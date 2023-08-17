WhatsApp'ta artık yüksek kalitede fotoğraf gönderilebiliyor

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların WhatsApp fotoğraf kalitesi nasıl yükseltilir? hususunda düşünmesine gerek kalmadı. WhatsApp, beklenen güncelemeyi sonunda aldı.
WhatsApp yüksek kalite fotoğraf gönderme
- WhatsApp uygulamasını açın.
- Fotoğraf paylaşım ekranına gelin.
- Fotoğraf düzenleme araçları yanında “HD” simgesini göreceksiniz.
- HD butonuna dokunun.
- Fotoğraf kalitesini seçin.
- Yüksek kaliteyi seçin.
- Fotoğrafı gönderin.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.