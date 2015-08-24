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TÜİK ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin verileri paylaştı

3 yıl
2,5b
1
22
Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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TÜİK ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin verileri paylaştı
 
Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin yeni raporunu yayınladı. Geçtiğimiz yıl %53.5 olan bilgisayar kullanımı bu yıl %54.8'e yükselirken, internet kullanımı da aynı dönem içerisinde %53.8'den %55.9'a taşındı. Erkek bireylerde bilgisayar ve internet kullanımı sırasıyla %64 ve %65,8 seviyesindeyken kadınlarda bu oran %45.6 ve %46.1 seviyesinde kaldı. 
Türkiye genelindeki hanelerin %69.5'i internet erişim imkanına sahip olurken, interneti olmayan hanelerden %60'ı ise internet kullanımına ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Yine erişimi bulunmayan hanelerden %44.7'si internet hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı, %38.5'i ise fiyatların yüksek olması nedeniyle bağlantı sağlayamadıklarını dile getiriyor.
TÜİK ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin verileri paylaştı
 
Diğer elektronik eşyaların kullanımına baktığımızda ise hanelerde cep telefonunu veya akıllı telefonların %98.6 gibi yüksek bir oranda kullanıldığını görüyoruz. Buna karşın sabit telefon kullanımı %29.6, masaüstü bilgisayar kullanımı %25.2, taşınabilir bilgisayar kullanımı %43.2 ve internete bağlanabilen televizyon kullanımı %20.9 seviyesinde.
İnternet kullanım amaçlarında ise ilk sırayı sosyal medya kullanımı alıyor. Ülkemizdeki internet kullanıcılarının %80.9'u sosyal medya sitelerinde vakit geçirirken, haber ve dergilerin internetten takip edilmesi %70.2 ile ikinci sırada. Kullanıcıların %66.3'lük kısmı sağlık araştırmalarını da yine internetten yaparken oluşturduğu içerikleri bir internet sitesine yükleyenlerin oranı %62.1
Kullanıcıların %59.4'lük kısmı herhangi bir ürün ve hizmet hakkında bilgi almak için interneti kullanıyor. Bununla beraber internet mağazasından alışveriş yapanların sayısı da yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl alışveriş yapanların %30.8 iken bu yıl oran %33.1 seviyesinde. En çok alışverişi yapılan ürünler ise sırasıyla ; giyim ve spor malzemesi (%57.4), seyahat bileti, araç kiralama vb (%27),  ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb),  (%25,5),  elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV (%22.4),  kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) %18.4 şeklinde.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660&utm_content=bufferfd4df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer Yorum Yaz
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sommet de la montagne 3 yıl en beğenilen
Bana sormadılar konu kilit üye ban tuik set to fire
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Zobarak 3 yıl Emin83
Emin83

Dunyanın hiç bir yerinde olmayan Ülkemizdeki Adil kullanım noktasınada değinmişlermi acaba ?Ayın 7'sinden beri 2,5 mgamit ile online oyun oynamaya çalışıyorum.Pİng süremi görenler server room lardan kick liyorlar..

Indirme hızıyla ping tamamen farklı şeyler, 1 mbit internetle 20 ping dahi almak mümkün
Emin83Dunyanın hiç bir yerinde olmayan Ülkemizdeki Adil kullanım noktasınada değinmişlermi acaba ?Ayın 7'sinden beri 2,5 mgamit ile onli...
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Be All My Sins Remembered 3 yıl
"televizyona bağlanabilen televizyon"

Yeni çıktı galiba bu?
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kadirirdem 3 yıl
artıyor ama hala dsl den ve akk dan kurtulamadıkki adam gibi kullanamıyoruz işkence gibi 3-4 mbp le idare ediyoruz birde faiş fiyatlara tabiki.....
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Virinom 3 yıl
Burden XX
Yirikalische
Burden XX
Emin83 Dunyanın hiç bir yerinde olmayan Ülkemizdeki Adil kullanım noktasınada değinmişlermi acaba ?Ayın 7sinden beri 2,5 mgamit ile online oyun oynamaya çalışıyorum.Pİng süremi görenler server room lardan kick liyorlar..
3mbit internet var cs go da 40 ping alıyorum. pingin server lokasyonu, pc lokasyonu ve uploadla işi var.
O iş biraz karışık. 4 mbit internetin olur rahat rahat oynarsın ama hızın 50 den 4 e düştüyse pinginde çılgın oynamalar olabilir. Sebebini bilmiyorum ama defalarca deneyimledim bunu daha önce.
o olayı bilemiyorum

Ping öncelikli olarak lokasyonla alakalıdır fakat bantgenişliğinin yetmediği durumlarda ping artabilir. Bunu yol gibi düşünebilirsiniz. Normalde yol ne kadar dar da olsa eğer trafik az ise kilitlenme yaşanmaz. Ama yol ne kadar geniş olursa olsun eğer araç sayısını kaldırmıyorsa kilitlenme yaşanır. Kilitlenmenin olduğu yerde lokasyon ne kadar yakın olursa olsun veri oraya geç ulaşır.
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i_lenker 3 yıl
İnternet kalitesi yerlerde, sansür almış başını gidiyor, görsel ve ses depolama sitelerini bile kafaya göre blokluyorlar.
soundcloud bloklanmış, imgur bloklanmış... Bomba patlıyor, çatışma çıkıyor adamlar internetin fişini çekiyor. :D
Bu ülkede internet kullanım oranı artsa nolur, AKK kalksa ne olur. Bu istatistikler boş, anca hükümete sansür ve kısıtlama konusunda yeni fikirler vermeye yarar.
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canguler917 3 yıl
komşunun netini kullanaları eklediğimizde sayılar iki katına çıkar
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
2007'den 2015'e ortaya konulan ilerleme müthiş. İnternet imkanı ile birlikte ilerleyen zamanlarda bu imkanın kaliteside Avrupa ülkeleri standartlarını aşacaktır.
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Be All My Sins Remembered 3 yıl
"televizyona bağlanabilen televizyon"

Yeni çıktı galiba bu?
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Okisht 3 yıl Be All My Sins Remembered


İnternete bağlanabilen televizyon olacaktı. Düzenledim teşekkürler
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Bir Sevdadır Türkiye 3 yıl
Direkt zorno ile ilgili veriler ne durumda diye okudum makaleyi ama Facebook Twitter ile geçiştirmişler muhabbeti
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mcrew 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu da ülkemizin yüzde kaçının sabit internet abonesi olduğunu gösteren oran
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J.Valjean 3 yıl
Kim ne derse desin Apple
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Emin83 3 yıl
Dunyanın hiç bir yerinde olmayan Ülkemizdeki Adil kullanım noktasınada değinmişlermi acaba ?Ayın 7'sinden beri 2,5 mgamit ile online oyun oynamaya çalışıyorum.Pİng süremi görenler server room lardan kick liyorlar..
3 Yanıt Yanıtla +3
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Eisenmate 3 yıl Emin83
Emin83

Dunyanın hiç bir yerinde olmayan Ülkemizdeki Adil kullanım noktasınada değinmişlermi acaba ?Ayın 7'sinden beri 2,5 mgamit ile online oyun oynamaya çalışıyorum.Pİng süremi görenler server room lardan kick liyorlar..

3mbit internet var cs go da 40 ping alıyorum.

pingin server lokasyonu, pc lokasyonu ve uploadla işi var.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Zobarak 3 yıl Emin83
Emin83

Dunyanın hiç bir yerinde olmayan Ülkemizdeki Adil kullanım noktasınada değinmişlermi acaba ?Ayın 7'sinden beri 2,5 mgamit ile online oyun oynamaya çalışıyorum.Pİng süremi görenler server room lardan kick liyorlar..

Indirme hızıyla ping tamamen farklı şeyler, 1 mbit internetle 20 ping dahi almak mümkün
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Çekilin Ben Baytarım 3 yıl Emin83
Emin83

Dunyanın hiç bir yerinde olmayan Ülkemizdeki Adil kullanım noktasınada değinmişlermi acaba ?Ayın 7'sinden beri 2,5 mgamit ile online oyun oynamaya çalışıyorum.Pİng süremi görenler server room lardan kick liyorlar..

Allah uçak kazası vermesin
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