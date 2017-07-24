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TÜBİDER: Bilişim sektöründe ciddi mühendislik açığı var

Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) tarafından yapılan Bilgi ve İletişim sektörlerinin istihdam araştırması sonuçlandı. Rapora göre yazılım ve mühendislik alanlarında ciddi eleman açığı var.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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TÜBİDER: Bilişim sektöründe ciddi mühendislik açığı var
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Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) ve Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Yapılan araştırma 2000'den fazla profesyonel ve 200'den fazla şirket çalışanları üzerinde yapılan anket sonucu oluşturuldu.


Rapora göre Bilgi ve İletişim sektörünün toplam istihdamı her yıl yüzde 3 ile yüzde 4 arası büyüyor. Geçtiğimiz yıl yani 2016 yılında toplam istihdam 130 bin kişi olarak ölçüldü. Toplam sektördeki pastanın yaklaşık %66'lık payını Bilgi Teknolojileri (IT) kategorisi oluşturuyor Bu pay 85 bin kişiye tekabül ediyor.

İş arayanların meslek alanları

Bilişim Sektöründe Yetkin Eleman Eksikliği Var 

Araştırma sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Vural , Türkiye'de az sayıda yetişmiş eleman olmasının büyük problem olduğunu ve problemin kaynağının temel eğitimin zayıflığından kaynaklandığını belirtiyor. TÜBİDER Başkan Yardımcısı Niyazi Saral ise araştırmayı yapmaktaki amaçlarının Türkiye'de yüzlerce üniversitede bilişim,elektronik, robotik ve biyomedikal alanlarında halen okuyan öğrencilerin mezun olduğunda iş ararken karşılaşacağı zorluklara karşı yardımcı olmak ve iş bulma süreçlerinde nelerle karşılaşacaklarını ve ne gibi ücret alacaklarını göstermek olduğunu ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Sağlık sektöründe mobil teknoloji ve IoT kullanımına dair istatistikler"

Araştırmaya göre bilgi teknolojilerinde çalışan 85 bin kişinin büyük bir çoğunluğunu teknik eleman, teknisyen ve satış elemanı oluşturuyor. Bu kişilerin aldığı maaş ücreti enflasyonun altında kalıyor. Tam tersi yazılım ve mühendislik alanındaki eleman sayısı ise oldukça az ve bu kişilerin maaşları enflasyonun üzerinde seyrediyor.

 İşvereren beceri beklentileri
İşverenin beceri beklentileriyle ilgili hazırlanan tabloya baktığımızda çalışanların mesleki becerilerin yanında yabancı dil ve problem çözme yeteneklerinin çok büyük önem taşıdığını görüyoruz.


Eğer bilişim sektörüne atılmak ve gelecek ile ilgili planlarınızı çizmek istiyorsanız haberin kaynağında yer alan bilişim teknolojileri meslek seçim rehberine göz atmanızı tavsiye ediyoruz.


