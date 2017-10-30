TP-Link’ten çerçevesiz ve Snapdragon 835’li Neffos geliyor

Akıllı telefon pazarında Neffos markasıyla rekabet etmeye çalışan kablosuz ağ ürünleri lideri TP-Link, belki de bugüne kadar ki en önemli hamlesini yapıyor. Yeni Neffos amiral gemilerine meydan okuyacak.

TP-Link Neffos amiral gemisi neler sunacak?

İnternete sızan bilgilere göre TP-Link’in yeni akıllı telefonu neredeyse çerçevesiz bir tasarımla geliyor. Sağ ve sol kenarların yanı sıra alt ve üst çerçeveleri de incelten firma çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş.

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Henüz ekran boyutu bilinmiyor ancak 6 inç civarında olabileceği düşünülüyor. Agresif tasarım ile telefonun 5.5 inç boyutlu bir telefon ile aynı ölçülere sahip olacağı ifade ediliyor. Görüntü oranı ise 18:9 olarak karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB RAM ile desteklenmiş. Ayrıca 20MP+16MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip. Kombinasyon 2x optik yakınlaştırma imkanı sunacak. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Henüz modelin ne zaman tanıtılacağı netleşmedi.