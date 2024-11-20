Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

- Ekim'de trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 35'i otomobil
- Toplam otomobil parkında hala dizel lider
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı ise 30 milyon 883 bin 668'e yükseldi.
Ekim'de trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 35'i otomobil
Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8'i Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2'si Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG, ve yüzde 10,8'i diğer markalar oldu.
Toplam otomobil parkında hala dizel lider
Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 otomobilin yüzde 62,6'sının benzin, yüzde 15,2'sinin hibrit, yüzde 12,1'inin dizel, yüzde 9'unun elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi. Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 otomobilin ise yüzde 34,4'ünün dizel, yüzde 32,2'sinin LPG'li, yüzde 30,1'inin benzinli, yüzde 2,2'sinin hibrit ve yüzde 1'inin elektrikli olduğu tespit edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..