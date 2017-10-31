En ucuz Nokia akıllı telefonu duyuruldu

Nokia markasının bir süredir internete sızan en ucuz akıllı telefonu Nokia 2 resmiyet kazandı. Donanım tarafında beklentilerin altında kalan akıllı telefon batarya süreleri konusunda biraz umut veriyor.

İdare eder

Nokia 2 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor ve ekran Gorilla Glass kaplama ile çizilmelere karşı korunuyor. Yonga seti tarafında ise Cortex-A7 tabanlı Snapdragon 212 kullanılmış.

1GB RAM ve 8GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. LTE desteği sunan modelin 4100mAh kapasiteli bataryası 2 güne kadar kullanım ömrü sunuyor.

Ayrıca Bkz.

"Qualcomm Türkiye genel müdürlüğüne Gökhan Güleç atandı"

Modelin fiyatı 99 Avro olarak açıklandı. Dövüz kurlarına baktığımızda vergiler hariç 450TL civarı bir fiyat karşımıza çıkıyor. Buna vergiler ve diğer giderler de eklendiğinde 600TL seviyesini oldukça aşan bir etiket görebiliriz.

Nokia 2 modeli fiyat seviyesine göre iyi sayılabilir ancak aynı segmentte çok daha iyi rakipler var. Xiaomi, Meizu gibi firmalar en azından 64-bitlik işlemci ve 2GB RAM koymayı başarıyor. Bu da Nokia 2 modelini oldukça zorlayacaktır.