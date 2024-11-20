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    Anlık Bildirim

    Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

    Geçtiğimiz ay yaklaşık 210 bin adet taşıtın trafiğe katılmasıyla birlikte toplam araç parkındaki sayı yaklaşık 31 milyon adede yükseldi.                         

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı ise 30 milyon 883 bin 668'e yükseldi.

    Ekim'de trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 35'i otomobil

    Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken, minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

    Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8'i Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2'si Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG, ve yüzde 10,8'i diğer markalar oldu.

    Toplam otomobil parkında hala dizel lider

    Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 otomobilin yüzde 62,6'sının benzin, yüzde 15,2'sinin hibrit, yüzde 12,1'inin dizel, yüzde 9'unun elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi. Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 otomobilin ise yüzde 34,4'ünün dizel, yüzde 32,2'sinin LPG'li, yüzde 30,1'inin benzinli, yüzde 2,2'sinin hibrit ve yüzde 1'inin elektrikli olduğu tespit edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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