araç tarafından otomatik bir şekilde kullanılacak. Araç üzerindeki sensör ve kameralar ile de sistemin gelişmesi sağlanacak.

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    abstergo78GHOST 6 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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