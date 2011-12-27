TTNET'ten iPad sahiplerine yönelik ücretsiz e-gazete kampanyası

TTNET bugün yaptığı bir açıklama ile iPad sahibi aboneleri için yeni bir kampanyaya başladığını duyurdu. Bu kapsamda TTNET, Hürriyet, Radikal, Hürriyet Daily News gazetelerinden herhangi birinin iPad e-gazete uygulamasını 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunacak.

TTNET'in mevcut müşterilerinin faydalanabildiği kampanyanın Haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Kampanya şifresi almak için "EGAZETE" boşluk "TC Kimlik Numarasını" yazıp 6606'ya SMS gönderilmesi yeterli. E-gazete aboneliklerinde deneme süreleri devam eden, sona eren veya e-gazete aboneliği satın alan müşteriler, bu süreden sonraki 3 aylık dönemde "TTNET Kampanya Şifresi" ile uygulamayı ücretsiz kullanmaya devam edebiliyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için; http://www.ttnet.com.tr/iyikittnetliyim