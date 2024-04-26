Formula E, Gen3 Evo araçlarını tanıttı: Formula 1 araçlarından daha çabuk hızlanıyor!

0'dan 100 km/h hıza 1.86 saniyede çıkıyor
Formula E, Gen3 Evo'nun Gen3'ten tam bir saniye daha hızlı hızlanabildiğini ve 0'dan 100 km/h hıza 1.86 saniyede çıkabildiğini belirtiyor. Bu süre, 2024 Formula 1 aracına göre yüzde 30, şu anda yarışlarda kullanılan Gen3'e göre ise yüzde 36 daha iyi bir süre.
Gen3 Evo ile beraber ön kanat yeniden tasarlanarak, Gen3'teki ön kanadın kırılganlığı problemi de çözülüyor. Yeni yan bölmeler, arka kanat ve daha sivri bir burun ile dayanıklılığın yaninda aerodinamik özellikler de arttırılmış. Lastikler de elden geçirilerek %5 ile %10 arası daha fazla yol tutuşu sağlanmış. Formula E, Gen3 Evo'daki performans iyileştirmelerinin dar ve virajlı Monaco sokak pistinde sıralama turu sürelerinde 2 saniyelik bir düşüş sağladığını belirtiyor.
600 kW'lık rejeneratif frenlemeye sahip olan otomobiller, yarış boyunca ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse yarısını rejenerasyon ile elde edebiliyor. Gen3 Evo, önceki model gibi 320 km/h azami hıza sahip. Daha önce olduğu gibi takımlar, pistte kendilerine avantaj sağlamak için yazılım değişiklikleriyle araca performans güncellemeleri yapabilecek. Formula E, Gen3 Evo'nun kapalı kapılar ardında bazı sürücü testlerinin yapıldığını ve geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu söylüyor.
Formula E araç nesillerinin kıyaslaması
|-
|Gen1
|Gen2
|Gen3
|Uzunluk
|5320mm
|5160mm
|5016.2mm
|Yükseklik
|1050mm
|1050mm
|1023.4mm
|Genişlik
|1780mm
|1770mm
|1700mm
|Aks mesafesi
|3100mm
|3100mm
|2970.5mm
|Ağırlık (sürücü dahil)
|920kg
|900kg
|840kg
|Maks güç
|200 kW
|250 kW
|350 kW
|Maks geri kazanım (rejenerasyon)
|100 kW
|250 kW
|600 kW
|Azami hız
|225km/s
|280km/s
|322km/s
|Güç aktarma
|Arka
|Arka
|Ön ve arka
|Lastikler
|Michelin
|Michelin
|Hankook
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.