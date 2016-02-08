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THY, Batman vs Superman için iki yeni reklam yayınladı

Türk Hava Yolları dev bütçesiyle dikkat çeken Batman v Superman: Dawn of Justice'le bağlantılı iki yeni reklam filmi yayınladı. Metropolis ve Gotham'a yolculuk başlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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35
Dijital Perde
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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THY, Batman vs Superman için iki yeni reklam yayınladı

Türk Hava Yolları bildiğiniz gibi Batman v Superman: Dawn of Justice'in resmi sponsorlarından biri olmuştu. Bu kapsamda filmde THY'nin uçakları içten ve dıştan görünecekti. Şimdi de THY Batman'i canlandıran Ben Affleck ve Superman’in azılı düşmanı Lex Luthor'ı canlandıran Jesse Eisenberg'in yer aldığı iki yeni reklam yayınladı.
Bu reklamlarda Türk Hava Yolları'nın Batman ve Superman dünyasının kurgusal şehirleri Metropolis ve Gotham'a yolculuklarının başladığı söyleniyor. Filmin oyuncularının da reklam filminde görünmesi hiç kuşkusuz ilgiyi çok büyük oranda arttıracaktır.
Batman v Superman: Dawn of Justice'in 350 milyon dolarlık bütçesiyle yılın en çok beklenen Hollywood yapımlardan biri olduğunu belirtelim. Özellikle süper kahraman filmlerine olan büyük ilginin de katkısıyla film gişe rekorlarına imza atabilir. Tabi böyle bir şey THY'nin de popülerliğine katkıda bulunacaktır.
 

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cato16 3 yıl en beğenilen
THY ile gurur duyuyorum. Çay ve Türk Kahvesi detayı da çok iyiydi.
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deniz_sea 3 yıl
insanlar Gururlanacak tabiki sonuçta marka isminde soyumuzun adı geçiyor. TURK değilseniz bir miktar haklı olabilirsiniz. Diğer yandan madem parayı veren reklamı yaptırır diyorsunuz, bu kadar hava yolu şirketi içinden o kadar çok parayı verebilecek tek hava yolu şirketide bizimkiymiş demekki.
Hayırlı Günler...
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR:...
strathmorea
Alanında dünyanın en iyisinden biri oldu derken!!! Yahu reklam veriyor, Parayı veren herkes bu sponsorluğu alır ki filme sponsorluktan çok reklam parası verilmiş bu çok açık. Yok gururlandım yok göğsüm kabardı, balkona bayrak astım falan. Arkadaşlar para konuşuyor izlediğiniz filmdeki THY görüntülerinde para. Yani kazanılan bir hizmet ödülü veya bir şampiyonluk değil, adamlar reklam vermişler. Olay bundan ibaret. Neyin kafasındasınız anlamak zor.

insanlar Gururlanacak tabiki sonuçta marka isminde soyumuzun adı geçiyor. TURK değilseniz bir miktar haklı olabilirsiniz. Diğer yandan madem parayı veren reklam...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Efendi Kaptan 3 yıl
FC Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk ve Euroleague'den sonra senenin filmi olmaya aday ve çok ses getiren bi yapıma daha sponsor oldu. Reklamları 200'den fazla ülkede Kobe Bryant, Lionel Messi, Caroline Wozniacki, Youssou N'Dour, Wayne Rooney gibi ünlü simalarla yayınlandı. Alanında Dünyanın en iyilerinden birisi oldu ne diyelim ki helal olsun.
FC Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk ve Euroleague'den sonra senenin filmi olmaya aday ve çok ses getiren bi yapıma daha sponso...
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BrazzerstakiKelAdam 3 yıl
Reklamlar gayet başarılı, hayırlı olsun.
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ulas.kndl 3 yıl
Güzel iş çıkarmışlar kaliteli bir reklam olmuş
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Kartal Göz 3 yıl
Reklam güzel.
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BekirTemel 3 yıl
Türk isminin en yakıştığı firma.
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Festen 3 yıl
Gotham şehrini gerçek sanmışlar THY'de bilet soranlar olmuş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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20likcivi 3 yıl
Dosstlar ulusarası arena daki en başarılı şirketimiz; ki yüzde 30 u devlete ait olan ismi Turkish Airlines olan bi şirket dünyanın en pahalı spor olayında sponsor olup reklam verebiliyorsa gururlanırız. İnşallah ABD pazarında devleşir. Bu sayade ülkemizde bir sürü pilot mühendis ve kabin memuru yetişir ve istihdam edilir. Yan getirisi olarak turizm ve tanıtımı saymıyorum bile.
Ha şimdi özentilikden ve hazımsızlıktan biraz olsun kurtulup, ülkenle bazı ortak değerlerde birleş bu senin psikolojine de iyi gelecek rahatlayacaksın.
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bbuzol 3 yıl
Reklam giderini vergiden düşmüşler mi acaba?
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mementopolis 3 yıl
Daha önce messi ile anlaşmışlardı da bukadar yaygara kopmamıştı. Okadar para verip reklam yapıyorlar ki karşılığın alıyorlar demektir . Adı üstünde SuperBowl :D. Reklam yapışacak en iyi olay:D.
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metroid 3 yıl
Adamlar parayı bastı reklamı çekti. Olay bu.
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GoldPunch 3 yıl
Çok iyi olmuş reklamlar.
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DH Misafiri 3 yıl
strathmorea
Alanında dünyanın en iyisinden biri oldu derken!!! Yahu reklam veriyor, Parayı veren herkes bu sponsorluğu alır ki filme sponsorluktan çok reklam parası verilmiş bu çok açık. Yok gururlandım yok göğsüm kabardı, balkona bayrak astım falan. Arkadaşlar para konuşuyor izlediğiniz filmdeki THY görüntülerinde para. Yani kazanılan bir hizmet ödülü veya bir şampiyonluk değil, adamlar reklam vermişler. Olay bundan ibaret. Neyin kafasındasınız anlamak zor.

Sen anlamakta güçlük çekiyorsun. Olay reklam evet ama olay THY relamı değil sadece, Türkiye'nin reklamı. Para evet, parayı kazanan Türkiye, THY sponsorluk için harcadığı paranın kat kat fazlasını geri kazanıyor. Thy kazanıyor, ülke kazanıyor. Senin dediğin gibi iş sadece para verip logo yapıştırmak olsaydı Emirates alırdı ya da yerli bir havayolu şirketi... Basit insanlar basit düşünürmüş ya, çok doğru.
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1BilimAdamı 3 yıl
Metropolise gitmeye karar verdim
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metroid 3 yıl
Başlık yanlış olmuş filmin adı Batman v Superman, Batman vs Superman değil.
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AMERICAN 3 yıl
Çok güzel olmuş
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