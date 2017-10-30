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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-Link’ten çerçevesiz ve Snapdragon 835’li Neffos geliyor

Bugüne kadar maliyet odaklı akıllı telefonlar ile gördüğümüz TP-Link, büyük bir sürpriz yapıyor ve çerçevesiz tasarıma sahip amiral gemilerine meydan okuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında Neffos markasıyla rekabet etmeye çalışan kablosuz ağ ürünleri lideri TP-Link, belki de bugüne kadar ki en önemli hamlesini yapıyor. Yeni Neffos amiral gemilerine meydan okuyacak.

TP-Link Neffos amiral gemisi neler sunacak?

İnternete sızan bilgilere göre TP-Link’in yeni akıllı telefonu neredeyse çerçevesiz bir tasarımla geliyor. Sağ ve sol kenarların yanı sıra alt ve üst çerçeveleri de incelten firma çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş.

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Henüz ekran boyutu bilinmiyor ancak 6 inç civarında olabileceği düşünülüyor. Agresif tasarım ile telefonun 5.5 inç boyutlu bir telefon ile aynı ölçülere sahip olacağı ifade ediliyor. Görüntü oranı ise 18:9 olarak karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB RAM ile desteklenmiş. Ayrıca 20MP+16MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip. Kombinasyon 2x optik yakınlaştırma imkanı sunacak. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Henüz modelin ne zaman tanıtılacağı netleşmedi. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/10/tp-link-phone-leaks-snapdragon-835-dual-rear-cameras.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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kntrli 2 yıl
iş fiyatta bitiyor akıllı bir fiyat politikası izlenirse potansiyeli var
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evrenevre123 2 yıl
Bu haliyle gelirse baya iyi olur. Başka markaların çakması değil gayet iyi bir tasarıma sahip
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10ff 2 yıl
S8 + mi mix cakmasi
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