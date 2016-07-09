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TP-LINK unutkanlığının kurbanı oldu

Sunduğu gelişmiş ağ sistem çözümleriyle sektörün en bilinen isimlerinden olan teknoloji devi TP-LINK, unutkanlığıyla skandal niteliği taşıyan bir olaya imza attı.
2 yıl
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26
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kullanıcıların Wi-Fi erişim noktaları (access point) ve yönlendiricilerin (router) bağlantı ayarlarını kolay bir şekilde yapabilmeleri için "tplinklogin.net" ve "tplinkextender.net" web siteleri üzerinden teknik hizmet veren TP-LINK, kısa süre önce yaşanan olayla kurumsal kimliğine yakışmayacak bir hata yaptı.
İlgili alan adlarının (domain) son kullanma tarihleri dolmasına rağmen güncellemeyi unutan yetkililer, durumu fark ederek hızlı davranan bir kişinin alan adlarını satın almasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Üstelik bununla da yetinmeyen gizemli internet kullanıcısının adresleri TP-LINK’e satmak için yaklaşık 2.5 milyon dolar para talebinde bulunduğu belirtiliyor.
Aylık milyonlarca ziyaretçiye sahip web site adreslerinin cihazların arkasında ve online yardım kılavuzlarında da yazması yüzünden hayli güç duruma düşen firma çareyi yeni alan adları satın almakta buldu. Artık "tplinkwifi.net" ve "tplinkrepeater.net" adresleri üzerinden hizmet verecek TP-LINK, kullanıcılara gönderdiği e-posta ile adreslerinin güncellendiğini duyurmaya başladı.
Eğer alan adları kötü niyetli kişilerin eline geçtiyse hazırlanacak sahte teknik destek sayfasıyla dünya çapında milyonlarca bilgisayara zararlı yazılım indirilmesi sağlanabilir ve kişisel veriler kolaylıkla elde edilebilir.

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Xtrud 2 yıl en beğenilen
Sponsorunuz olmasına rağmen bu haberi yapmanız helal olsun dedirtti... SDN olsaydı detay vermeden tp-link'e çirkin saldırı diye başlık atardı :)
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Patren 2 yıl
Akilli firmaymis bir siteye okadar verirmez
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OverClocK1ng 2 yıl
Ooooh, almamakla çok iyi yapmışlar. Fırsat düşkünü, gözü açlara mahal vermemişler.
Alan kişi 2.5 milyon dolar yerine, göze batmayacak ve rahatsızlık vermeyecek bir rakam istese idi TP-Link alırdı. Öyle aç gözlü davranmışlar ki, ellerinde patlamış. İyi olmuş...
Ooooh, almamakla çok iyi yapmışlar. Fırsat düşkünü, gözü açlara mahal vermemişler.Alan kişi 2.5 milyon dolar yerine, göze batmayacak ve rahatsızlık vermeyec...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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TearsForFears 2 yıl
2.5 milyon ne ya 250 bin verse yeter
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waltran 2 yıl
tp-link pişmanlıktır. yahu daha kendi alan adlarına sahip değiller, modemleri donup duruyor firmwareleri çöp. tp-link miş peh.
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mcrew 2 yıl
adamlar tam çinli olduklarını belli etmiş
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deliliktir 2 yıl
Cyber-squatting diyebir şey vardı(doğru yazdım mı bilmiyorum). Ondan kurtaramazlar mıydı acaba? Ya da Google'ın durumu çevirmesi gibi bir şey yapılamaz mıydı?
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game07 2 yıl
Virinom
OverClocK1ngOoooh, almamakla çok iyi yapmışlar. Fırsat düşkünü, gözü açlara mahal vermemişler.Alan kişi 2.5 milyon dolar yerine, göze batmayacak ve rahatsızlık vermeyecek bir rakam istese idi TP-Link alırdı. Öyle aç gözlü davranmışlar ki, ellerinde patlamış. İyi olmuş...
Alan adamin cebinden çikan para 20tl elinde patlayacak bir durum yok. Akil yoksunu sorumsuz firma yetkililerine iyi bir ders olmus.

Baya patlayan durum var. Bu fırsat insanın eline pek geçmez. On binlerce dolar kazanabilirdi belki.
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sssss5 2 yıl
2mayıs2016da satın alınmış??
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Turkforce 2 yıl
Updated Date: 2011-05-31
Creation Date: 2011-05-31
Registrar Registration Expiration Date: 2017-05-31
Bitiş tarihi 31 Mayıs olan domain için redemption period süresince (bir kaç ay boyunca) bir insan evladı uyanamamış mı bu domain niye çalışmıyor diye.
Domain bitmeden önce, bitimine kısa süre kala, bittiği gün, bittikten sonra defalarca mail gelir bu kadarına pes doğrusu..
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E_Aydin35 2 yıl
Valla ilginç bir unutkanlık olmuş gerçekten.. :) Göz önündekini görmemek gibi bir durum olmuş ama sağlık olsun. Umarım haberde bahsedildiği gibi alan adını satın alan şahıslar ismi satamadıkları için farklı kötü politikalara başvurmazlar..
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.S 2 yıl
Bu isle ilgilenen birim kovulmali.Firsatci Alan insan degil is bilmez calisanlar 10 yil uzatabiliyorsun domaini pes hicbirimi bakmaz..
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joyberk 2 yıl
mahkemeye verseydi belki kazanırdı, belki de mahkemelik olmuştur? bu tür durumlarda mahkemelere böyle fırsatçılara izin vermiyor diye hatırlıyorum
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Xtrud 2 yıl en beğenilen
Sponsorunuz olmasına rağmen bu haberi yapmanız helal olsun dedirtti... SDN olsaydı detay vermeden tp-link'e çirkin saldırı diye başlık atardı :)
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