http://tubider.org.tr/tubider-bilisim-teknolojileri-meslek-secimi-ve-ucretler/ Yorum Yaz
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Akasha_Ether 1 yıl en beğenilen
2 aydır iş arıyorum. Açık var gibi durmuyor.
Bunların bahsettiği açık startuplara amele açığı.
Asgari ücretle haftada 60 saat çalışan yazılımcı açığından bahsediyorlar.
2 aydır iş arıyorum. Açık var gibi durmuyor.Bunların bahsettiği açıkstartuplara ameleaçığı.Asgari ücretle haftada 60 saat çalışan yaz...
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2 Yanıt Yanıtla +94
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nexus can 1 yıl
bilgisayar programcısıyım 5 senedir iş bulamıyorum. bulabildiğim işlerde 1400 tl asgari ücret. e ozaman ben neden okudum ki? mc donald's da çalışan arkadaşlar bizden daha fazla maaş alıyor. kafamı yormam gider burger yaparım. hemde fazla maaş ile.
not: çöpçüler bile 2,5 3K Maaş alıyor. gel buradan da yak
bilgisayar programcısıyım 5 senedir iş bulamıyorum. bulabildiğim işlerde 1400 tl asgari ücret. e ozaman ben neden okudum ki? mc donald's da çalışan arkadaşlar ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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CARNIVALE 1 yıl
her sene üniversite tercih günlerinde köpürtülüyor bu haberler amaç yazılımcı sayısı artırarak maaşları iyice düşürmek.
resmen asgari ücrete yeni mezun arıyorlar ulan boşuna okumayın gidin belediyede temizlikçi olun daha iyi para kazanırsınız.
türkiye bilişimle büyüyecekmiş, afedersin bu kafayla nah büyür. milleti amele gibi çalıştırıp kendileri parayı götürecek patronlar, çalışana zerre değer verilmiyor.
startup da aynı kurumsal şirket de aynı. şu anda Türkiye'de en fazla iş değiştirme istifa ve yer değiştirme yazılımcılarda oluyor. kimse çalıştığı yerden memnun değil. bu nedenle de yazılımcı arayan çok.
her sene üniversite tercih günlerinde köpürtülüyor bu haberler amaç yazılımcı sayısı artırarak maaşları iyice düşürmek.resmen asgari ücrete yeni mezun arı...
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Bluflame 1 yıl
eyyy bilişim ahalisi, çalışma şartlarından, sizi zebani gibi yöneten işvereden bu kadar nefret ediyorsanız toplanın kendi aranızda 4-5 odtü mezunu kendi yazılım şirketinizi kurun bir garajda, çok mu zor: 4 tane laptop, 1 kahve makinesi, al sana şirket. girişimcilik budur.
sizi yönetenler gerizekalı ise kendi işinizi kurun, daha başarılı olursunuz.
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sniper23 1 yıl Bluflame
Bluflame
eyyy bilişim ahalisi, çalışma şartlarından, sizi zebani gibi yöneten işvereden bu kadar nefret ediyorsanız toplanın kendi aranızda 4-5 odtü mezunu kendi yazılım şirketinizi kurun bir garajda, çok mu zor: 4 tane laptop, 1 kahve makinesi, al sana şirket. girişimcilik budur.
sizi yönetenler gerizekalı ise kendi işinizi kurun, daha başarılı olursunuz.

İnsanlar bunu yapmak yerine yurt dışına kaçıyor.
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omertalord 1 yıl
Guzel iste acik demek is imkani demek. Bu isveren degilseniz sevindirici haber.
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Master_Evil 1 yıl
okuyan adam asgari ücreti kabul edemiyor, durum bundan kaynaklı
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Umutcan 1 yıl
Asgari ücretle haftada 6 gün çalıştıracak eleman bulamıyorlar ondandır. Asgari ücretle çalıştıktan sonra programlamayla
niye uğraşıp akşama kadar kafa ağrıtsın, birsürü basit iş varken.
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erco35coast 1 yıl
Türkiye'de de uluslararası oyun firması yok, yazılım firması yok...
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Kartal Göz 1 yıl
Açık varsa insanlar nasıl iş bulamıyor?
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Stand Alone 1 yıl
Haklılar. Sektörde kalifiye eleman eksikliği var. Çok fazla mezun var ama iş bilen ve yaratıcı fikirleri olan insan sayısı çok az.
Bu sektörde işveren tanıdıklarım var, onlar da aynı durumdan şikayetçi. İşe giren yazılımcılar kısa sürede istifa edip ayrılıyorlarmış. Sen işini baştan sağma yaparsan kimse seninle çalışmak istemez elbette. Tuzu kuru olanlar da istifa edip gidiyor. Gitsinler, çalışacak adam bol.
Hiç kusura bakmayın, ülkede çok insan var ama işini iyi yapan, güvenilir ve temiz bireyler az sayıda. Çalıştığım yabancı firmada maaşlar dolgun olmasına rağmen eleman bulamıyoruz. İşini bilen kazanıyor.
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asiruhh1903 1 yıl Stand Alone
Firma ismi ve şehir verir misin bir de yeni mezun 1 senelik kurumsal part-time tecrübesi olan adama kaç veriyorlar merak ettim.
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deadmanku 1 yıl Stand Alone
Orijinalden alıntı: Stand Alone
Haklılar. Sektörde kalifiye eleman eksikliği var. Çok fazla mezun var ama iş bilen ve yaratıcı fikirleri olan insan sayısı çok az.
Bu sektörde işveren tanıdıklarım var, onlar da aynı durumdan şikayetçi. İşe giren yazılımcılar kısa sürede istifa edip ayrılıyorlarmış. Sen işini baştan sağma yaparsan kimse seninle çalışmak istemez elbette. Tuzu kuru olanlar da istifa edip gidiyor. Gitsinler, çalışacak adam bol.
Hiç kusura bakmayın, ülkede çok insan var ama işini iyi yapan, güvenilir ve temiz bireyler az sayıda. Çalıştığım yabancı firmada maaşlar dolgun olmasına rağmen eleman bulamıyoruz. İşini bilen kazanıyor.

kardeşim bilişim şirketinde uluslararası konum edinmiş 200'den fazla çalışanı olan şirket bile sabah 3-4 kadar mesai yaptırıp fazla mesai ödemiyorsa bu iş değiştirenlerin suçu nedir? kalifiyeli eleman durmaz tabi. çalıştığım şirketde bir yılda üç ekip arkadaşım yurt dışına kaçtı. bu insanlar mı kalifiyesiz yoksa patronlar bilişim firmalarını tavuk dönerci gibi mi işletiyor?
bilişim şirketinde fazla mesai patronlar ve ekip liderleri tarafından sıradanlaştırılmıştır. kimse bundan söz etmez. bayram öncesi tatil hazırlıgında mısınız geçmiş olsun patron gece 11'de arar iş acildir. acil olmayan iş yoktur. uzaktan çalışmak çok mu havalı? geçmiş olsun patron bunu sonuna kadar sömürür. x'ciğim bir teamviwer açarsın derler.
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Requizm 1 yıl
Zaten yazılım sektöründe devlet çok iyi yatırımlar yaptı, eğitimler mükemmel.
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Dr. Donanım 1 yıl
yav geçin bu işleri zamanında bakanınız açıkladı türkiye ara elaman ülkesi diye. bizim ülkede yazılımcıları mühendis yada programcı fark etmeksizin sabah 8 akşam 6 amele olarak kullanırlar anca
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El_domingo 1 yıl
Turkiyedeki eğitim deki sıkıntılara da bakmak lazım nicelikle işler hal olmuyor nitelik gerekli..ozellikle universitelerin durumu içler acısı..
Turkiyenin ihtiyacaına gore bir proglamanın yapılmadıgıda aşikar..Dolayısıyla bazı branşlarda yıgılma varken bazılarında ciddi acıklar var.
Onun dısında Bazı noktoları hatırlatmakta fayda var.
Kimse kimseye karsılıgı olmadan birsey vermez..ne vereceksin karsılıgında ne alacaksın, durum bu..
işveren kendisine katkı saglayacak birilerini buldugunda para ve imkan saglar..
Cunku o calısandan menfaat saglayacak para kazanacak.ancak durum saglayacagı menfaat kadardır.Ancak az verip cok isterseniz iş bulumazsınız..
Diploma yada etiketin onemi yok işini seven ve iyi yapan kendini geliştirmiş kişilere heryerde işvar ve ciddi de paralar kazanıyorlar..birçok iyi para kazanan ilkolkul mezunu zaten bunu gosteriyor..sıkıntı özellikle yeni neslin diplomanın işi yaptıgı yonunde algısı..
Kendini yetiştirmezsen o okulun vereceği diploma bir halta yaramaz..
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