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TP-LINK Archer C8 Router Video İnceleme

4 yıl
26,9b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda TP-LINK'in Archer serisinden C8 yönlendiricisini(router) inceliyoruz.

Archer C8, 800 MHz hızında çalışan Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli işlemcisi, çift kanal kablosuz ağ istemcisi ve yüksek transfer hızlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
 

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alemburda34 4 yıl
Xiaomi routerın alasını yapmış tasarım desen 10 numara 21-50$ arası bulmak mümkün.
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qdry 4 yıl
TP-Link alarak bende hata ettim , arayüze girmiyor bağlantı kopuyor mail attım cevap bile vermediler.Yazılımı tırt , ucuz etin yahnisi anlıyacağınız :)
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ensaronline 4 yıl
Eski kalitesi olmayan Tplink artık tercih etmediğim bir marka haline geldi. Özellikle arayüzle ilgili bağlanma ve diğer ilginç problemlerini çözmediği sürece bu görüşüm değişmeyecek
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Evren Küçük 4 yıl
Bu aralar ben de Uydunet'in verdiği Netmaster modemin tırt kablosuz ağ performansından dolayı Netmaster markası harici bir ürünle kablosuz ağımı güçlendirmeyi düşünüyorum. Üst seviye bir ürün olarak Asus RT-AC87U düşünüyorum ama fiyatı biraz tuzlu. TP-Link ürünlerini de fiyat avantajı olan modellerde kullanıyorum. Yurtdışı fiyatı gibi Asus'la yarı yarıya fark olursa C8'e bir şans tanıyabilirim.

Şimdilik aklımdaki router bu:
Asus RT-AC87U
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9600_G_T 4 yıl
uydunete uyumlumu o modem

@Evren Küçük
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bullx 4 yıl Evren Küçük
200€ amazon fiyatı var.
ev kullanımı için değermi bilemeyeceğim. ömür boyu kullanırsınız artık :)
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