TTNET Müzik, Appstore'da zirveye yerleşti

TTNET'in kullanıcılarına sunduğu müzik uygulaması TTNET Müzik, Apple'ın uygulama pazarı olan Appstore'da en çok indirilen müzik uygulaması olmayı başardı.

TTNET'in yasal müzik platformu olan TTNET Müzik, Mart ayı içinde 55 bin kişi tarafından indirilerek Mart ayı rakamlarında bu uygulama kategorisinde zirveye yerleşti. iPad,iPhone ve iPod Touch gibi iOS platformuna sahip olan cihazlarda kullanılabilen uygulamanın toplam indirilmes sayısı da 252 bin civarında. iOS işletim sistemine ek olarak Android işletim sistemli cihazlarda da kullanıcıların beğenisine sunulan TTNET Müzik uygulaması 3 milyondan fazla şarkıyı ücretsiz olarak dinleme imkanı sunuyor.

