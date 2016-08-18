TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılına ilişkin Türk halkının bilişim teknolojileri kullanım araştırmasını yayınladı. İlgi çekici sonuçların ortaya konduğu araştırma, Nisan ayında gerçekleştirilmiş ve 16-74 yaş aralığındaki bireylere yönelik yapılmış.

Araştırma sonuçlarına göre 2016 yılı Nisan ayı itibariyle bilgisayar kullanımı %54.9 olarak gerçekleşmiş. İnternet kullanım oranı ise %61.2 olmuş. 2015 yılında bilgisayar kullanımı %54.8, internet kullanımı ise %55.9 olarak hesaplanmış. Yaklaşık on haneden sekizinin internet erişim imkanına sahip olduğunun oraya konduğu araştırmada Türkiye’de internet erişimine sahip hane sayısı %76.3 olmuş. Evinde internet erişimi bulunmayan hanelerin gerekçe olarak %59’u ihtiyaç duyulmadığını, %29.4’ü internet, iş, okul, kafe gibi yerlerde bu ihtiyacın karşılandığını belirtmiş. Geniş bant internet erişim imkanına sahip hane oranı ise %73.1 olmuş.

İnterneti En Çok Sosyal Medya İçin Kullanıyoruz

İnternet kullanım amaçları sıralamasında ise sosyal medya ilk sırada yer almış. Kullanıcıların %82.4’ü sosyal medya erişimi, %74.5’i video izleme, %69.5’i haber, gazete, dergi okuma, %65.9’u sağlıkla ilgili bilgi arama, %65.5’i mal ve hizmetler hakkında arama yapma, %63.7’si müzik dinleme amaçlarıyla internete eriştiğini belirtmiş. Ayrıca internete erişen kullanıcıların %61.8’i son bir yıl içinde e-devlet hizmetlerinden faydalandığını belirtmiş.

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İnternet Üzerinden Alışveriş

İnternet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin detaylar da içeren araştırmada e-ticarete yönelen müşteri sayısı %34.1 olmuş durumda. Bir önceki yıl aynı rakam %33.1 olarak gerçekleşmişti. İnternet üzerinden yapılan bireysel alışverişlerin %60’ı giyim ve spor malzemesi, %29.7’si uçak, otobüs, tren bileti, araç kiralama gibi hizmetler, %25.8’i ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.), %21’i elektronik gereçler (cep telefonu, kamera, radyo, tv, dvd oynatıcı gibi), %19.8’i gıda maddeleri ve günlük gereksinimler (çiçek, kozmetik, içecek vb.) olarak gerçekleşmiş.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sorun yaşayan kullanıcı sayısı ise %24.9 olmuş. En çok karşılaşılan sorun ise %44.9 ile teslimatın beklenenden daha yavaş olması, %42.1 ile yanlış veya hasarlı ürün/hizmet teslim alınması olmuş.





Araştırmaya ilişkin diğer bazı bilgiler şöyle:

Son 3 ay içinde hemen her gün veya haftada en az bir kez internet kullanan düzenli internet kullanıcısı oranı %94.9

düzenli internet kullanıcısı oranı %94.9 Cep telefonu veya akıllı telefon bulunan ev sayısı %96.9

bulunan ev sayısı %96.9 Evlerde s abit telefon bulunma oranı %25.6

bulunma oranı %25.6 Evlerin %22.9’unda masaüstü bilgisayar , %36.4’ünde taşınabilir bilgisayar mevcut

, %36.4’ünde mevcut Tablet bulunma oranı %36.4, internet erişimli televizyon bulunma oranı ise %24.6





http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779#