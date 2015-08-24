TÜİK ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin verileri paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin yeni raporunu yayınladı. Geçtiğimiz yıl %53.5 olan bilgisayar kullanımı bu yıl %54.8'e yükselirken, internet kullanımı da aynı dönem içerisinde %53.8'den %55.9'a taşındı. Erkek bireylerde bilgisayar ve internet kullanımı sırasıyla %64 ve %65,8 seviyesindeyken kadınlarda bu oran %45.6 ve %46.1 seviyesinde kaldı.

Türkiye genelindeki hanelerin %69.5'i internet erişim imkanına sahip olurken, interneti olmayan hanelerden %60'ı ise internet kullanımına ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Yine erişimi bulunmayan hanelerden %44.7'si internet hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı, %38.5'i ise fiyatların yüksek olması nedeniyle bağlantı sağlayamadıklarını dile getiriyor.

Diğer elektronik eşyaların kullanımına baktığımızda ise hanelerde cep telefonunu veya akıllı telefonların %98.6 gibi yüksek bir oranda kullanıldığını görüyoruz. Buna karşın sabit telefon kullanımı %29.6, masaüstü bilgisayar kullanımı %25.2, taşınabilir bilgisayar kullanımı %43.2 ve internete bağlanabilen televizyon kullanımı %20.9 seviyesinde.

İnternet kullanım amaçlarında ise ilk sırayı sosyal medya kullanımı alıyor. Ülkemizdeki internet kullanıcılarının %80.9'u sosyal medya sitelerinde vakit geçirirken, haber ve dergilerin internetten takip edilmesi %70.2 ile ikinci sırada. Kullanıcıların %66.3'lük kısmı sağlık araştırmalarını da yine internetten yaparken oluşturduğu içerikleri bir internet sitesine yükleyenlerin oranı %62.1

Kullanıcıların %59.4'lük kısmı herhangi bir ürün ve hizmet hakkında bilgi almak için interneti kullanıyor. Bununla beraber internet mağazasından alışveriş yapanların sayısı da yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl alışveriş yapanların %30.8 iken bu yıl oran %33.1 seviyesinde. En çok alışverişi yapılan ürünler ise sırasıyla ; giyim ve spor malzemesi (%57.4), seyahat bileti, araç kiralama vb (%27), ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb), (%25,5), elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV (%22.4), kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) %18.4 şeklinde.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660&utm_content=bufferfd4df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer