TTNET Müzik, Appstore'da zirveye yerleşti

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TTNET'in kullanıcılarına sunduğu müzik uygulaması TTNET Müzik, Apple'ın uygulama pazarı olan Appstore'da en çok indirilen müzik uygulaması olmayı başardı.
TTNET'in yasal müzik platformu olan TTNET Müzik, Mart ayı içinde 55 bin kişi tarafından indirilerek Mart ayı rakamlarında bu uygulama kategorisinde zirveye yerleşti. iPad,iPhone ve iPod Touch gibi iOS platformuna sahip olan cihazlarda kullanılabilen uygulamanın toplam indirilmes sayısı da 252 bin civarında. iOS işletim sistemine ek olarak Android işletim sistemli cihazlarda da kullanıcıların beğenisine sunulan TTNET Müzik uygulaması 3 milyondan fazla şarkıyı ücretsiz olarak dinleme imkanı sunuyor.
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[Haberin Detayı.asp] Ülkemizi 46. Uluslararası Sövülme Şampiyonasında temsil eden TTNET Alman rakibi DeutscheSuperTelekom'u dörtlü finallerde malup etti ve ülkemize ilk kez altın madalyayı getirdi... 2011 yılında finalde kaybeden TTNET böylece zafere ulaşmış oldu, elbette TTNET'e edilen küfürler de galibiyette önemli rol oynadı... Daha ziyade AKK olayından sonra kişi başına düşen küfür sayısını günlük 1,9'dan 68'e çıkaran TTNET zafere ulaştı...