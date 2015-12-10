SwiftKey'den konuşma engelli kullanıcılara yönelik özel klavye





Sanal klavye konusunda mobil platformların en beğenilen geliştiricilerinden birisi olan SwiftKey, farkındalık oluşturma konusunda da önemli adımlar atıyor. Firma geçen yıl ünlü astrofizikçi Stephen Hawking’in yazım karakteristiğini analiz ederek ona özel bir klavye uygulaması geliştirmiş ve bu yıl da insan beyni benzeri öğrenme teknolojisine sahip bir klavye kullanıma sunmuştu. SwiftKey'in yeni hamlesi engelli kullanıcılara yönelik.





SwiftKey Symbols adıyla indirmeye sunulan yeni klavye konuşma engelli kullanıcıların sembollerle iletişim kurmasına imkan tanıyor. Otistik veya diğer konuşma ile ilgili rahatsızlıklara sahip insanlara yardımcı olmak amacını taşıyan küçük bir ekip, bir proje geliştirmeye karar vermiş ve ortaya SwiftKey Symbols çıkmış.





Kullanıcılar farklı kategoriler altında sıralanmış sembollerden anlatmak istediğini ifade edenleri seçiyor ve karşı tarafa gönderiyor. Ya da isterse ifadeye uygun bir fotoğrafı da klavyede kullanmak üzere yükleyebiliyor. SwiftKey'in ünlü tahmin motoru de bu noktada büyük işler başarıyor.





Motor kullanıcının alışkanlıklarını sürekli izleyerek bir kalıp ortaya çıkarmaya çalışıyor. Günün hangi saatinde hangi sembollerin girildiğine varana kadar analiz yapan motor, bu sayede kullanıcının sonraki sembollerini de başarılı bir şekilde tahmin edebiliyor. Uygulama tamamen ücretsiz.







