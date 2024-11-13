Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor!

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Tam Boyutta Gör Çin, Zhuhai’de düzenlenen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda, halk arasında "White Emperor" veya "Baidi" olarak bilinen Nantianmen Projesi'nin bir parçası olarak sunulan gizemli bir jet tanıttı. Bu uçak, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) için geliştirilen potansiyel bir 6. nesil savaş uçağı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Çin'den 6. nesil uçak hamlesi

Çin devletine ait havacılık ve savunma şirketi olan Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), bu yeni jetin "entegre bir uzay-hava savaşçısı" olma hedefiyle tasarlandığını duyurdu. Baidi, süpersonik hızla uçabilme yeteneğine ve atmosferi aşarak uzay operasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahip bir tasarıma sahip. Fuarda sergilenen uçağın tam ölçekli, işlevsel olmayan bir model olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Baidi’nin modelinin yanında yer alan bilgi panosunda, uçağın iç silah bölmesinin büyütülerek daha ağır hava-yer mühimmatlarını taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu yeni tasarımda kokpit tasarımı ve bakım süreçlerinin büyük ölçüde iyileştirildiği, bu sayede uçakların harekât etkinliğinin ve hazırlık durumunun arttığı vurgulanıyor.

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Baidi veya White Emperor’un başlıca amacı, genişletilmiş görev kabiliyetleri sunarak yüksek yoğunluklu taktiksel misyonlarda esneklik sağlamak. Bunun için gövde tasarımında ve iç silah bölmelerinde önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Bu modifikasyonların uçağın ağır havadan yere mühimmatları içeriye taşımasını sağlayarak gizlilik özelliklerini artırdığı ve genel savaş performansını iyileştirdiği aktarılıyor.

Her yönüyle gizlilik odaklı

Gelişmiş bir aviyonik sistemle donatılan Baidi, pilot ve makine arasındaki etkileşimi ön plana çıkarmakta. Uçağın dış görünümü ise adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi fütüristik bir hava taşıyor. Keskin açılarla tasarlanmış ve stealth (gizlilik) teknolojilerine uygun aerodinamik yapısı, bu uçağın düşman radarlarına neredeyse görünmez olmasını sağlamak üzere tercih edilmiş durumda.

Uçağın sivri uçlu, yuvarlatılmış burnu, havayı minimum türbülansla kesebilmek için titizlikle tasarlanmış. Kokpit kanopisi ise, yansıma oranını düşürmek için koyu ve çok bölmeli bir yapıya sahip. Bu tasarım, sadece radar yansımalarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda pilotu, kızılötesi ve lazerle hedef almayı engelleyen kritik bir koruma sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Uçağın kanat yapısı ise dikkat çekici: kompakt ve delta şekilli tasarım, keskin kenarlarla donatılmış. Bu tasarım, süpersonik hız ve çevik manevralara öncelik vererek, havada hızlı ve çevik hareketler yapabilen yırtıcı kuşlara benziyor. White Emperor’un arkasında, çift motor egzozları bulunuyor. Görece oval şekilleri, ısıyı dağıtmak ve kızılötesi sensörler tarafından tespit edilmesini zorlaştırmak için özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Öte yandan uçağın kanat ve burun kısımlarında bulunan küçük sensörler ve havalandırma delikleri, çevresel verileri ve düşman savunma sistemlerini izlemek için kullanılan yüksek teknolojili anten sistemlerini barındırıyor olabilir.

Elbette 6. Nesil olarak bahsettiğimiz şey henüz sadece bir konsept. Anlaşıldığı kadarıyla Çin’in bu jeti insanlı olacak. Oysa bazı çevreler 6. Nesil uçakların insansız olacağını öne sürüyor. Ek olarak White Emperor, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda elektronik savaş için bir platform görevi de görebilir. Bu, uçağın yüksek düzeyde durum farkındalığı ve savaş alanı istihbaratı sağlayarak, düşman unsurlarına karşı etkili bir stratejik üstünlük kurmasını sağlayabilir.

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Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor!