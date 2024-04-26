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    Anlık Bildirim

    Formula E, Gen3 Evo araçlarını tanıttı: Formula 1 araçlarından daha çabuk hızlanıyor!

    Formula E, Gen3 Evo adını verdiği, daha çabuk hızlanan araçlarını tanıttı. İlk defa dört tekerden çekişe sahip olacak olan araçlarda, dayanıklılık ve aerodinami alanlarında da iyileştirmeler yapıldı.
    Formula E, Gen3 Evo araçlarını tanıttı: Formula 1'e kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör
    Formula E Gen3 araçları nesil döngüsünün yarısına ulaştı ve Gen4 araçlar için planlar yapılıyor. Ancak 4. nesil araçlar öncesinde 3. nesil araçlarda güncellemeye gidildi. Bu hafta sonu Monaco E-Prix'i öncesinde Formula E, Gen3 Evo adını verdiği, daha çabuk hızlanan araçlarını tanıttı. Gen3 Evo, ilk dört tekerden çekişe (AWD) sahip Formula E aracı olacak. Bunun yanında, aerodinamiği ve özellikle burun bölgesindeki dayanıklılığı arttıran değişiklikler yapıldı.

    0'dan 100 km/h hıza 1.86 saniyede çıkıyor

    Formula E, Gen3 Evo'nun Gen3'ten tam bir saniye daha hızlı hızlanabildiğini ve 0'dan 100 km/h hıza 1.86 saniyede çıkabildiğini belirtiyor. Bu süre, 2024 Formula 1 aracına göre yüzde 30, şu anda yarışlarda kullanılan Gen3'e göre ise yüzde 36 daha iyi bir süre.

    Formula E, Gen3 Evo araçlarını tanıttı: Formula 1'e kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör
    Yeni araçlar bu süreye, dört tekerden çekiş sisteminin aktive edilmesi sayesinde ulaşıyor. Aslında Gen3 ile beraber ikili güç aktarma sistemi entegre edilmişti ancak öndeki motor sadece rejenerasyon amacıyla kullanılarak pilleri şarj etme görevi görüyordu. AWD yalnızca sıralama turlarının sonraki turlarında (bire bir düellolarda), yarış başlangıcında ve yarış sırasında Atak Modu etkinleştirdiğinde kullanılacak. Böylece daha heyecanlı bir yarış heyecanı yaşanması hedefleniyor.

    Gen3 Evo ile beraber ön kanat yeniden tasarlanarak, Gen3'teki ön kanadın kırılganlığı problemi de çözülüyor. Yeni yan bölmeler, arka kanat ve daha sivri bir burun ile dayanıklılığın yaninda aerodinamik özellikler de arttırılmış. Lastikler de elden geçirilerek %5 ile %10 arası daha fazla yol tutuşu sağlanmış. Formula E, Gen3 Evo'daki performans iyileştirmelerinin dar ve virajlı Monaco sokak pistinde sıralama turu sürelerinde 2 saniyelik bir düşüş sağladığını belirtiyor.

    600 kW'lık rejeneratif frenlemeye sahip olan otomobiller, yarış boyunca ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse yarısını rejenerasyon ile elde edebiliyor. Gen3 Evo, önceki model gibi 320 km/h azami hıza sahip. Daha önce olduğu gibi takımlar, pistte kendilerine avantaj sağlamak için yazılım değişiklikleriyle araca performans güncellemeleri yapabilecek. Formula E, Gen3 Evo'nun kapalı kapılar ardında bazı sürücü testlerinin yapıldığını ve geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu söylüyor. 

    Formula E araç nesillerinin kıyaslaması

    - Gen1 Gen2 Gen3
    Uzunluk 5320mm 5160mm 5016.2mm
    Yükseklik 1050mm 1050mm 1023.4mm
    Genişlik 1780mm 1770mm 1700mm
    Aks mesafesi 3100mm 3100mm 2970.5mm
    Ağırlık (sürücü dahil) 920kg 900kg 840kg
    Maks güç 200 kW 250 kW 350 kW
    Maks geri kazanım (rejenerasyon) 100 kW 250 kW 600 kW
    Azami hız 225km/s 280km/s 322km/s
    Güç aktarma Arka Arka Ön ve arka
    Lastikler Michelin Michelin Hankook

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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