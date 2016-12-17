TSK'nın zırhlı araçları kafes zırh ile korunacak

20 Ocak 2016 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından teklife çağrı dosyası yayımlanan "Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi Projesi" kapsamında çalışma başlatan Roketsan, ilk uygulamalarını BMC Kirpi, Otokar Kobra ve M60A3 tanklarına gerçekleştirdi.

RS RPG-10 adı verilen ürün zırhlı aracın etrafını saran kafes görünümlü bir zırhtan oluşuyor. Bu zırh düşman tarafından atılan roketatar mühimmatlarının erken patlayarak hasarın en aza indirilmesi amacını taşıyor. Düşman tarafından atılan roket mühimmatı ilk olarak kafes zırh adı da verilen bu zırha çarparak patlıyor ve aracın asıl zırhına daha az etki ederek içerideki personeli koruyor.

Türkiye'de de terörle mücadelede meskun mahal operasyonların sürdüğü sıralarda açılan hendekleri kapatmak üzere kullanılan zırhlı kepçeleri RPG tehditine karşı korumak amacıyla kafes zırh sistemi kullanılmıştı. 5 Eylül 2016 tarihinde Roketsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk ordusunun da bir çok kara aracında bu zırh görülecek.

2. Dünya Savaşında ortaya çıktı

Kafes zırh ilk kez 2. Dünya savaşının sonlarına doğru Sovyet tankçılarının Almanların meşhur tanksavarı Panzerfausta karşı korunmak maksadıyla karyola yaylarını tankların etrafına yerleştirmesiyle ortaya çıktı. Bu sayede alman tanksavarlarının tankın dışında patlamasıyla Sovyet tanklarının daha az hasar aldığı görüldü.

Birçok ülke kullanıyor

Cage armor, slat armor, bar armor gibi bir çok farklı isimle nitelendirilen sistem ucuz ve yüksek performanslı olmasıyla ön plana çıkıyor. Modern dönemde görüntüsü itibariyle ilkel gibi dursa da kafes zırh bir çok ülke tarafından kullanılıyor. Amerika, İsrail, Kanada, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere bir çok ülke ordusunda kullanıldığı bilinen kafes zırh, Suriye iç savaşında da bazı örgütler tarafından ilkel çalışmalar yapılarak kullanıldı.

Fırat Kalkanı Harekatında kullanılıyor

Fırat Kalkanı Harekatına katılan bazı BMC Kirpi tipi mayına karşı korumalı zırhlı araçlarımızda da roketatar tehditlerine karşı olarak kafes zırh kullanılıyor. Harekata katılan askeri araçların konvoy halinde Suriye'ye girdiği görüntülerde yer alan kafes zırhlı BMC Kirpi tipi araçlar ise 13 tam donanımlı askeri personeli taşıma kapasitesine sahip. Bu nedenle bu personelin korunması da büyük önem arz ediyor.



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