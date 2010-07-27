ITC: Nvidia, Rambus patentlerini ihlal etti, ithalat yasağı yolda

Geçtiğimiz yıl elde ettiği 113 milyon dolarlık gelirin 96 milyon dolarını lisans telif ücretlerinden kazanan Rambus, Nvidia'ya karşı açtığı patent ihlal davasında hedeflerine ulaşacak gibi görünüyor. Ameirkan Uluslararas Ticaret Komisyonu, yaptığı incelemeler sonunda, Nvidia'nın çok sayıda ürününde Rambus'un patentlerini ihlal ettiği kararına vardı.

GeForce serisi ekran kartlarından Tegra serisi yongada sistem çözümlerine kadar hemen her ürününde, bellek kontrolcüsü ve grafik çipinin haberleşmesi için kullandığı teknolojilerde, Rambus'un patentlerini ihlal ettiği belirtilen Nvidia, en büyük pazarlarından birisi olan Amerika'da, ithalat yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Rambus kıdemli başkan yardımcısı Thomas Lavelle konuyla ilgili açıklamasında, "ITC'nin kararı yenilikçiliğe olan kararlı adanmışlığımızın bir diğer kanıtıdır." dedi. Güncel ürün gamındaki mevcut ürünlerin tamamını kapsayan ithalata yasağına karşı Nvidia'nın önümüzdeki aylarda Rambus ile anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor.

Bellek üreticileriyle de davalık olan Rambus, Ocak ayında Samsung ile anlaşmaya varmış ve Koreli firma uzun süreli bir ödeme planıyla 900 milyon dolarlık bir anlaşmaya evet demişti. Öte yandan daha önce Nvidia ile anlaşma yolu arayan ancak olumlu cevap alamayan Rambus, bu sefer anlaşma masasının eli güçlü tarafı olacak gibi görünyüor.