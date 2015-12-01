Swatch, klasik saat serisine temassız ödeme özelliği ekliyor





Oldukça popüler bir saat markası olan Swatch, Bellamy adındaki yeni serisini tanıttı. Klasik saat serisinin en dikkat çekici yanı ise temassız ödeme özelliğine sahip olması.

Bellamy serisine temassız ödeme özelliğini kavuşturan ise üzerinde yer alan NFC teknolojisi. Visa kartlarıyla uyumlu çalışabilecek bu teknoloji ABD, İsviçre ve Brezilya ve Çin gibi ülkelerde kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak. 2016 yılından itibaren ise Türkiye de dahil olmak üzere bir çok ülkede yeni Bellamy serisi saatlerin satıldığını görebileceğiz.

Klasik saatlere bu tarz özellikler kazandırılmasını nasıl buluyorsunuz? Saatiniz akıllı olmasa dahi temassız ödeme yapabilmek ister miydiniz? Sizce bu durum güvenlik sorunlarına yol açabilir mi?

http://www.reuters.com/article/2015/11/30/us-swatch-visa-watchvisa-idUSKBN0TJ0F520151130?feedType=RSS&feedName=technologyNews#FcifPhbReHMufwMZ.97