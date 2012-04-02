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TTNET Müzik, Appstore'da zirveye yerleşti

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET'in kullanıcılarına sunduğu müzik uygulaması TTNET Müzik, Apple'ın uygulama pazarı olan Appstore'da en çok indirilen müzik uygulaması olmayı başardı.
TTNET'in yasal müzik platformu olan TTNET Müzik, Mart ayı içinde 55 bin kişi tarafından indirilerek Mart ayı rakamlarında bu uygulama kategorisinde zirveye yerleşti. iPad,iPhone ve iPod Touch gibi iOS platformuna sahip olan cihazlarda kullanılabilen uygulamanın toplam indirilmes sayısı da 252 bin civarında. iOS işletim sistemine ek olarak Android işletim sistemli cihazlarda da kullanıcıların beğenisine sunulan TTNET Müzik uygulaması 3 milyondan fazla şarkıyı ücretsiz olarak dinleme imkanı sunuyor.

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aslankiral 7 yıl en beğenilen
TTNET AKK ile de küfürlerde ilk sıraya yerleşti uzunca bir süre kalacak gibi
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jovanovic 7 yıl
TTNET Ülkemizi gururlandırdı...

[Haberin Detayı.asp] Ülkemizi 46. Uluslararası Sövülme Şampiyonasında temsil eden TTNET Alman rakibi DeutscheSuperTelekom'u dörtlü finallerde malup etti ve ülkemize ilk kez altın madalyayı getirdi... 2011 yılında finalde kaybeden TTNET böylece zafere ulaşmış oldu, elbette TTNET'e edilen küfürler de galibiyette önemli rol oynadı... Daha ziyade AKK olayından sonra kişi başına düşen küfür sayısını günlük 1,9'dan 68'e çıkaran TTNET zafere ulaştı...
TTNET Ülkemizi gururlandırdı...[Haberin Detayı.asp] Ülkemizi 46. Uluslararası Sövülme Şampiyonasında temsil eden TTNET Alman rakibi De...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ferkut 7 yıl
Androit versiyonu da var. Ondan bahsedilmemesi
enteresan geldi.
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victerorr 7 yıl
konu ttnet olunca zaten türk halkı gözünde yeri belli. bu tür haberleri görünce, yüzümde anlam veremediğim alaycı bir gülümseme olur nedense.

Türkiyede en çok küfür yiyen firma ödülü olsa keşke.

ahududu ödülleri gibi birşey olsa keşke. en kötüleri seçsek.
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mceliker 7 yıl
1 numara olur tabi ayfon kullananların çoğu itunestan müzik veya video vs. kopyalamayı beceremiyorlar. geçen gün otobüste bir adam gördüm dandik bir mp3 player dinliyordu. telefon çaldı ayfon 4ü çıkardı konuştu. sonra mp3ten devam etti.
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel hizmetler verip başarılı olutorsa ne ala, doğrusu şaşırdım! .:)
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ozkanwap 7 yıl
sonsuza kadar bedeva olsa neysede k1sa sure sonra paral1 olacak birseyi denemeye bile gerek yok. daha dun e kadar bu ttnetin yapt1g1 programlar yuzunden android telefonlar kitleniyordu ancak resetle kendine geliyordu tlfnlar. orn. bknz. android market yorumlar1.
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.: mds :. 7 yıl
kazık atmada ve gereksiz hizmetlerde 1.seçilmeli Arap net.
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fendur 7 yıl
Düzgün bir şey yok hep yerli işe yaramaz..
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MrDj 7 yıl
step speed bu yorumları okursa server ban yememiz an meselesidir
:D
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MrDj 7 yıl
o zaman devamıda gelecektir :D
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northernlights 7 yıl
Bu gurur hepimizin.
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MrDj 7 yıl
bu kadar sovulen baska bir telekomunikasyan firmasi varmi acaba :D
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jovanovic 7 yıl MrDj
deepbluesee

bu kadar sovulen baska bir telekomunikasyan firmasi varmi acaba :D

Var, geçen sene deutscheSuperTelekom daha çok küfür yemişti bu sene ttnet rövanşı aldı
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Virtual Reality 7 yıl
AKK denilen adilik zulüm nedir ya? Ayıptır ya
Hem dünyanın en pahalı internetini kullandır hem internetin vasat hızlarda olsun hem parasını aldığın hızların sonuna ''e'' harfi ekleyerek ben belki bu hızları veremem de hemde ''adil kullanım kotası'' ibaresini ekleyerek belli bir GB kullanımı geçince parasını aldığın internet hızını çat 1-2mb e düşür. Bu parayı helal paramı sanıyorsun telekom(ttnet) sen, haramın önde gideni bu para
Yazıklar olsun.
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rabbitweed 7 yıl
acilen ttnet muzikde calan parcalarin kalitesi arttirilmali,bazen 64k ile muzik caliniyor cunku.
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