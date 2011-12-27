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TTNET'ten iPad sahiplerine yönelik ücretsiz e-gazete kampanyası

7 yıl
22,4b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TTNET bugün yaptığı bir açıklama ile iPad sahibi aboneleri için yeni bir kampanyaya başladığını duyurdu.  Bu kapsamda TTNET, Hürriyet, Radikal, Hürriyet Daily News gazetelerinden herhangi birinin iPad e-gazete uygulamasını 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunacak.
TTNET'in mevcut müşterilerinin faydalanabildiği kampanyanın Haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Kampanya şifresi almak için "EGAZETE" boşluk "TC Kimlik Numarasını" yazıp 6606'ya SMS gönderilmesi yeterli. E-gazete aboneliklerinde deneme süreleri devam eden, sona eren veya e-gazete aboneliği satın alan müşteriler, bu süreden sonraki 3 aylık dönemde "TTNET Kampanya Şifresi" ile uygulamayı ücretsiz kullanmaya devam edebiliyor.
Kampanya hakkında detaylı bilgi için; http://www.ttnet.com.tr/iyikittnetliyim  

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DH Misafiri 7 yıl
Missred; :))) Bence sen bu sneeden ufak ufak basla suslemelere; hem onumuzdeki seneye hazirlik olur ;) Hem yaptikca nasil da icindeki sevinc artacak, sen de bu coskuyu doyasiya yasayacaksin, gor bak ;))Cevapla
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DH Misafiri 7 yıl
iPhone um a iyi bir rehber yokmu indirme kayit etme bu 3GS icin kapak degistirme konusunda yardiminizi rica ediyorum lutfen
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MacTavish 7 yıl
iPad alacak para olsa zaten gazete problem olmaz :)
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theraptorx 7 yıl MacTavish
MacTavish

iPad alacak para olsa zaten gazete problem olmaz :)

Öyle ama her gün gazete almaya kim gidecek
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speedman 7 yıl MacTavish
MacTavish

iPad alacak para olsa zaten gazete problem olmaz :)



pressreader ne güne duruyor
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santana007 7 yıl
Teşekkürler , en azından 7 Temmuza kadar bedava :))
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DH Misafiri 7 yıl
Gazete aplikasyonuna para vermekte neymiş birde 3 ay yaptık yazmışlar gururla sanki bağ bağışlıyorlar.
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theraptorx 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Gazete aplikasyonuna para vermekte neymiş birde 3 ay yaptık yazmışlar gururla sanki bağ bağışlıyorlar.

Gazetenin PDF halini 3 ay bedava okuyorsun. Bence buda iyi bir şey.
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DH Misafiri 7 yıl
Androidde 3 ay bedava evet ama bu kampanya ile 3 ay daha ücretsiz kullanıyoruz, toplamda 6 ay :)
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beytepeli06 7 yıl
iphonea yok mu ?
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besttrr 7 yıl
androidde zaten 3 ay bedava :D ttnetin bi kampanyası değil bu :D hurriyet aplikasyonu zaten 3 ay ücretsiz :D
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atombak 7 yıl besttrr
besttrr

androidde zaten 3 ay bedava :D ttnetin bi kampanyası değil bu :D hurriyet aplikasyonu zaten 3 ay ücretsiz :D

Zamanında İOS içinde öyleydi ..
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dark dragon 7 yıl besttrr
besttrr
androidde zaten 3 ay bedava :D ttnetin bi kampanyası değil bu :D hurriyet aplikasyonu zaten 3 ay ücretsiz :D

App değil bu kardes, günlük hürriyet gazetesini tamamen tarayip yüksek çözünürlükte kullanıma sunuyorlar, her sayfası mevcut hatta kelebek vb yöresel ekleri bile her sayfasına kadar tamamen var, android'de böyle seyler olmadıgı için bilmemeniz doğal:)
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deadric 7 yıl
Birçok gazete zaten internetten bedava değil mi? Birebir günlük basılan gazetenin pdf sini mi gönderecekler yada buna benzer birşey mi olacak?
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hakansant 7 yıl
3 ayın sonunda ttnet öper adamı,
Tivibu üyeliğini iptal etmek bile binbir çile,
Hiç bulaşmayın derim.
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theraptorx 7 yıl
Yukarıda verilen linkte, kampanya ilanını göremedlim
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