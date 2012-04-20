TTNET yeni hizmeti TTNET Alo'yu duyurdu

Fiber internet için yatırımlarına devam eden TTNET, diğer taraftan hizmet gamını yeni seçeneklerle genişletmeyi sürdürüyor. Şirket tarafından duyurusu yapılan TTNET Alo servisi ile bireysel kullanıcılara sabit telefon hizmeti sunmaya başlayan TTNET, internet ve telefon faturalarını birleştirerek aynı zamanda abonelerinin hayatını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.

Ayda 9 TL'den başlayan paket fiyatlarıyla lanse edilen TTNET Alo hizmetiyle kullanıcılar, şehir içi ve şehirler arası sabit numaralar ile GSM ve uluslararası telefonları arayabiliyorlar. TTNET ADSL ve TNET FİBERNET hizmetleriyle birlikte sunulan TTNET Alo için ek bir telefon hattına ihtiyaç duyulmazken, 100, 250, 500, 1000 ve Limitsiz olmak üzere beş farklı paket sunuluyor.

TTNET Alo servisinin paket satışları TTNET bayileri ve Türk Telekom ofislerinde yapılıyor.