Motosiklet satışları yaz dönemini rekorla tamamladı

Belirtilenlere göre 2015'in yaz aylarında 60 bin 382 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, bu sayı dalgalı seyir izleyerek 2021'de 89 bin 299'a ulaştı. Motosiklet satışları 2022'nin yaz aylarında ivme kazanarak 120 bin 662'ye çıkarken, 2023'te 300 bin 338'e, 2024'te ise 345 bin 235'e ulaştı. Son 10 yılda Haziran-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yaklaşık 6 katına çıktı.
Motosiklet sayısı 6 milyona yaklaştı
Türkiye’de motosiklet satışlarının artmasında birden fazla neden var. Bunlardan birisi kurye hizmetlerinin giderek yaygınlaşmış olması. Ayrıca araba fiyatları seviyesindeki yüksek artışlar, yakıt fiyatları, zamandan tasarruf istenmesi gibi etmenler de motosiklet satışlarını yükseltti. Ek olarak B sınıf ehliyetle 122CC motosikletlerin kullanımına izin verilmesi de satışları yükseltti.
Türkiye’de motorlu kara taşıtı sayısı ağustos itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaşırken, bunların 15 milyon 301 bin 404'ünü otomobil, 5 milyon 878 bin 271'ini ise motosikletler oluşturdu.
Son 10 yılın verilerine göre, 2015'te 165 bin 127 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Takip eden yıllarda motosiklet satışları 2019'da 154 bin 627'ye çıktı. Kovid-19 salgını ile yükseliş trendine giren motosiklet satışları 2020'de 208 bin 466'ya, 2021'de 255 bin 961'e, 2022'de 415 bin 544'e, 2023'te 957 bin 292'ye ulaştı. Bu yılın 8 ayında ise 811 bin 144 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı.
|Yıl
|Satış adedi
|2015
|165.127
|2016
|143.678
|2017
|157.779
|2018
|157.012
|2019
|154.627
|2020
|208.466
|2021
|255.961
|2022
|415.544
|2023
|957.292
|2024*
|811.144*
*Ağustos 2024 itibariyle satış verileridir.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/motosiklet-satislari-yaz-aylarini-rekorla-tamamladi/3339320 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Agustos-2024-53464&dil=1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)