Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı ise 30 milyon 883 bin 668'e yükseldi.

Ekim'de trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 35'i otomobil

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken, minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8'i Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2'si Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG, ve yüzde 10,8'i diğer markalar oldu.

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Toplam otomobil parkında hala dizel lider

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 otomobilin yüzde 62,6'sının benzin, yüzde 15,2'sinin hibrit, yüzde 12,1'inin dizel, yüzde 9'unun elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi. Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 otomobilin ise yüzde 34,4'ünün dizel, yüzde 32,2'sinin LPG'li, yüzde 30,1'inin benzinli, yüzde 2,2'sinin hibrit ve yüzde 1'inin elektrikli olduğu tespit edildi.

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Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı