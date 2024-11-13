Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor!

Çin'den 6. nesil uçak hamlesi
Çin devletine ait havacılık ve savunma şirketi olan Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), bu yeni jetin "entegre bir uzay-hava savaşçısı" olma hedefiyle tasarlandığını duyurdu. Baidi, süpersonik hızla uçabilme yeteneğine ve atmosferi aşarak uzay operasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahip bir tasarıma sahip. Fuarda sergilenen uçağın tam ölçekli, işlevsel olmayan bir model olduğunu da belirtelim.
Baidi veya White Emperor’un başlıca amacı, genişletilmiş görev kabiliyetleri sunarak yüksek yoğunluklu taktiksel misyonlarda esneklik sağlamak. Bunun için gövde tasarımında ve iç silah bölmelerinde önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Bu modifikasyonların uçağın ağır havadan yere mühimmatları içeriye taşımasını sağlayarak gizlilik özelliklerini artırdığı ve genel savaş performansını iyileştirdiği aktarılıyor.
Her yönüyle gizlilik odaklı
Gelişmiş bir aviyonik sistemle donatılan Baidi, pilot ve makine arasındaki etkileşimi ön plana çıkarmakta. Uçağın dış görünümü ise adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi fütüristik bir hava taşıyor. Keskin açılarla tasarlanmış ve stealth (gizlilik) teknolojilerine uygun aerodinamik yapısı, bu uçağın düşman radarlarına neredeyse görünmez olmasını sağlamak üzere tercih edilmiş durumda.
Uçağın sivri uçlu, yuvarlatılmış burnu, havayı minimum türbülansla kesebilmek için titizlikle tasarlanmış. Kokpit kanopisi ise, yansıma oranını düşürmek için koyu ve çok bölmeli bir yapıya sahip. Bu tasarım, sadece radar yansımalarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda pilotu, kızılötesi ve lazerle hedef almayı engelleyen kritik bir koruma sağlıyor.
Elbette 6. Nesil olarak bahsettiğimiz şey henüz sadece bir konsept. Anlaşıldığı kadarıyla Çin’in bu jeti insanlı olacak. Oysa bazı çevreler 6. Nesil uçakların insansız olacağını öne sürüyor. Ek olarak White Emperor, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda elektronik savaş için bir platform görevi de görebilir. Bu, uçağın yüksek düzeyde durum farkındalığı ve savaş alanı istihbaratı sağlayarak, düşman unsurlarına karşı etkili bir stratejik üstünlük kurmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir