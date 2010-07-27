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ITC: Nvidia, Rambus patentlerini ihlal etti, ithalat yasağı yolda

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yıl elde ettiği 113 milyon dolarlık gelirin 96 milyon dolarını lisans telif ücretlerinden kazanan Rambus, Nvidia'ya karşı açtığı patent ihlal davasında hedeflerine ulaşacak gibi görünüyor. Ameirkan Uluslararas Ticaret Komisyonu, yaptığı incelemeler sonunda, Nvidia'nın çok sayıda ürününde Rambus'un patentlerini ihlal ettiği kararına vardı.

GeForce serisi ekran kartlarından Tegra serisi yongada sistem çözümlerine kadar hemen her ürününde, bellek kontrolcüsü ve grafik çipinin haberleşmesi için kullandığı teknolojilerde, Rambus'un patentlerini ihlal ettiği belirtilen Nvidia, en büyük pazarlarından birisi olan Amerika'da, ithalat yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Rambus kıdemli başkan yardımcısı Thomas Lavelle konuyla ilgili açıklamasında, "ITC'nin kararı yenilikçiliğe olan kararlı adanmışlığımızın bir diğer kanıtıdır." dedi. Güncel ürün gamındaki mevcut ürünlerin tamamını kapsayan ithalata yasağına karşı Nvidia'nın önümüzdeki aylarda Rambus ile anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor.

Bellek üreticileriyle de davalık olan Rambus, Ocak ayında Samsung ile anlaşmaya varmış ve Koreli firma uzun süreli bir ödeme planıyla 900 milyon dolarlık bir anlaşmaya evet demişti. Öte yandan daha önce Nvidia ile anlaşma yolu arayan ancak olumlu cevap alamayan Rambus, bu sefer anlaşma masasının eli güçlü tarafı olacak gibi görünyüor.


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DH Misafiri 8 yıl
Bu Rambus belasını da intel başımıza sardı. Ne asalak firma. O gün bugündür (RDRAM faciası) intelden uzak dururum :)
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carnage91 8 yıl
intel ve nvidia ne kadar adi firmalar ya inasn duydukca iğrenio
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ecarpar 8 yıl
Kesin yeni ürün çıkıcak fiyatınıda 5-6 bin USd olarak belirlediler bahanede hazır RAMBUS dava etti... Klasik Nvidia işte iş yok güç yok ortalığı karıştırıp sürekli manşetlerde kalmak istiyor. fermi ile ilgili kaç yalan haber çıktı :)
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M@U 8 yıl
Ne çok Nvidia haberi var bugün. Nvidia yeni bir ürün çıkaracak galiba, medyayı bu şekilde kullanıp mazlumu oynuyor. Hani ortadirek mazlumun yanındadır ya...
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mehmetgirgin 8 yıl
nvidia iflas falan edermiş hisselerinin değeride düşmüş zaten
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Chembond 8 yıl
ATI yada diğer şirketler RAMBUS'ınkinden farklı bir teknolojimi kullanıyor yada lisans ücretini daha önceden ödemişlermi? FX57 açıklarmısınız bunlarıda acaba.
Merakımdan soruyorum.
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Reddemon35 8 yıl
Bu firmayı çok şımarttılar intel dahil tüm firmalar oyun firmalarıda. Şimdi etrafında destek te kalmadı. Tekel pozisyonu da yok artık ama gene dediğiniz gibi bu ödemenin faturasını da biz son kullanıcılar öderiz.
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melyyh 8 yıl
şimdi NV bizden çıkarır bu hesapta olmaya harcamayı.
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sahafiec 8 yıl
zamanında lisans anlaşması yapsaymışlar daha ucuza mal olurdu...
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