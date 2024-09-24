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    Motosiklet satışları yaz dönemini rekorla tamamladı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de Haziran-Ağustos döneminde trafiğe 345 binden fazla motosiklet katılarak rekor kırıldı. Toplam motosiklet sayısı da 6 milyona yaklaştı.
    Motosiklet satışları yaz dönemini rekorla tamamladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet olduğunu açıkladı. Bununla birlikte verilere göre motosiklet satışları bu yaz dönemini rekor ile tamamladı. TÜİK’e göre Türkiye'de Haziran-Ağustos döneminde trafiğe 345 binden fazla motosiklet katılarak rekor kırıldı.

    Belirtilenlere göre 2015'in yaz aylarında 60 bin 382 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, bu sayı dalgalı seyir izleyerek 2021'de 89 bin 299'a ulaştı. Motosiklet satışları 2022'nin yaz aylarında ivme kazanarak 120 bin 662'ye çıkarken, 2023'te 300 bin 338'e, 2024'te ise 345 bin 235'e ulaştı. Son 10 yılda Haziran-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yaklaşık 6 katına çıktı.

    Motosiklet sayısı 6 milyona yaklaştı

    Türkiye’de motosiklet satışlarının artmasında birden fazla neden var. Bunlardan birisi kurye hizmetlerinin giderek yaygınlaşmış olması. Ayrıca araba fiyatları seviyesindeki yüksek artışlar, yakıt fiyatları, zamandan tasarruf istenmesi gibi etmenler de motosiklet satışlarını yükseltti. Ek olarak B sınıf ehliyetle 122CC motosikletlerin kullanımına izin verilmesi de satışları yükseltti.

    Türkiye’de motorlu kara taşıtı sayısı ağustos itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaşırken, bunların 15 milyon 301 bin 404'ünü otomobil, 5 milyon 878 bin 271'ini ise motosikletler oluşturdu.

    Son 10 yılın verilerine göre, 2015'te 165 bin 127 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Takip eden yıllarda motosiklet satışları 2019'da 154 bin 627'ye çıktı. Kovid-19 salgını ile yükseliş trendine giren motosiklet satışları 2020'de 208 bin 466'ya, 2021'de 255 bin 961'e, 2022'de 415 bin 544'e, 2023'te 957 bin 292'ye ulaştı. Bu yılın 8 ayında ise 811 bin 144 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı.

    Yıllara göre motosiklet satışları 🏍️
    Yıl Satış adedi
    2015 165.127
    2016 143.678
    2017 157.779
    2018 157.012
    2019 154.627
    2020 208.466
    2021 255.961
    2022 415.544
    2023 957.292
    2024* 811.144*

    *Ağustos 2024 itibariyle satış verileridir.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/motosiklet-satislari-yaz-aylarini-rekorla-tamamladi/3339320 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Agustos-2024-53464&dil=1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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