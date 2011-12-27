TTNET'ten iPad sahiplerine yönelik ücretsiz e-gazete kampanyası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
TTNET bugün yaptığı bir açıklama ile iPad sahibi aboneleri için yeni bir kampanyaya başladığını duyurdu. Bu kapsamda TTNET, Hürriyet, Radikal, Hürriyet Daily News gazetelerinden herhangi birinin iPad e-gazete uygulamasını 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunacak.
TTNET'in mevcut müşterilerinin faydalanabildiği kampanyanın Haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Kampanya şifresi almak için "EGAZETE" boşluk "TC Kimlik Numarasını" yazıp 6606'ya SMS gönderilmesi yeterli. E-gazete aboneliklerinde deneme süreleri devam eden, sona eren veya e-gazete aboneliği satın alan müşteriler, bu süreden sonraki 3 aylık dönemde "TTNET Kampanya Şifresi" ile uygulamayı ücretsiz kullanmaya devam edebiliyor.
Kampanya hakkında detaylı bilgi için; http://www.ttnet.com.tr/iyikittnetliyim
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Öyle ama her gün gazete almaya kim gidecek
pressreader ne güne duruyor
Gazetenin PDF halini 3 ay bedava okuyorsun. Bence buda iyi bir şey.
Zamanında İOS içinde öyleydi ..
App değil bu kardes, günlük hürriyet gazetesini tamamen tarayip yüksek çözünürlükte kullanıma sunuyorlar, her sayfası mevcut hatta kelebek vb yöresel ekleri bile her sayfasına kadar tamamen var, android'de böyle seyler olmadıgı için bilmemeniz doğal:)
Tivibu üyeliğini iptal etmek bile binbir çile,
Hiç bulaşmayın derim.