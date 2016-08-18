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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı

TÜİK, geniş bant internet kullanımından e-ticarete, akıllı telefon yaygınlığından internet kullanımına kadar çok geniş bir yelpazede Türk halkının teknoloji kullanımı araştırma sonuçlarını yayınladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılına ilişkin Türk halkının bilişim teknolojileri kullanım araştırmasını yayınladı. İlgi çekici sonuçların ortaya konduğu araştırma, Nisan ayında gerçekleştirilmiş ve 16-74 yaş aralığındaki bireylere yönelik yapılmış.

Araştırma sonuçlarına göre 2016 yılı Nisan ayı itibariyle bilgisayar kullanımı %54.9 olarak gerçekleşmiş. İnternet kullanım oranı ise %61.2 olmuş. 2015 yılında bilgisayar kullanımı %54.8, internet kullanımı ise %55.9 olarak hesaplanmış. Yaklaşık on haneden sekizinin internet erişim imkanına sahip olduğunun oraya konduğu araştırmada Türkiye’de internet erişimine sahip hane sayısı %76.3 olmuş. Evinde internet erişimi bulunmayan hanelerin gerekçe olarak %59’u ihtiyaç duyulmadığını, %29.4’ü internet, iş, okul, kafe gibi yerlerde bu ihtiyacın karşılandığını belirtmiş. Geniş bant internet erişim imkanına sahip hane oranı ise %73.1 olmuş.

İnterneti En Çok Sosyal Medya İçin Kullanıyoruz

İnternet kullanım amaçları sıralamasında ise sosyal medya ilk sırada yer almış. Kullanıcıların %82.4’ü sosyal medya erişimi, %74.5’i video izleme,  %69.5’i haber, gazete, dergi okuma, %65.9’u sağlıkla ilgili bilgi arama, %65.5’i mal ve hizmetler hakkında arama yapma, %63.7’si müzik dinleme amaçlarıyla internete eriştiğini belirtmiş. Ayrıca internete erişen kullanıcıların %61.8’i son bir yıl içinde e-devlet hizmetlerinden faydalandığını belirtmiş.

TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı
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İnternet Üzerinden Alışveriş

İnternet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin detaylar da içeren araştırmada e-ticarete yönelen müşteri sayısı %34.1 olmuş durumda. Bir önceki yıl aynı rakam %33.1 olarak gerçekleşmişti. İnternet üzerinden yapılan bireysel alışverişlerin %60’ı giyim ve spor malzemesi, %29.7’si uçak, otobüs, tren bileti, araç kiralama gibi hizmetler, %25.8’i ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.), %21’i elektronik gereçler (cep telefonu, kamera, radyo, tv, dvd oynatıcı gibi), %19.8’i gıda maddeleri ve günlük gereksinimler (çiçek, kozmetik, içecek vb.) olarak gerçekleşmiş.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sorun yaşayan kullanıcı sayısı ise %24.9 olmuş. En çok karşılaşılan sorun ise %44.9 ile teslimatın beklenenden daha yavaş olması, %42.1 ile yanlış veya hasarlı ürün/hizmet teslim alınması olmuş.


Araştırmaya ilişkin diğer bazı bilgiler şöyle:

  • Son 3 ay içinde hemen her gün veya haftada en az bir kez internet kullanan düzenli internet kullanıcısı oranı %94.9
  • Cep telefonu veya akıllı telefon bulunan ev sayısı %96.9
  • Evlerde sabit telefon bulunma oranı %25.6
  • Evlerin %22.9’unda masaüstü bilgisayar, %36.4’ünde taşınabilir bilgisayar mevcut
  • Tablet bulunma oranı %36.4, internet erişimli televizyon bulunma oranı ise %24.6



http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779# Yorum Yaz
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alphekka 2 yıl en beğenilen
uvvv türkiyenin %73'üde de geniş bant internet varmış. doğru az sonra eve geçecem ve fiber internetimle 3mbps hızında online oyun oynayacam. herkes geniş bant canım
uvvv türkiyenin %73'üde de geniş bant internet varmış. doğru az sonra eve geçecem ve fiber internetimle 3mbps hızında online oyun oynayacam. herkes geniş bant c...
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1 Yanıt Yanıtla +90
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ozeba 2 yıl JQKER
joker-38
kim bu %1 lik hiçbiri?
bu yazılanların hiçbirini kullanmayan %1 lik kişileri bu ankete nasıl eklediler?
mağrada felan olmaları gerekiyor nasıl dahil ettiniz ankete,?

Babaannemin evini dusun.
Akilli telefonla isi olmaz
Tuplu tv yetiyor
1100 nokia iletisim ihtiyacini karsiliyor
Konsol

Bilgisayar kullanamaz

Yasamasin mi kadin? Size gore yasamiyor degil mi? Kucucuk dunyanizdan cikartin kafanizi etrafinizda cok farkli bir evren var.
joker-38kim bu %1 lik hiçbiri?bu yazılanların hiçbirini kullanmayan %1 lik kişileri bu ankete nasıl eklediler?mağrada felan olmala...
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2 Yanıt Yanıtla +66
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eric13 2 yıl
Yeni vergileride bu arastirmaya gore yapacaklar hadi gozunuz aydin devletimiz calisiyor
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limoncu7 2 yıl
Cep telefonu oranının daha yüksek olması gerekirdi.
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DH Misafiri 2 yıl
NASIL BU KADAR ÇOK YALAN SÖYLÜYORLAR ANLAMIYORUM. TÜRKİYEDE İNTERNET BERBAT DURUMDA. GENİŞ BANTMIS:)))DARBANT BİLE DEĞİL YAVAŞ VE KALITESIZ
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cemecem21 2 yıl
2 megabit üstünü genişbant sayınc aböyle oluyor işte. Bir de sahip dememişler, olma imkanına sahip demişler. GArip garip kelime seçimlerinin sonuçları.
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Grand_Alexander 2 yıl
"Son 3 ay içinde hemen her gün veya haftada en az bir kez internet kullanan düzenli internet kullanıcısı oranı %94.9"
bu ne saçma bir ifade en az geniş bant internet kadar saçma "hemen hergün" internete giren ile "haftada en az bir" internete gireni nasıl aynı kefeye koyarsınız bu araştırma ne amaçla yapıldı acaba... bazı sonuçlar gerçeği tüm çıplaklığıyla göz önüne sererken bazı sonuçlar fazla şişirilmiş...
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aydnksvl 2 yıl
Masa başı araştırması bu kullanıcı odaklı değil. ( Bence )
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kadirirdem 2 yıl
"türkiyenin %73'üde de geniş bant internet varmış. " hadi oradan....
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Eeltorm 2 yıl
Yav o kadar yüksek hızlı internet var millette diyorlar yüksek hız ne kadar yüksek hız 6saat kadar kullanılan sonra 300kb ye düşen yüksek hızlı internet mi?
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Audi383848 2 yıl
%73 geniş bant internet?

3 mbit akk varken hiç kimse geniş bant hızı alamıyor.
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Stand Alone 2 yıl
Oranlar 2016 yılına göre çok düşük. Türkiye'nin yarısı dünyadan bir haber yaşıyor yazık.
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Dürüstİnsan 2 yıl
Evet sosyal medyayı daha çok birbirimize küfür etmek için kullanıyoruz doğrudur
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casperfriendly 2 yıl
İnsanlar neden kendilerini diğerleri ile kıyaslama ihtiyacı hisseder ?
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