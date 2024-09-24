Motosiklet satışları yaz dönemini rekorla tamamladı

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Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet olduğunu açıkladı. Bununla birlikte verilere göre motosiklet satışları bu yaz dönemini rekor ile tamamladı. TÜİK’e göre Türkiye'de Haziran-Ağustos döneminde trafiğe 345 binden fazla motosiklet katılarak rekor kırıldı.

Belirtilenlere göre 2015'in yaz aylarında 60 bin 382 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, bu sayı dalgalı seyir izleyerek 2021'de 89 bin 299'a ulaştı. Motosiklet satışları 2022'nin yaz aylarında ivme kazanarak 120 bin 662'ye çıkarken, 2023'te 300 bin 338'e, 2024'te ise 345 bin 235'e ulaştı. Son 10 yılda Haziran-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yaklaşık 6 katına çıktı.

Motosiklet sayısı 6 milyona yaklaştı

Türkiye’de motosiklet satışlarının artmasında birden fazla neden var. Bunlardan birisi kurye hizmetlerinin giderek yaygınlaşmış olması. Ayrıca araba fiyatları seviyesindeki yüksek artışlar, yakıt fiyatları, zamandan tasarruf istenmesi gibi etmenler de motosiklet satışlarını yükseltti. Ek olarak B sınıf ehliyetle 122CC motosikletlerin kullanımına izin verilmesi de satışları yükseltti.

Türkiye’de motorlu kara taşıtı sayısı ağustos itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaşırken, bunların 15 milyon 301 bin 404'ünü otomobil, 5 milyon 878 bin 271'ini ise motosikletler oluşturdu.

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Son 10 yılın verilerine göre, 2015'te 165 bin 127 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Takip eden yıllarda motosiklet satışları 2019'da 154 bin 627'ye çıktı. Kovid-19 salgını ile yükseliş trendine giren motosiklet satışları 2020'de 208 bin 466'ya, 2021'de 255 bin 961'e, 2022'de 415 bin 544'e, 2023'te 957 bin 292'ye ulaştı. Bu yılın 8 ayında ise 811 bin 144 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı.

Yıllara göre motosiklet satışları 🏍️ Yıl Satış adedi 2015 165.127 2016 143.678 2017 157.779 2018 157.012 2019 154.627 2020 208.466 2021 255.961 2022 415.544 2023 957.292 2024* 811.144*

*Ağustos 2024 itibariyle satış verileridir.

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Motosiklet satışları yaz dönemini rekorla tamamladı