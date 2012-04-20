TTNET yeni hizmeti TTNET Alo'yu duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fiber internet için yatırımlarına devam eden TTNET, diğer taraftan hizmet gamını yeni seçeneklerle genişletmeyi sürdürüyor. Şirket tarafından duyurusu yapılan TTNET Alo servisi ile bireysel kullanıcılara sabit telefon hizmeti sunmaya başlayan TTNET, internet ve telefon faturalarını birleştirerek aynı zamanda abonelerinin hayatını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
Ayda 9 TL'den başlayan paket fiyatlarıyla lanse edilen TTNET Alo hizmetiyle kullanıcılar, şehir içi ve şehirler arası sabit numaralar ile GSM ve uluslararası telefonları arayabiliyorlar. TTNET ADSL ve TNET FİBERNET hizmetleriyle birlikte sunulan TTNET Alo için ek bir telefon hattına ihtiyaç duyulmazken, 100, 250, 500, 1000 ve Limitsiz olmak üzere beş farklı paket sunuluyor.
TTNET Alo servisinin paket satışları TTNET bayileri ve Türk Telekom ofislerinde yapılıyor.
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Paket ücretlerine %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. TTNET Alo paket ücretlerine ek olarak TTNET Alo Aylık Sabit ücret (vergiler dahil 15 TL) alınır.
Bu durumda aylık 100 dakikalık paket 15+9=24 tl
Eee ben ne anladım bu işten hacı abi zaten türk telekom'un 'ev avantaj 100' tarifesine 21.90 lira ödüyorum üstüne birde sabah 7 ile akşam 7 arasında bedava konuşuyorum.
Velhasıl kelam ya bu tarifeleri hazırlayan tt yetkilileri işi bilmiyor yada kullanıcıyı enayi zannediyor.alıntı:::
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öyle saten milleetimiz enayi malesef birlik olmayan milletten ne beklenir adamlar adil diye adil kullanım gelmiş reklamdaki anlatma biçimide ceza nın oynadoığı indir indir filim indir hd indir
sonra ceza sını cek 1 megabite düşşün
şunu unutma ttnet hiç bişeyi gale alımıyon ama sana bu milletin ahı tutarsa o yerinde duran yöneticilerin gale almayan çalışanların teker tekerdökülecek azaptan.
alma masumun ahını çıkar aheset ahestte
allah belanı versin ttnet '' diyorum
ve gidiyorum
babamdan 4 aylık peşin almışlar şimdide bu ayki faturayı istiyorlar 30 tl.deidm ödeme boş ver.
İNANAMIYORUM ALO DİYEBİLECEĞİZ TELEFON İCAT EDİLMİŞ!
bende inanamıyorum halen.internet üsütnden telefon aranıyor hedme internet almak için telefonun şart lduğu bi ülkede.
2 sene içinde 4 milyondan fazla sabit tel. iptal edildiği için şu an buraya ayrılan veri trafiği boşta bunlarda o boşluktan istifade edip milleti kandırmaya çalışıyorlar.
Btk hakkıyla işini yapsaki bu çeyrek yüzyılda ihtimal dahi vermiyorum bu şirket ve ağabeyine milyonlarca lira ceza vermesi gerekir.
Verdide ne oldu internet bağlatırken bakkaldan büfeden tel.satıcılarından hatta internet üzerinden abone olunurken iptal etmek istedinmi ilçe telekom müd.gitmen gerekiyor bunun için ceza verildi ama ne yazıkki uygulayacak dirayetli bir kurum yok.
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