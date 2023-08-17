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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta artık yüksek kalitede fotoğraf gönderilebiliyor

    Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta yüksek kalitede fotoğraf paylaşma seçeneği tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu. Android ve iOS'ta WhatsApp HD fotoğraf gönderme resmen başladı.
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    whatsapp yüksek kalite fotoğraf gönderme Tam Boyutta Gör
    HD kalitede fotoğraf paylaşma, WhatsApp’a yıllardır gelmesi beklenen özelliklerden birisiydi ve sonunda tüm kullanıcılara sunuldu. WhatsApp’ta artık yüksek kalitede fotoğraf gönderilebiliyor. WhatsApp’ta kalite kaybı olmadan fotoğraf gönderme özelliği hem Android hem de iPhone kullanıcılarına açıldı. HD fotoğraf gönderme özelliği, bir süredir beta sürümde test ediliyordu.

    Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların WhatsApp fotoğraf kalitesi nasıl yükseltilir? hususunda düşünmesine gerek kalmadı. WhatsApp, beklenen güncelemeyi sonunda aldı.

    WhatsApp yüksek kalite fotoğraf gönderme

    whatsapp hd fotoğraf nasıl gönderilir Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta fotoğraf kalitesi bozulmadan nasıl gönderilir? Bunun için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit. Android ve iPhone'da WhatsApp HD fotoğraf gönderme nasıl yapılır adım adım görelim 👇🏻
    1. WhatsApp uygulamasını açın.
    2. Fotoğraf paylaşım ekranına gelin.
    3. Fotoğraf düzenleme araçları yanında “HD” simgesini göreceksiniz.
    4. HD butonuna dokunun.
    5. Fotoğraf kalitesini seçin.
    6. Yüksek kaliteyi seçin.
    7. Fotoğrafı gönderin.
    whatsapp hd fotoğraf
    Fotoğrafı gönderdikten sonra alıcı, fotoğrafın sol alt köşesinde HD etiketini görecek ve alıcıyı yüksek kaliteli fotoğraf paylaştığınız konusunda uyaracak. HD fotoğraf 2000x3000, Standart kalitede fotoğraf 1365x2048 boyutlarında.
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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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