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    Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor!

    Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), düzenlenen bir fuar kapsamında Baidi veya White Emperor olarak adlandırılan 6. nesil avcı uçağı olması muhtemel yeni bir jeti tanıttı.
    Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor! Tam Boyutta Gör
    Çin, Zhuhai’de düzenlenen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda, halk arasında "White Emperor" veya "Baidi" olarak bilinen Nantianmen Projesi'nin bir parçası olarak sunulan gizemli bir jet tanıttı. Bu uçak, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) için geliştirilen potansiyel bir 6. nesil savaş uçağı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

    Çin'den 6. nesil uçak hamlesi

    Çin devletine ait havacılık ve savunma şirketi olan Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), bu yeni jetin "entegre bir uzay-hava savaşçısı" olma hedefiyle tasarlandığını duyurdu. Baidi, süpersonik hızla uçabilme yeteneğine ve atmosferi aşarak uzay operasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahip bir tasarıma sahip. Fuarda sergilenen uçağın tam ölçekli, işlevsel olmayan bir model olduğunu da belirtelim.

    Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor! Tam Boyutta Gör
    Baidi’nin modelinin yanında yer alan bilgi panosunda, uçağın iç silah bölmesinin büyütülerek daha ağır hava-yer mühimmatlarını taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu yeni tasarımda kokpit tasarımı ve bakım süreçlerinin büyük ölçüde iyileştirildiği, bu sayede uçakların harekât etkinliğinin ve hazırlık durumunun arttığı vurgulanıyor.

    Baidi veya White Emperor’un başlıca amacı, genişletilmiş görev kabiliyetleri sunarak yüksek yoğunluklu taktiksel misyonlarda esneklik sağlamak. Bunun için gövde tasarımında ve iç silah bölmelerinde önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Bu modifikasyonların uçağın ağır havadan yere mühimmatları içeriye taşımasını sağlayarak gizlilik özelliklerini artırdığı ve genel savaş performansını iyileştirdiği aktarılıyor.

    Her yönüyle gizlilik odaklı

    Gelişmiş bir aviyonik sistemle donatılan Baidi, pilot ve makine arasındaki etkileşimi ön plana çıkarmakta. Uçağın dış görünümü ise adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi fütüristik bir hava taşıyor. Keskin açılarla tasarlanmış ve stealth (gizlilik) teknolojilerine uygun aerodinamik yapısı, bu uçağın düşman radarlarına neredeyse görünmez olmasını sağlamak üzere tercih edilmiş durumda.

    Uçağın sivri uçlu, yuvarlatılmış burnu, havayı minimum türbülansla kesebilmek için titizlikle tasarlanmış. Kokpit kanopisi ise, yansıma oranını düşürmek için koyu ve çok bölmeli bir yapıya sahip. Bu tasarım, sadece radar yansımalarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda pilotu, kızılötesi ve lazerle hedef almayı engelleyen kritik bir koruma sağlıyor.

    Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor! Tam Boyutta Gör
    Uçağın kanat yapısı ise dikkat çekici: kompakt ve delta şekilli tasarım, keskin kenarlarla donatılmış. Bu tasarım, süpersonik hız ve çevik manevralara öncelik vererek, havada hızlı ve çevik hareketler yapabilen yırtıcı kuşlara benziyor. White Emperor’un arkasında, çift motor egzozları bulunuyor. Görece oval şekilleri, ısıyı dağıtmak ve kızılötesi sensörler tarafından tespit edilmesini zorlaştırmak için özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Öte yandan uçağın kanat ve burun kısımlarında bulunan küçük sensörler ve havalandırma delikleri, çevresel verileri ve düşman savunma sistemlerini izlemek için kullanılan yüksek teknolojili anten sistemlerini barındırıyor olabilir.

    Elbette 6. Nesil olarak bahsettiğimiz şey henüz sadece bir konsept. Anlaşıldığı kadarıyla Çin’in bu jeti insanlı olacak. Oysa bazı çevreler 6. Nesil uçakların insansız olacağını öne sürüyor. Ek olarak White Emperor, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda elektronik savaş için bir platform görevi de görebilir. Bu, uçağın yüksek düzeyde durum farkındalığı ve savaş alanı istihbaratı sağlayarak, düşman unsurlarına karşı etkili bir stratejik üstünlük kurmasını sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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