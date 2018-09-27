Google Haritalar Grup Planlama özelliği hayata geçirildi

Google’ın Mayıs ayındaki I/O 2018 konferansında tanıttığı Haritalar yeniliklerinden birisi olan Grup Planlama hayata geçiyor. Kullanıcılar arkadaşlarını linke boğmaktan böylece kurtulmuş olacak.

Google Haritalar Grup Planlama neler sunuyor?

Grup Planlama özelliği kullanıcının arkadaşları ile koordineli olarak bir mekanda buluşma ayarlaması konusunda yardımcı olacak. Haritalar üzerinde isteğine göre mekan araması yaptıktan sonra gelen sonuçları tek bir listede tutabilecek.

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Mekan listesi sürekli ekran üzerinde ve daire şeklinde bir tasarım halinde duruyor. Kullanıcı beğendiği sonucun üzerine uzun basarak bu daireye gönderebiliyor. Dairedeki numaratör toplam kaç tane ekleme yapıldığını kullanıcıya gösteriyor.

Seçim bittikten sonra kullanıcı bu listeyi arkadaşları ile paylaşabiliyor. Arkadaşları dilerse Haritalar üzerinden bu listeyi oylayabiliyor veya beğenmediği seçenekleri çıkarabiliyor. Böylece herkesin hemfikir olduğu bir seçim ortaya çıkıyor.

Daha önce kullanıcılar beğendiği mekanların konum linklerini tek tek arkadaşları ile paylaşmak zorundaydı. Bu da toplantı ayarlamayı oldukça zahmetli hale getiriyordu. Google Haritalar Grup Planlama özelliği iOS ve Android uygulamalarına dağıtılmaya başladı.