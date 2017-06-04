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Sürücüsüz otomobiller güvenlik kamerası olarak da kullanılabilirler

Intel CEO’su Brian Krzanich, sürücüsüz otomobil donanımlarının farklı amaçlar doğrultusunda da kullanılabileceğini söyledi ve buna örnek olarak otomobillerin güvenlik kamerası olabileceğini paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sürücüsüz otomobil teknolojileriyle ilgilenen şirketlerden birisi olan Intel’in CEO’su Brian Krzanich, sürücüsüz otomobillerin sahip olacağı donanımların farklı amaçlar için de kullanılabileceğini düşünüyor. CNBC’ye verdiği röportajda Krzanich, çevresini algılamak adına otomobillerin sahip olacağı kameraların güvenlik kamerası olarak kullanılabileceğinden bahsetti.

Intel CEO’su, sürücüsüz otomobil donanımlarının kolayca etrafındaki araçların plakalarını okuyabileceğini ve bunun güvenlik amacıyla kullanılabileceğini söyledi. Bu fikrine örnek olarak aranan bir otomobilin, plaka bilgilerinin paylaşılmasıyla hızlı bir şekilde bulunabileceğini gösterdi.

Krzanich böyle bir sistemin gizliliğe ihtiyaç duyacağını belirtti ve bazı kısıtlamaların olması gerektiğini, verilerin şifrelenmesinin zorunlu olacağını dile getirdi. Sürücüsüz otomobil kullanıcılarının gizliliklerinden endişe edebileceklerini, etkili önlemler sayesinde bunların önüne geçebileceklerini paylaştı.

Krzanich, röportajında şirketinin yürüttüğü bir çalışmadan da bahsetti. Paylaştığı bilgilere göre sürücüsüz otomobillerin sayısının artmasıyla birlikte trafik yoğunluğu çok büyük bir oranda azalacak. Yollardaki otomobillerin yalnızca yüzde 25’inin sürücüsüz olması bile trafik yoğunluğunu büyük oranda etkileyecek.


http://www.carscoops.com/2017/06/intel-ceo-says-self-driving-cars-could.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 2 yıl
%50 oranında bile olsa ülkemizdeki sürücüsüz araç sayısı trafik yine kilitlenir kolayca. Yine de umutlu olmak lazım tabii. Ayrıca kameraları direkt insanlara yakın olduğu için ne dediğimizi bile kaydedebilir yani görüntü işleme (dudak okuma) ile analiz edilip sıkıntı yaratabilir. Güvenlik amaçlı tamam güzel bir katkısı olur ama gizlilik konusu büyük sıkıntı.
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axaxa 2 yıl
içimi kararttın arkadaş
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SEO-Uzmanı 2 yıl
sen bunu işsiz kalan babanın aç kalacak çocuğuna anlat !
gelecek yüz yıl için sosyal alt yapı ve sınıfsız toplum modelini geliştirmeden
yapay zeka ve robot çağı sorunlardan başka bir şey getirmeyecektir !
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