TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı

Araştırma sonuçlarına göre 2016 yılı Nisan ayı itibariyle bilgisayar kullanımı %54.9 olarak gerçekleşmiş. İnternet kullanım oranı ise %61.2 olmuş. 2015 yılında bilgisayar kullanımı %54.8, internet kullanımı ise %55.9 olarak hesaplanmış. Yaklaşık on haneden sekizinin internet erişim imkanına sahip olduğunun oraya konduğu araştırmada Türkiye’de internet erişimine sahip hane sayısı %76.3 olmuş. Evinde internet erişimi bulunmayan hanelerin gerekçe olarak %59’u ihtiyaç duyulmadığını, %29.4’ü internet, iş, okul, kafe gibi yerlerde bu ihtiyacın karşılandığını belirtmiş. Geniş bant internet erişim imkanına sahip hane oranı ise %73.1 olmuş.
İnterneti En Çok Sosyal Medya İçin Kullanıyoruz
İnternet kullanım amaçları sıralamasında ise sosyal medya ilk sırada yer almış. Kullanıcıların %82.4’ü sosyal medya erişimi, %74.5’i video izleme, %69.5’i haber, gazete, dergi okuma, %65.9’u sağlıkla ilgili bilgi arama, %65.5’i mal ve hizmetler hakkında arama yapma, %63.7’si müzik dinleme amaçlarıyla internete eriştiğini belirtmiş. Ayrıca internete erişen kullanıcıların %61.8’i son bir yıl içinde e-devlet hizmetlerinden faydalandığını belirtmiş.
İnternet Üzerinden Alışveriş
İnternet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin detaylar da içeren araştırmada e-ticarete yönelen müşteri sayısı %34.1 olmuş durumda. Bir önceki yıl aynı rakam %33.1 olarak gerçekleşmişti. İnternet üzerinden yapılan bireysel alışverişlerin %60’ı giyim ve spor malzemesi, %29.7’si uçak, otobüs, tren bileti, araç kiralama gibi hizmetler, %25.8’i ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.), %21’i elektronik gereçler (cep telefonu, kamera, radyo, tv, dvd oynatıcı gibi), %19.8’i gıda maddeleri ve günlük gereksinimler (çiçek, kozmetik, içecek vb.) olarak gerçekleşmiş.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sorun yaşayan kullanıcı sayısı ise %24.9 olmuş. En çok karşılaşılan sorun ise %44.9 ile teslimatın beklenenden daha yavaş olması, %42.1 ile yanlış veya hasarlı ürün/hizmet teslim alınması olmuş.
Araştırmaya ilişkin diğer bazı bilgiler şöyle:
- Son 3 ay içinde hemen her gün veya haftada en az bir kez internet kullanan düzenli internet kullanıcısı oranı %94.9
- Cep telefonu veya akıllı telefon bulunan ev sayısı %96.9
- Evlerde sabit telefon bulunma oranı %25.6
- Evlerin %22.9’unda masaüstü bilgisayar, %36.4’ünde taşınabilir bilgisayar mevcut
- Tablet bulunma oranı %36.4, internet erişimli televizyon bulunma oranı ise %24.6
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Babaannemin evini dusun.
Akilli telefonla isi olmaz
Tuplu tv yetiyor
1100 nokia iletisim ihtiyacini karsiliyor
Konsol
Bilgisayar kullanamaz
Yasamasin mi kadin? Size gore yasamiyor degil mi? Kucucuk dunyanizdan cikartin kafanizi etrafinizda cok farkli bir evren var.