SwiftKey klavyesine anlık tercüme desteği geldi

400 milyona yakın kullanıcısıyla mobil dünyanın popüler klavye uygulamalarından birisi olan ve faaliyetlerine Microsoft çatısı altında devam eden SwiftKey, anlık tercüme özelliği sunmaya başladı.

Microsoft destekli

Microsoft Translator temelinde geliştirilen tercüman klavyenin hemen üstünde bulunan ve + tuşu ile ortaya çıkan özelleştirme çubuğunda yer alıyor. Tercümanı aktif hale getiren kullanıcılar tek bir tıklama ile Türkçe de dahil 60 farklı dilde çeviri yapabiliyor.

Ayrıca Bkz.

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Özellikle mesajlaşma esnasında karşı tarafın dilini çevirmek için oldukça kullanışlı olan tercüman özelliği bulut tabanlı çalışıyor. Bununla birlikte internet olmadığı yerlerde de kullanabilmek için Microsoft Translator uygulamasını kurmanız yeterli.

SwiftKey çeviri özelliği ile sürekli buna ihtiyacı olup da yazı yazarken farklı sitelere veya uygulamalara geçiş yapmak zorunda olanları hedefliyor. Böylece kullanıcılar zamandan kazanırken Microsoft da Tercüme uygulamasını daha geniş kitlelere yaymış olacak.

SwiftKey çeviri özelliği yavaş yavaş Android kullanıcılarına dağıtıma başladı. iOS platformu için henüz net bir tarih verilmiş değil.