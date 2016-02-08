THY, Batman vs Superman için iki yeni reklam yayınladı

Türk Hava Yolları bildiğiniz gibi Batman v Superman: Dawn of Justice'in resmi sponsorlarından biri olmuştu. Bu kapsamda filmde THY'nin uçakları içten ve dıştan görünecekti. Şimdi de THY Batman'i canlandıran Ben Affleck ve Superman’in azılı düşmanı Lex Luthor'ı canlandıran Jesse Eisenberg'in yer aldığı iki yeni reklam yayınladı.



Bu reklamlarda Türk Hava Yolları'nın Batman ve Superman dünyasının kurgusal şehirleri Metropolis ve Gotham'a yolculuklarının başladığı söyleniyor. Filmin oyuncularının da reklam filminde görünmesi hiç kuşkusuz ilgiyi çok büyük oranda arttıracaktır.



Batman v Superman: Dawn of Justice'in 350 milyon dolarlık bütçesiyle yılın en çok beklenen Hollywood yapımlardan biri olduğunu belirtelim. Özellikle süper kahraman filmlerine olan büyük ilginin de katkısıyla film gişe rekorlarına imza atabilir. Tabi böyle bir şey THY'nin de popülerliğine katkıda bulunacaktır.





