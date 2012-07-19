Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tablet Mac çalışmalarının ilk somut örneği; 035 Tablet Prototipi (2002-2004) ile tanışın

6 yıl
3,1b
1
15
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tablet Mac çalışmalarının ilk somut örneği; 035 Tablet Prototipi (2002-2004) ile tanışın
Tam Boyutta Gör

Tablet Mac…Belki bu ismi birçoğunuz yeni duyuyor ancak bu isim aslında 2001-2002 yıllarına kadar uzanıyor.Yıllar boyunca taşınabilir, OS X işletim sistemli olacağı konuşulan “Tablet Mac", 2010 yılında karşımıza çok farklı şekilde iPad olarak çıktı. Peki "Tablet Mac"'in gerçekteki durumu neydi ?

Steve Jobs, geçtiğimiz senelerde katıldığı D10 Konferansı'nda içtenlikle şunu söylemişti:

"Yola tablet ile başladık. Üzerinde çalıştık. Arayüz için geliştirmeler yaptık. Sonra bana o kayan arayüzü (rubber band scrolling UI) getirdiler. Mükemmeldi. Ve o an itibariyle "Aman tanrım. Bunu mutlaka bir telefonda yapmalıyız." dedim. Sonunda tablet projesini rafa kaldırdım ve telefona odaklandık."

Hikayenin gerisini biliyorsunuz. Önce iPhone, sonrasında ise iPad pazarlarına hızlı bir giriş yaptı. Ancak Steve Jobs'ın anlattıklarını biraz daha somutlaştırmakta fayda var. O da Apple'ın ilk çalıştığı tablet prototip 035 ile olacak.
Tablet Mac çalışmalarının ilk somut örneği; 035 Tablet Prototipi (2002-2004) ile tanışın
Tam Boyutta Gör
Samsung'la iPad-Galaxy Tab 10.1 konusunda süren patent davasında Jonny Ive'ın ifadesinde 2002-2004 yıllarında tablet konusunda yaptıkları çalışmalarda hazırladıkları bir prototipin fotoğraflarının gösterilmesiyle ilk defa gün yüzüne çıkan 035, home tuşuna sahip olmayan, daha büyük ve daha kalın iPad'den başkası değildi.

Buzzfeed sitesi de 035 ile iPad 2'yi birebir olarak karşılaştırdığı yeni fotoğrafları yayınlayarak 035'in detaylarını paylaştı. Detaylar, o modelin pazar için kilometre taşı olabileceğini gösteriyor.

Tablet Mac çalışmalarının ilk somut örneği; 035 Tablet Prototipi (2002-2004) ile tanışın
Tam Boyutta Gör

Ekran boyutu yaklaşık 12"'e denk gelen 035, iPad 2'ye kıyasla %40 daha büyük. Çözünürlüğü konusunda maalesef detaylı incelemesi yapılmayan ancak 4:3 oranının izlerini taşıyan tabletin arkası ise tıpkı efsane iBook modellerini andırırken; kalınlığı 2,54 cm'den biraz daha az; yani dönemin iBook'larına göre yaklaşık 0,9 cm daha ince.

Tablet Mac çalışmalarının ilk somut örneği; 035 Tablet Prototipi (2002-2004) ile tanışın
Tam Boyutta Gör
Tablet Mac çalışmalarının ilk somut örneği; 035 Tablet Prototipi (2002-2004) ile tanışın
Tam Boyutta Gör

Dönemi için kilometre taşı olabileceği (o zamanlardaki tablet PC'ler göz önüne alındığında) görülen Tablet Mac'in neden rafa kaldırıldığını ise Steve Jobs'ın ifadelerinden anlıyoruz. Öte yandan geçmişe gitmişken Eylül 2002'de International Herald Tribune'in sorularını yanıtlayan Jobs'un şu cevaplarını hatırlamakta fayda var;

S: Herhangi bir iPhone olacak mı ?

Jobs: Kimse bilemez. Ancak duyurusunu yapmadığımız ürünler hakkında genelde konuşmayız.

S: Peki tablet PC'ler için ne düşünüyorsunuz ?

Jobs: Tablet PC'lerin gerçekten başarılı olacağı konusunda emin değiliz. Tablet kavramı, yazı yazabileceğiniz bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Bir elektronik postayı elle yazmak ister miydiniz ? Bunu yapabilecek tüm teknolojilere sahibiz; ancak sadece başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kerkenez78 6 yıl
güzel bilgi. tesekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatlaxs 6 yıl
Kim nederse desin apple diyen olmamış ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 6 yıl
Elimde siyah beyaz ekrana sahip dokunmatik tablet var. 98 yılından kalma. Ona nedemeli apple :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Apple bunu yıllar önce düşünmüş taşınmış, ancak haliyle o zamanlarda pazarın durumu belli ilgi ve alakanın böyle bir cihaza yöneleceği düşünülmemiş, zaten daha o dönemde laptoplar bile çok yaygın değilken.. Ancak yine öncülüğünü yıllar sonra yaptı tabletin Apple... Belkide şu anda geleceğin çağ atlatıcak teknolojisini sadece bir protitip yada bir kabataslak çizim ile yapmış ancak rafa kaldırmış bekletiyordur zamanı geldiğinde yeterli teknoloji ile o cihazı yapabilmek için, kim bile bilirki ? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vasto Lorde 6 yıl
Yakinda goruruz macos isletim sistemli tabletleri. Apple w8 tablete karsi cevapsiz kalmaz diye umuyorum. Cikmasi da iyi olur. Ne kadar rekabet o kadar iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 6 yıl
Eskiden Apple yeniliklerin öncüsüydü. Apple'ı Apple yapanda buydu.Tim Cook'tan sonra Apple başka şirketlerin arkasından taklit mallar üretmeye başladı. Mini iPad, bu, e-book vb. Zaten Tim Cook'u da hiç sevmiyorum kendisi eş cinselmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunlab 6 yıl
adam 2002 diyor yani 10 sene oncesinden halen microsoft un fikri diyenler var:)) yanliz tablet mac olayi gercekten ciddi manada guzel bit fikir..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PathWizard 6 yıl
microsoft 2002 yılında zaten bir tablet çıkarmıştı fakat tutulmadı.Tableti Apple bulmadı ama zaten Apple böyle. Var olan teknolojiyi alır kendi yorumunu katar ve mükemmel yapar. İsteyen fanboy isteyen başka bir şey desin ama Apple dünyanın en başarılı vizyona sahip şirketidir.Her alana yeni bir soluk getirmiştir.Ve diğer bütün cihazlar onu taklit eder.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
İyide bu fikir Microsoft' un fikri, Windowslu tablet Surface
Apple Mac li Tablet yaparak Microsoft' u kopyalamış olacak. E hani her şeyin ilki onlara her şeyin patenti onlara aitti. Onlar hiç bir şey çalmaz kopyalamazdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Kalınlık farkı cidden çok büyük.Apple doğru zamanda doğru bir hamle yapmış gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
Tablet mac... Enteresan bir fikir gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afavar 6 yıl
Evet yıl 2002 de Microsoftta tanıtmıştı. Apple ın prototipi neredeyse aynı şimdiki ipad tasarımlarıyla.Doğru zamanı bekleyip iyi olanı piyasaya sürdüler.Tableti Apple bulmamış olabilir ama ilk zmanda beri Apple zaten geliştiriyormuş.Ben bu fotoğraftan onu anlarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 6 yıl
Bide iPad Mini yerine tablet Mac çıkarsa ne gülerim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3066 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, tablet ve
2 etiket daha prototip Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim