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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En ucuz Nokia akıllı telefonu duyuruldu

Nokia’nın daha çok gelişmekte olan ülke pazarlarında pay arayacağı yeni akıllı telefonu Nokia 2 duyuruldu. Donanım tarafı pek çok kişiyi muhtemelen memnun etmeyecektir.
1 yıl
2,5b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia markasının bir süredir internete sızan en ucuz akıllı telefonu Nokia 2 resmiyet kazandı. Donanım tarafında beklentilerin altında kalan akıllı telefon batarya süreleri konusunda biraz umut veriyor.

İdare eder

Nokia 2 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor ve ekran Gorilla Glass kaplama ile çizilmelere karşı korunuyor. Yonga seti tarafında ise Cortex-A7 tabanlı Snapdragon 212 kullanılmış.

1GB RAM ve 8GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. LTE desteği sunan modelin 4100mAh kapasiteli bataryası 2 güne kadar kullanım ömrü sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Türkiye genel müdürlüğüne Gökhan Güleç atandı"

Modelin fiyatı 99 Avro olarak açıklandı. Dövüz kurlarına baktığımızda vergiler hariç 450TL civarı bir fiyat karşımıza çıkıyor. Buna vergiler ve diğer giderler de eklendiğinde 600TL seviyesini oldukça aşan bir etiket görebiliriz.

Nokia 2 modeli fiyat seviyesine göre iyi sayılabilir ancak aynı segmentte çok daha iyi rakipler var. Xiaomi, Meizu gibi firmalar en azından 64-bitlik işlemci ve 2GB RAM koymayı başarıyor. Bu da Nokia 2 modelini oldukça zorlayacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-2-announced-Solid-2-day-battery-life-ultra-affordable-price-tag_id99396 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Telefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD4xx ile bu bekleme süreleri elde edilemez. Telefonun hedef kitlesi telefonla fazla işi olmayan ve uzun pil ömrü isteyen kitle iken beklentilerin altında kaldı demek absürt bir ifade olmuş. WhatsApp çalışsın alo desin diyenler için üretilmiş. Daha üstünü isteyen bu telefona bakmaz zaten.
Telefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD4xx ile bu bekleme süreleri e...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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TearsForFears 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Telefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD4xx ile bu bekleme süreleri elde edilemez. Telefonun hedef kitlesi telefonla fazla işi olmayan ve uzun pil ömrü isteyen kitle iken beklentilerin altında kaldı demek absürt bir ifade olmuş. WhatsApp çalışsın alo desin diyenler için üretilmiş. Daha üstünü isteyen bu telefona bakmaz zaten.

Bilgisi olmayan like atıp geçmiş. 1 gb ram, 8 gb depolamaya 750 lira veren enayidir. 100 euro nun tr de kaç para olacağını sanıyorsunuz 100 euro 450 lira yapıyor, vergi ekleyince en az 600 liradan gelir. Xiaomi diye bir marka var belliki bilmiyorsun . Xiaomi'nin mi4 diye bir modeli var 650 liraya bulunuyor 3 gb ram 16 gb depolama 3k batarya 5/13 mp kamerası var.
Mr. JinglesTelefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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astegon 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Telefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD4xx ile bu bekleme süreleri elde edilemez. Telefonun hedef kitlesi telefonla fazla işi olmayan ve uzun pil ömrü isteyen kitle iken beklentilerin altında kaldı demek absürt bir ifade olmuş. WhatsApp çalışsın alo desin diyenler için üretilmiş. Daha üstünü isteyen bu telefona bakmaz zaten.

Hocam bu yorumunuza dayak yersiniz.
Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Alo-alo desin, iki whatsapp bakayım, belki bir facebook (lite) vb. O kadar.
60+ yaşlar hedeflenmiş kitle olarak.
Ama "Yok SD2XX nedir yeaaa" "Nokia dayak istiyor" vb yorumlar bitmez tükenmez bu ülkede...
SD 9XX serisi çıktı desen "Hani, hangi telefonda?" diyip atlayacak binler sayabilirim. Soruyorum "ne yapıyorsun?" diye; "Biraz face, biraz insta, çokça whatzap" ama işlemcisi SD8XX, RAM 4GB ya havasından geçilmez!
Mr. JinglesTelefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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zdniz 1 yıl
.
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inexo 1 yıl
1gb telefonu vodafone marifetiyle 800tl ye satarlar
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Fenomenon 1 yıl
bu telefon alo demek için üretilmiş de 1gb ram ile insanı kanser eder. 1 gb ram nedir. ya 1 gb ram telefon kullanacağına hiç bişey kullanma daha iyi. biraz gerçekçi olun.
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zwanzig 1 yıl
Her şey güzel de fiyatı olmamış.Yada olmuş bize pahalı geliyor bilemiyorum.
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grafman09 1 yıl
Editörlerden ricam 800 tl altı model tavsiye videosu bekliyorum.
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uAteserg 1 yıl
Bu nokia yetkilileri bi temiz dayak istiyor ama belli ki dövecek adam yok.
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ø 1 yıl
Tam anne-baba-teyze-amca telefonu olmuş.
çarcı çoh gitsin, ben zaten piroğram kullanmıyorum diyen amcama iyi gider
1 Yanıt Yanıtla +2
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cosica 1 yıl ø
ø
Tam anne-baba-teyze-amca telefonu olmuş.
çarcı çoh gitsin, ben zaten piroğram kullanmıyorum diyen amcama iyi gider

fiyatı uygun olsa ikinci telefon olarak süper. zaten fazla program kurmuyorum ikinci elefona :) şu an zenfone-5 kullanıyorum ikinci telefon olarak ve gün içi iki kez şarja takıyorumm malesef.
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cngzmls 1 yıl
Bu telefonu almanın mantığı nedir? 600 lira buna veren 1000 lira verip bundan kat kat iyi bir telefon alamaz mı?
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cosica 1 yıl
Ram 2gb depolama 16gb olsaydı çok güzel Asus Zenfone Live killer olurdu. Gerçi batarya süresiyle gene bir şans vermek lazım. Belki yazılımı iyidir de Ram yeterli gelir, depolama sorunu da hafıza kartıyla çözülebilir. M4 Aqua vardı bende 8gb hafıza çok fazla program kurmaya bile yetmiyordu, güncelleme yapamadığım oluyordu, verdim başkasına şimdi o şekilde kullanıyor artık.
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Telefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD4xx ile bu bekleme süreleri elde edilemez. Telefonun hedef kitlesi telefonla fazla işi olmayan ve uzun pil ömrü isteyen kitle iken beklentilerin altında kaldı demek absürt bir ifade olmuş. WhatsApp çalışsın alo desin diyenler için üretilmiş. Daha üstünü isteyen bu telefona bakmaz zaten.
2 Yanıt Yanıtla +13
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astegon 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Telefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD4xx ile bu bekleme süreleri elde edilemez. Telefonun hedef kitlesi telefonla fazla işi olmayan ve uzun pil ömrü isteyen kitle iken beklentilerin altında kaldı demek absürt bir ifade olmuş. WhatsApp çalışsın alo desin diyenler için üretilmiş. Daha üstünü isteyen bu telefona bakmaz zaten.

Hocam bu yorumunuza dayak yersiniz.
Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Alo-alo desin, iki whatsapp bakayım, belki bir facebook (lite) vb. O kadar.
60+ yaşlar hedeflenmiş kitle olarak.
Ama "Yok SD2XX nedir yeaaa" "Nokia dayak istiyor" vb yorumlar bitmez tükenmez bu ülkede...
SD 9XX serisi çıktı desen "Hani, hangi telefonda?" diyip atlayacak binler sayabilirim. Soruyorum "ne yapıyorsun?" diye; "Biraz face, biraz insta, çokça whatzap" ama işlemcisi SD8XX, RAM 4GB ya havasından geçilmez!
Yanıtla +5
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TearsForFears 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Telefon uzun pil ömrü için üretilmiş. SD2xx tamamen pil tasarrufu odaklı bir çipset. 1340 saat (55 gün) bekleme süresi sunuyor. SD4xx ile bu bekleme süreleri elde edilemez. Telefonun hedef kitlesi telefonla fazla işi olmayan ve uzun pil ömrü isteyen kitle iken beklentilerin altında kaldı demek absürt bir ifade olmuş. WhatsApp çalışsın alo desin diyenler için üretilmiş. Daha üstünü isteyen bu telefona bakmaz zaten.

Bilgisi olmayan like atıp geçmiş. 1 gb ram, 8 gb depolamaya 750 lira veren enayidir. 100 euro nun tr de kaç para olacağını sanıyorsunuz 100 euro 450 lira yapıyor, vergi ekleyince en az 600 liradan gelir. Xiaomi diye bir marka var belliki bilmiyorsun . Xiaomi'nin mi4 diye bir modeli var 650 liraya bulunuyor 3 gb ram 16 gb depolama 3k batarya 5/13 mp kamerası var.
2 Yanıt Yanıtla +8
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