Formula E, Gen3 Evo araçlarını tanıttı: Formula 1 araçlarından daha çabuk hızlanıyor!

Tam Boyutta Gör Formula E Gen3 araçları nesil döngüsünün yarısına ulaştı ve Gen4 araçlar için planlar yapılıyor. Ancak 4. nesil araçlar öncesinde 3. nesil araçlarda güncellemeye gidildi. Bu hafta sonu Monaco E-Prix'i öncesinde Formula E, Gen3 Evo adını verdiği, daha çabuk hızlanan araçlarını tanıttı. Gen3 Evo, ilk dört tekerden çekişe (AWD) sahip Formula E aracı olacak. Bunun yanında, aerodinamiği ve özellikle burun bölgesindeki dayanıklılığı arttıran değişiklikler yapıldı.

0'dan 100 km/h hıza 1.86 saniyede çıkıyor

Formula E, Gen3 Evo'nun Gen3'ten tam bir saniye daha hızlı hızlanabildiğini ve 0'dan 100 km/h hıza 1.86 saniyede çıkabildiğini belirtiyor. Bu süre, 2024 Formula 1 aracına göre yüzde 30, şu anda yarışlarda kullanılan Gen3'e göre ise yüzde 36 daha iyi bir süre.

Tam Boyutta Gör Yeni araçlar bu süreye, dört tekerden çekiş sisteminin aktive edilmesi sayesinde ulaşıyor. Aslında Gen3 ile beraber ikili güç aktarma sistemi entegre edilmişti ancak öndeki motor sadece rejenerasyon amacıyla kullanılarak pilleri şarj etme görevi görüyordu. AWD yalnızca sıralama turlarının sonraki turlarında (bire bir düellolarda), yarış başlangıcında ve yarış sırasında Atak Modu etkinleştirdiğinde kullanılacak. Böylece daha heyecanlı bir yarış heyecanı yaşanması hedefleniyor.

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Gen3 Evo ile beraber ön kanat yeniden tasarlanarak, Gen3'teki ön kanadın kırılganlığı problemi de çözülüyor. Yeni yan bölmeler, arka kanat ve daha sivri bir burun ile dayanıklılığın yaninda aerodinamik özellikler de arttırılmış. Lastikler de elden geçirilerek %5 ile %10 arası daha fazla yol tutuşu sağlanmış. Formula E, Gen3 Evo'daki performans iyileştirmelerinin dar ve virajlı Monaco sokak pistinde sıralama turu sürelerinde 2 saniyelik bir düşüş sağladığını belirtiyor.

600 kW'lık rejeneratif frenlemeye sahip olan otomobiller, yarış boyunca ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse yarısını rejenerasyon ile elde edebiliyor. Gen3 Evo, önceki model gibi 320 km/h azami hıza sahip. Daha önce olduğu gibi takımlar, pistte kendilerine avantaj sağlamak için yazılım değişiklikleriyle araca performans güncellemeleri yapabilecek. Formula E, Gen3 Evo'nun kapalı kapılar ardında bazı sürücü testlerinin yapıldığını ve geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu söylüyor.

Formula E araç nesillerinin kıyaslaması

- Gen1 Gen2 Gen3 Uzunluk 5320mm 5160mm 5016.2mm Yükseklik 1050mm 1050mm 1023.4mm Genişlik 1780mm 1770mm 1700mm Aks mesafesi 3100mm 3100mm 2970.5mm Ağırlık (sürücü dahil) 920kg 900kg 840kg Maks güç 200 kW 250 kW 350 kW Maks geri kazanım (rejenerasyon) 100 kW 250 kW 600 kW Azami hız 225km/s 280km/s 322km/s Güç aktarma Arka Arka Ön ve arka Lastikler Michelin Michelin Hankook

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Formula E, Gen3 Evo araçlarını tanıttı: Formula 1'e kafa tutuyor!