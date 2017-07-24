TÜBİDER: Bilişim sektöründe ciddi mühendislik açığı var

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Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) ve Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Yapılan araştırma 2000'den fazla profesyonel ve 200'den fazla şirket çalışanları üzerinde yapılan anket sonucu oluşturuldu.





Rapora göre Bilgi ve İletişim sektörünün toplam istihdamı her yıl yüzde 3 ile yüzde 4 arası büyüyor. Geçtiğimiz yıl yani 2016 yılında toplam istihdam 130 bin kişi olarak ölçüldü. Toplam sektördeki pastanın yaklaşık %66'lık payını Bilgi Teknolojileri (IT) kategorisi oluşturuyor Bu pay 85 bin kişiye tekabül ediyor.

İş arayanların meslek alanları

Bilişim Sektöründe Yetkin Eleman Eksikliği Var

Araştırma sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Vural , Türkiye'de az sayıda yetişmiş eleman olmasının büyük problem olduğunu ve problemin kaynağının temel eğitimin zayıflığından kaynaklandığını belirtiyor. TÜBİDER Başkan Yardımcısı Niyazi Saral ise araştırmayı yapmaktaki amaçlarının Türkiye'de yüzlerce üniversitede bilişim,elektronik, robotik ve biyomedikal alanlarında halen okuyan öğrencilerin mezun olduğunda iş ararken karşılaşacağı zorluklara karşı yardımcı olmak ve iş bulma süreçlerinde nelerle karşılaşacaklarını ve ne gibi ücret alacaklarını göstermek olduğunu ifade etti.

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Araştırmaya göre bilgi teknolojilerinde çalışan 85 bin kişinin büyük bir çoğunluğunu teknik eleman, teknisyen ve satış elemanı oluşturuyor. Bu kişilerin aldığı maaş ücreti enflasyonun altında kalıyor. Tam tersi yazılım ve mühendislik alanındaki eleman sayısı ise oldukça az ve bu kişilerin maaşları enflasyonun üzerinde seyrediyor.

İşvereren beceri beklentileri

İşverenin beceri beklentileriyle ilgili hazırlanan tabloya baktığımızda çalışanların mesleki becerilerin yanında yabancı dil ve problem çözme yeteneklerinin çok büyük önem taşıdığını görüyoruz.





Eğer bilişim sektörüne atılmak ve gelecek ile ilgili planlarınızı çizmek istiyorsanız haberin kaynağında yer alan bilişim teknolojileri meslek seçim rehberine göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

http://tubider.org.tr/tubider-bilisim-teknolojileri-meslek-secimi-ve-ucretler/