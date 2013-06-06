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T-Mobile: BlackBerry Messenger, 27 Haziran tarihinde Appstore ve Google Play'deki yerini alacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
781
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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T-Mobile: BlackBerry Messenger, 27 Haziran tarihinde Appstore ve Google Play'deki yerini alacak
Geçtiğimiz ay düzenlenen BlackBerry Live konferasında Android ve iOS platformları için duyurusu yapılan BlackBerry Messenger'ın çıkış tarihi açıklandı. Söz konusu tarihle ilgili açıklama T-Mobile'ın İngiltere ekibinden gelirken, BlackBerry cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. 

T-Mobile İngiltere'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada BlackBerry'nin popüler mesaj servisi BlackBerry Messenger'ın 27 Haziran tarihinde Appstore ve Google Play'deki yerini alacağı belirtildi. Ayrıca, üzerinde BlackBerry Messenger yüklü olan bir Galaxy S III görselinin de tweete* iliştirildiğini de belirtelim.  

iOS 6 veya üzeri ve Android 4.0 veya üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacak olan BlackBerry Messenger'ın bu platformlardaki rakipleri karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğini haziran ayının sonunda hep birlikte göreceğiz. 

http://www.theverge.com/2013/6/6/4402272/blackberry-messenger-coming-to-ios-and-android-on-june-27 Yorum Yaz
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ralp88 6 yıl en beğenilen
whatsapp piyasayı götürdü artık çok geç
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The Tenth Doctor 6 yıl
Litityum
İnadına Wp8 e vermiyorlar lan sanki



Gün gelecek WP8'e vermedikleri her uygulama için onlara küfür edeceğiz :)
Litityumİnadına Wp8 e vermiyorlar lan sankiGün gelecek WP8'e vermedikleri her uygulama için onlara ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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sacrificeson 6 yıl
bbm sunuculari bu yükü kaldıramaz
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aziz77 6 yıl
mesajın babası ne hale geldi...
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__Nikolaus__ 6 yıl
BBM iyidir gelsin , 3 gunde viber , message me yi sollar whatsapp i her turlu zorlar.
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yassu 6 yıl aziz77
aziz77

mesajın babası ne hale geldi...


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hero0 6 yıl
blackberry kullanan bi Alex kaldı herhalde
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HeilStewie 6 yıl
satışı aşırı düzeyde etkileyeceğini düşünmüyorum, sonuçta bbm fiziksel klavye ile zevkli hala eski blackberrylere ilgi var ülkemizde
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eediz 6 yıl
ne özelliği kaldı şimdi bb nin
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multiTYRT 6 yıl
Alınması için tek neden de gidiyor
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haisak 6 yıl
BB bile farkında telefonlarının iş yapmadıgının esas oğlanlarını diğer platformlara çıkartıyorlar. Artık hiç bir alınık tarafı kalmadı.
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Headhunter117 6 yıl
emryrgc
furky86Kendi müşterisine Bis dayatması yapan bir firma diğer platformlara tutup da 1-2 dolara vermez uygulamayı, kendi ayağına sıkar... Whatsapp falan hikaye bunun yanında! Blackberrynin serverları çok daha güvenli... Benim tahminim aylık ödeme sistemi olacak
Şu anda bbm kullanılması için Bis gerekmiyor. BlackBerry sahipleri normal internet paketleri ile bbm kullanabiliyor. Bis tarih oldu gibi bişey artık..

Sizin dediğiniz olay yeni nesil telefonlarda geçerli. Blackberry 10 işletim sistemi yani. Eski sistemde hala bis kullanılması gerekiyor.
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furky86 6 yıl Headhunter117
Headhunter117
emryrgc
Orijinalden alıntı: furky86Kendi müşterisine Bis dayatması yapan bir firma diğer platformlara tutup da 1-2 dolara vermez uygulamayı, kendi ayağına sıkar... Whatsapp falan hikaye bunun yanında! Blackberrynin serverları çok daha güvenli... Benim tahminim aylık ödeme sistemi olacak
Şu anda bbm kullanılması için Bis gerekmiyor. BlackBerry sahipleri normal internet paketleri ile bbm kullanabiliyor. Bis tarih oldu gibi bişey artık..

Sizin dediğiniz olay yeni nesil telefonlarda geçerli. Blackberry 10 işletim sistemi yani. Eski sistemde hala bis kullanılması gerekiyor.

Evet ben 5 milyon Z10dan ziyade 90 milyonluk bold curve vsden bahsetmiştim ;)
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furky86 6 yıl
Kendi müşterisine Bis dayatması yapan bir firma diğer platformlara tutup da 1-2 dolara vermez uygulamayı, kendi ayağına sıkar... Whatsapp falan hikaye bunun yanında! Blackberrynin serverları çok daha güvenli...
Benim tahminim aylık ödeme sistemi olacak
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emryrgc 6 yıl furky86
furky86
Kendi müşterisine Bis dayatması yapan bir firma diğer platformlara tutup da 1-2 dolara vermez uygulamayı, kendi ayağına sıkar... Whatsapp falan hikaye bunun yanında! Blackberrynin serverları çok daha güvenli...
Benim tahminim aylık ödeme sistemi olacak

Şu anda bbm kullanılması için Bis gerekmiyor. BlackBerry sahipleri normal internet paketleri ile bbm kullanabiliyor. Bis tarih oldu gibi bişey artık..
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General. 6 yıl
Atı alan Üsküdar'ı geçti
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*GameOver* 6 yıl
blackberry'nin helvasını yedik bbm mi kalmış
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Gukama 6 yıl
Tweet kaldırılmış
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Albus Dumbledore 6 yıl
BBM mi kalmış yahu.
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