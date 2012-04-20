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TTNET yeni hizmeti TTNET Alo'yu duyurdu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fiber internet için yatırımlarına devam eden TTNET, diğer taraftan hizmet gamını yeni seçeneklerle genişletmeyi sürdürüyor. Şirket tarafından duyurusu yapılan TTNET Alo servisi ile bireysel kullanıcılara sabit telefon hizmeti sunmaya başlayan TTNET, internet ve telefon faturalarını birleştirerek aynı zamanda abonelerinin hayatını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor. 
Ayda 9 TL'den başlayan paket fiyatlarıyla lanse edilen TTNET Alo hizmetiyle kullanıcılar, şehir içi ve şehirler arası sabit numaralar ile GSM ve uluslararası telefonları arayabiliyorlar. TTNET ADSL ve TNET FİBERNET hizmetleriyle birlikte sunulan TTNET Alo için ek bir telefon hattına ihtiyaç duyulmazken,  100, 250, 500, 1000 ve Limitsiz olmak üzere beş farklı paket sunuluyor.
TTNET Alo servisinin paket satışları TTNET bayileri ve Türk Telekom ofislerinde yapılıyor. 

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jovanovic 7 yıl en beğenilen
TTNET YENİ HİZMETİ ADSL KAZIĞI'NI DUYURDU.
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deathlesshe 7 yıl
Keşke bide gerçekten adil olan 'adil kullanımı' duyursa
1 Yanıt Yanıtla +9
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simaros 7 yıl
TTnet diyince sinirlerim bozuluyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
Kurshoo 7 yıl
En kısa zamanda batmasını temenni ettiğim kuruluş ttnet.
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DH Misafiri 7 yıl
alıntı::Bunlar bizimle dalga geçiyor heralde
Paket ücretlerine %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. TTNET Alo paket ücretlerine ek olarak TTNET Alo Aylık Sabit ücret (vergiler dahil 15 TL) alınır.
Bu durumda aylık 100 dakikalık paket 15+9=24 tl
Eee ben ne anladım bu işten hacı abi zaten türk telekom'un 'ev avantaj 100' tarifesine 21.90 lira ödüyorum üstüne birde sabah 7 ile akşam 7 arasında bedava konuşuyorum.
Velhasıl kelam ya bu tarifeleri hazırlayan tt yetkilileri işi bilmiyor yada kullanıcıyı enayi zannediyor.alıntı:::
;
öyle saten milleetimiz enayi malesef birlik olmayan milletten ne beklenir adamlar adil diye adil kullanım gelmiş reklamdaki anlatma biçimide ceza nın oynadoığı indir indir filim indir hd indir
sonra ceza sını cek 1 megabite düşşün
şunu unutma ttnet hiç bişeyi gale alımıyon ama sana bu milletin ahı tutarsa o yerinde duran yöneticilerin gale almayan çalışanların teker tekerdökülecek azaptan.
alma masumun ahını çıkar aheset ahestte
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mete_bey 7 yıl
TTNET ve Türk Telekomdan tiksiniyorum.
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Winter_Kamıttır 7 yıl
Diğer operatörlerin alt yapısı olsa burda değiştircem ama yok
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sconosciuto 7 yıl
ttnet yazısını gördüm tıkladım
allah belanı versin ttnet '' diyorum
ve gidiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Alttaki reklamlara bakın gavurun ekmeği gavurun kılıcı deyimini hatırlatıyor insana. Sizler ise neden bahsediyorsunuz. Az bir şey gözünüzü açın da hem bakın hemde görün.
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N0thingLose 7 yıl
Aloooo ttnet 21gun kaldı taahutun bitmesine hazırlıklara başla kapatıyorum adil kullanım için ben risk oluşturuyorum..
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baybarut 7 yıl
Alexander Graham Bell bile bu TT ve TTNET'i görseydi kesin pişman olurdu telefonu icad ettiğine.....
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N0thingLose 7 yıl
Tansiyonum çıktı şekerim düştü ttnet 1ay kaldı kapatıyorum sonra
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montevo 7 yıl N0thingLose
N0thingLose

Tansiyonum çıktı şekerim düştü ttnet 1ay kaldı kapatıyorum sonra

babamdan 4 aylık peşin almışlar şimdide bu ayki faturayı istiyorlar 30 tl.deidm ödeme boş ver.
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milliyet 7 yıl
Ek hizmet falan istemiyorum.Şu Adil Kullanım olayına BTK ve Servis sağlayıcılar oturup çare bulsunlar,Limitsiz adı altında resmen Kota uyguluyorlar.Tüketiciyi kandırmaktan başka bir şey değil! Ben Limitsiz deyip 60+ TL veriyorsam bana adil kullanım uygulamayacaklar.Limitsiz kelimesinin sözlüğümüzdeki anlamına bir baksınlar!!
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Hükümran 7 yıl
Ha ttnet ha turktelekom birisi s*dikli diğeri b*klu
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Menow 7 yıl
Allahım DH'da bir sürü haberi okurken bu başlığı gördüğümde gözüm gönlüm açıldı!
İNANAMIYORUM ALO DİYEBİLECEĞİZ TELEFON İCAT EDİLMİŞ!
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montevo 7 yıl Menow
Menow

Allahım DH'da bir sürü haberi okurken bu başlığı gördüğümde gözüm gönlüm açıldı!

İNANAMIYORUM ALO DİYEBİLECEĞİZ TELEFON İCAT EDİLMİŞ!

bende inanamıyorum halen.internet üsütnden telefon aranıyor hedme internet almak için telefonun şart lduğu bi ülkede.
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DH Misafiri 7 yıl
ev telefonunuda internetinide iptal ettirecem artık yeter
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emo5313 7 yıl
Btk nasıl oluyorda bunlara izin veriyor hakim pozisyondaki ttnet rakipleri ezmeye devam ediyor mevzuata aykırı olarak nasıl ve neden bu uygulamalara göz yumuluyor alo muş ilk önce asli hizmetini düzgün sağlada ondan sonra başka işlere atlarsın ama şöyle bir durum var.

2 sene içinde 4 milyondan fazla sabit tel. iptal edildiği için şu an buraya ayrılan veri trafiği boşta bunlarda o boşluktan istifade edip milleti kandırmaya çalışıyorlar.

Btk hakkıyla işini yapsaki bu çeyrek yüzyılda ihtimal dahi vermiyorum bu şirket ve ağabeyine milyonlarca lira ceza vermesi gerekir.

Verdide ne oldu internet bağlatırken bakkaldan büfeden tel.satıcılarından hatta internet üzerinden abone olunurken iptal etmek istedinmi ilçe telekom müd.gitmen gerekiyor bunun için ceza verildi ama ne yazıkki uygulayacak dirayetli bir kurum yok.
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