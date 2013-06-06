T-Mobile: BlackBerry Messenger, 27 Haziran tarihinde Appstore ve Google Play'deki yerini alacak

Geçtiğimiz ay düzenlenen BlackBerry Live konferasında Android ve iOS platformları için duyurusu yapılan BlackBerry Messenger'ın çıkış tarihi açıklandı. Söz konusu tarihle ilgili açıklama T-Mobile'ın İngiltere ekibinden gelirken, BlackBerry cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.





T-Mobile İngiltere'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada BlackBerry'nin popüler mesaj servisi BlackBerry Messenger'ın 27 Haziran tarihinde Appstore ve Google Play'deki yerini alacağı belirtildi. Ayrıca, üzerinde BlackBerry Messenger yüklü olan bir Galaxy S III görselinin de tweete* iliştirildiğini de belirtelim.





iOS 6 veya üzeri ve Android 4.0 veya üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacak olan BlackBerry Messenger'ın bu platformlardaki rakipleri karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğini haziran ayının sonunda hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/6/6/4402272/blackberry-messenger-coming-to-ios-and-android-on-june-27