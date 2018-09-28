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SwiftKey klavyesine anlık tercüme desteği geldi

3 yıl önce popüler SwiftKey ekibini bünyesine katan Microsoft, uygulamaya en önemli katkısını bugün yaptı. Yeni güncelleme ile Android tarafında artık anlık çeviri desteği sunuluyor.
7 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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400 milyona yakın kullanıcısıyla mobil dünyanın popüler klavye uygulamalarından birisi olan ve faaliyetlerine Microsoft çatısı altında devam eden SwiftKey, anlık tercüme özelliği sunmaya başladı.

Microsoft destekli

Microsoft Translator temelinde geliştirilen tercüman klavyenin hemen üstünde bulunan ve + tuşu ile ortaya çıkan özelleştirme çubuğunda yer alıyor. Tercümanı aktif hale getiren kullanıcılar tek bir tıklama ile Türkçe de dahil 60 farklı dilde çeviri yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Haritalar Grup Planlama özelliği hayata geçirildi"

Özellikle mesajlaşma esnasında karşı tarafın dilini çevirmek için oldukça kullanışlı olan tercüman özelliği bulut tabanlı çalışıyor. Bununla birlikte internet olmadığı yerlerde de kullanabilmek için Microsoft Translator uygulamasını kurmanız yeterli.

SwiftKey çeviri özelliği ile sürekli buna ihtiyacı olup da yazı yazarken farklı sitelere veya uygulamalara geçiş yapmak zorunda olanları hedefliyor. Böylece kullanıcılar zamandan kazanırken Microsoft da Tercüme uygulamasını daha geniş kitlelere yaymış olacak.

SwiftKey çeviri özelliği yavaş yavaş Android kullanıcılarına dağıtıma başladı. iOS platformu için henüz net bir tarih verilmiş değil.


https://techcrunch.com/2018/09/27/swiftkey-on-android-now-has-two-way-translation-baked-in-que-bien/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TARDIS 7 ay
Bu klavye uygulamasına hiç güvenmiyorum. Özellikle telefondan bankacılık işlemi yapıyorsanız cihazın orijinal klavyesini kullanmanızı tavsiye ederim.
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ThePscho 7 ay
Bunu nasıl aktif ediyoruz ?
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alemburda34 7 ay
Flesky kullanıyorum özellikle silme alternatif kelime seçimde efsane alışınca bağımlısı oluyorsun.
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hasanandnexus 7 ay alemburda34
alemburda34
Flesky kullanıyorum özellikle silme alternatif kelime seçimde efsane alışınca bağımlısı oluyorsun.

Bende sürekli olarak fleksy kullanıyorum. Eskiden swiftkey kullanırdım ama bir sürü özellik getirerek sadelikten uzaklaşıp klavyeyi hantallaştırmaya başladılar.
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Angel of the Lord 7 ay
Gboard'da da var aynı özellik. Güzel yenilik.
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RichesMen 7 ay
Gerçekten çok iyi bir uygulama çeviri de yeni Test ettim ve gerçekten çok güzel olmuş üstüne başka klavye uygulaması tanımıyorum...
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hakaniko 7 ay
atıyorum whatsappdasın. normal klavye uygulamasına Türkçe yazıyorsun. O whatsapp a çevrilmiş halini yazıyor.
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hakaniko 7 ay
Denedim ve çok başarılı.
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vb 7 ay hakaniko
bende ios ta aktif edemedim translate i nasıl yaptınız anlatırmısınız?
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Tugrul_512bit 7 ay
Her yazdığımızı telefon mu çevirecek yoksa internetten microsoft mu çevirip bize verecek?
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fuckulteli 7 ay Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Her yazdığımızı telefon mu çevirecek yoksa internetten microsoft mu çevirip bize verecek?

Bulut tabanlı diyor, internet üzerinden çeviriyormuş. Çevrimdışı da çevirmesi, ilgili yardımcı bir uygulama indirilirse mümkünmüş. Haberde belirtilmiş.
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