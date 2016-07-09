TP-LINK unutkanlığının kurbanı oldu

Kullanıcıların Wi-Fi erişim noktaları (access point) ve yönlendiricilerin (router) bağlantı ayarlarını kolay bir şekilde yapabilmeleri için "tplinklogin.net" ve "tplinkextender.net" web siteleri üzerinden teknik hizmet veren TP-LINK, kısa süre önce yaşanan olayla kurumsal kimliğine yakışmayacak bir hata yaptı.

İlgili alan adlarının (domain) son kullanma tarihleri dolmasına rağmen güncellemeyi unutan yetkililer, durumu fark ederek hızlı davranan bir kişinin alan adlarını satın almasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Üstelik bununla da yetinmeyen gizemli internet kullanıcısının adresleri TP-LINK’e satmak için yaklaşık 2.5 milyon dolar para talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Aylık milyonlarca ziyaretçiye sahip web site adreslerinin cihazların arkasında ve online yardım kılavuzlarında da yazması yüzünden hayli güç duruma düşen firma çareyi yeni alan adları satın almakta buldu. Artık "tplinkwifi.net" ve "tplinkrepeater.net" adresleri üzerinden hizmet verecek TP-LINK, kullanıcılara gönderdiği e-posta ile adreslerinin güncellendiğini duyurmaya başladı.

Eğer alan adları kötü niyetli kişilerin eline geçtiyse hazırlanacak sahte teknik destek sayfasıyla dünya çapında milyonlarca bilgisayara zararlı yazılım indirilmesi sağlanabilir ve kişisel veriler kolaylıkla elde edilebilir.