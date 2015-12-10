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SwiftKey'den konuşma engelli kullanıcılara yönelik özel klavye

Android ve iOS platformlarının gözde klavye uygulamalarından SwiftKey, konuşma sıkıntısı yaşayan kullanıcılar için sembollere dayalı bir klavye uygulaması yayımladı.
3 yıl
2,1b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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SwiftKey'den konuşma engelli kullanıcılara yönelik özel klavye


Sanal klavye konusunda mobil platformların en beğenilen geliştiricilerinden birisi olan SwiftKey, farkındalık oluşturma konusunda da önemli adımlar atıyor. Firma geçen yıl  ünlü astrofizikçi Stephen Hawking’in yazım karakteristiğini analiz ederek ona özel bir klavye uygulaması geliştirmiş ve bu yıl da  insan beyni benzeri öğrenme teknolojisine sahip bir klavye kullanıma sunmuştu. SwiftKey'in yeni hamlesi engelli kullanıcılara yönelik.

SwiftKey Symbols adıyla indirmeye sunulan yeni klavye konuşma engelli kullanıcıların sembollerle iletişim kurmasına imkan tanıyor. Otistik veya diğer konuşma ile ilgili rahatsızlıklara sahip insanlara yardımcı olmak amacını taşıyan küçük bir ekip, bir proje geliştirmeye karar vermiş ve ortaya SwiftKey Symbols çıkmış.

Kullanıcılar farklı kategoriler altında sıralanmış sembollerden anlatmak istediğini ifade edenleri seçiyor ve karşı tarafa gönderiyor. Ya da isterse ifadeye uygun bir fotoğrafı da klavyede kullanmak üzere yükleyebiliyor. SwiftKey'in ünlü tahmin motoru de bu noktada büyük işler başarıyor. 

Motor kullanıcının alışkanlıklarını sürekli izleyerek bir kalıp ortaya çıkarmaya çalışıyor. Günün hangi saatinde hangi sembollerin girildiğine varana kadar analiz yapan motor, bu sayede kullanıcının sonraki sembollerini de başarılı bir şekilde tahmin edebiliyor. Uygulama tamamen ücretsiz. 



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Seyrim 3 yıl
Google gibi bunu mu demek istemiştin. Bunu mu dediniz gibi bir şey bu..
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0Kelvin 3 yıl
Düşünce iyi ama tam isteneni gibi geliyor.
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