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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSK'nın zırhlı araçları kafes zırh ile korunacak

ROKETSAN, kara araçlarının roketatar saldırılarından en az hasar ile kurtulmasını sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne kafes zırh üretecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,2b
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59
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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20 Ocak 2016 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından teklife çağrı dosyası yayımlanan "Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi Projesi" kapsamında çalışma başlatan Roketsan, ilk uygulamalarını BMC Kirpi, Otokar Kobra ve M60A3 tanklarına gerçekleştirdi.
RS RPG-10 adı verilen ürün zırhlı aracın etrafını saran kafes görünümlü bir zırhtan oluşuyor. Bu zırh düşman tarafından atılan roketatar mühimmatlarının erken patlayarak hasarın en aza indirilmesi amacını taşıyor. Düşman tarafından atılan roket mühimmatı ilk olarak kafes zırh adı da verilen bu zırha çarparak patlıyor ve aracın asıl zırhına daha az etki ederek içerideki personeli koruyor.
Türkiye'de de terörle mücadelede meskun mahal operasyonların sürdüğü sıralarda açılan hendekleri kapatmak üzere kullanılan zırhlı kepçeleri RPG tehditine karşı korumak amacıyla kafes zırh sistemi kullanılmıştı. 5 Eylül 2016 tarihinde Roketsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk ordusunun da bir çok kara aracında bu zırh görülecek.

2. Dünya Savaşında ortaya çıktı 

Kafes zırh ilk kez 2. Dünya savaşının sonlarına doğru Sovyet tankçılarının Almanların meşhur tanksavarı Panzerfausta karşı korunmak maksadıyla karyola yaylarını tankların etrafına yerleştirmesiyle ortaya çıktı. Bu sayede alman tanksavarlarının tankın dışında patlamasıyla Sovyet tanklarının daha az hasar aldığı görüldü.

Birçok ülke kullanıyor 

Cage armor, slat armor, bar armor gibi bir çok farklı isimle nitelendirilen sistem ucuz ve yüksek performanslı olmasıyla ön plana çıkıyor. Modern dönemde görüntüsü itibariyle ilkel gibi dursa da kafes zırh bir çok ülke tarafından kullanılıyor. Amerika, İsrail, Kanada, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere bir çok ülke ordusunda kullanıldığı bilinen kafes zırh, Suriye iç savaşında da bazı örgütler tarafından ilkel çalışmalar yapılarak kullanıldı.

Fırat Kalkanı Harekatında kullanılıyor

Fırat Kalkanı Harekatına katılan bazı BMC Kirpi tipi mayına karşı korumalı zırhlı araçlarımızda da roketatar tehditlerine karşı olarak kafes zırh kullanılıyor. Harekata katılan askeri araçların konvoy halinde Suriye'ye girdiği görüntülerde yer alan kafes zırhlı BMC Kirpi tipi araçlar ise 13 tam donanımlı askeri personeli taşıma kapasitesine sahip. Bu nedenle bu personelin korunması da büyük önem arz ediyor.
 

https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/808942027916316672 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
adamlar beledeyi otobüsünde şehit oldu. zırhlı araçta değil.
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Guest-2BAE0C551 2 yıl
geçti o iş ama en azından bundan sonrakiler için yardımcı olur.
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gokhans19 2 yıl starcloth
Orijinalden alıntı: starcloth


Orijinalden alıntı: asiruhh1903

Vallahi yeter bıktım yok şunla korucaz askeri yok bunla saldırcaz bir şey yapıldığı yok boş yere günde 2-3 haber pompalamayın.

Aynen her hafta askeri teknolojide çağ atlıyoruz ama elde var sıfır.

Gaz almaya yönelik hareketler gidin soda için daha faydalı olur.

Her şehit haberinden sonra tsk jetleri şu kadar yeri bombaladı tarzı geyik haberlerden farkı yok. Pilotlar aa bugün şehit var hadi kandili bombalayalım bugün bişey yok el ense yapalım diyorlarmış gibi her şehit haberinden sonra jetler şurayı burayı bombaladı haberleri yapan kanallara döndü donanımhaber. Şerefsizler belediye otobüsünü patlatıyor senin tankın atom bombasına dayanıklı olsa ne yazar. Bırakın bu faydası sadece kağıt üzerinde olan şeyleri gerçek hayatta işe yarayacak şeyler geliştirelim. Yoksa bu tip haberler ancak facebookta ülke süper korunuyor sanan, şöyle süper gücümüz var böyle hiper gücümüz var diye gaz pompalayan tiplere reklam aracı olur.
Orijinalden alıntı: starclothOrijinalden alıntı: asiruhh1903Vallahi yeter bıktım yok şunla korucaz askeri yok bunla saldırca...
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fuujitsu 2 yıl
Bunu tomalara ve polislerin taşındığı zırhlı araçlara da koymak lazım.
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SirSdü 2 yıl
Kullanılan tellerin mukavemeti ile bahçe tellerini bir tutan arkadaşlar çok yaşasın.
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ByBaterist 2 yıl
iyiymiş. bu kirpi değil mi ? vay be kale gibi maaşallah.
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DH Misafiri 2 yıl
Amaç RPG yi erken patlatmak değil. Bu kafes sistemi extra bir zırh gibi anlatıyorsunuz. RPG mühimmatı dik gelmediği sürece patlamaz yani yansıtma amaçlı kullanılarak oluşabilecek etkiyi azaltmak için yapılıyor. Bu sistem yaygın olarak iç güvenlik bölgelerindeki yahut hudut hattındaki askeri nöbet kulübelerinin üzerinde kullanılır.
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DH Misafiri 2 yıl
emniyet genel müdürlüğünün, doğrudan genel müdüre bağlı lgili birimleri olan özel harekat daire başkanlığı ve tem dairesi başkanlığındaki özel harekat polislerimizin kullandığı (ejder) aracını tek geçerim. akrep kobra kirpi hikaye
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DH Misafiri 2 yıl
Cage sistemi shaped chargelar için etkilidir.Amacı aracın zırhına gelmeden charge ı ateşlemesini böylelikle mühimmatın delici özelliğini minimuma indirmesidir.Alamanların pz3 ve 4 te kullandıkları cage sistemi sayılmaz belki bir nevi boşluklı zırh denilebilir.Tıpkı leopard 2a6 nın turret kiti gibi.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar Çok Etkili Bişi Deil Ama Yinede ufakta olsa iş görür bazı arkadaşlar yorum yazarken sanki zırh konusunda devrim yapmışız gibi yazmışlar anti tank füze sistemlerini bir araştırın sonra bu zırha tekrar bakın derim düşman size hep rpg-7 atacagını sanmayın o çok beğendiniz amerika ve almanya gibi ülkeler orta doğuda silah tutmayı bilmeyen araplara ne anti tank füzeleri verdiler bir bilseniz ülkem adına ger gelişme ufakta olsa güzel ancak dahada iyisi olmalıyız yaşadıgımız cografya bölgesi bir lanet yine herşeye ragmen gelişmeler ortaya koymamız kesinlikle harika birşey saygılarımla.
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DH Misafiri 2 yıl
tuago , bende sana aynı nedenden yazıyorum ,egon max,zeka ve vicdan min .acaba sen neyin farkındasın! doğru sizin gibi koyunlar oldukça dürten çoban bitmez
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zotacing 2 yıl
Bence ülkeye komple kafes zırh geçirelim. En azından dışarıdan daha fazla hain ve terörist girmez.
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MegaWolt38 2 yıl
Adamlar şu ana kadar ATGM atışı ile 36 tank ve zırhlı aracımızı imha ettiler. Biz hala çöl kamuflajı kullanmaktan aciziz. Bu gidişle daha çok tankımız gidecek, reaktif zırh ve kamuflaj olmazsa işimiz zor.
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