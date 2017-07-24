TÜBİDER: Bilişim sektöründe ciddi mühendislik açığı var

Rapora göre Bilgi ve İletişim sektörünün toplam istihdamı her yıl yüzde 3 ile yüzde 4 arası büyüyor. Geçtiğimiz yıl yani 2016 yılında toplam istihdam 130 bin kişi olarak ölçüldü. Toplam sektördeki pastanın yaklaşık %66'lık payını Bilgi Teknolojileri (IT) kategorisi oluşturuyor Bu pay 85 bin kişiye tekabül ediyor.
Bilişim Sektöründe Yetkin Eleman Eksikliği Var
Araştırmaya göre bilgi teknolojilerinde çalışan 85 bin kişinin büyük bir çoğunluğunu teknik eleman, teknisyen ve satış elemanı oluşturuyor. Bu kişilerin aldığı maaş ücreti enflasyonun altında kalıyor. Tam tersi yazılım ve mühendislik alanındaki eleman sayısı ise oldukça az ve bu kişilerin maaşları enflasyonun üzerinde seyrediyor.
Eğer bilişim sektörüne atılmak ve gelecek ile ilgili planlarınızı çizmek istiyorsanız haberin kaynağında yer alan bilişim teknolojileri meslek seçim rehberine göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
http://tubider.org.tr/tubider-bilisim-teknolojileri-meslek-secimi-ve-ucretler/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunların bahsettiği açık startuplara amele açığı.
Asgari ücretle haftada 60 saat çalışan yazılımcı açığından bahsediyorlar.
not: çöpçüler bile 2,5 3K Maaş alıyor. gel buradan da yak
resmen asgari ücrete yeni mezun arıyorlar ulan boşuna okumayın gidin belediyede temizlikçi olun daha iyi para kazanırsınız.
türkiye bilişimle büyüyecekmiş, afedersin bu kafayla nah büyür. milleti amele gibi çalıştırıp kendileri parayı götürecek patronlar, çalışana zerre değer verilmiyor.
startup da aynı kurumsal şirket de aynı. şu anda Türkiye'de en fazla iş değiştirme istifa ve yer değiştirme yazılımcılarda oluyor. kimse çalıştığı yerden memnun değil. bu nedenle de yazılımcı arayan çok.