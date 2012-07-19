Tablet Mac çalışmalarının ilk somut örneği; 035 Tablet Prototipi (2002-2004) ile tanışın

Tablet Mac…Belki bu ismi birçoğunuz yeni duyuyor ancak bu isim aslında 2001-2002 yıllarına kadar uzanıyor.Yıllar boyunca taşınabilir, OS X işletim sistemli olacağı konuşulan “Tablet Mac", 2010 yılında karşımıza çok farklı şekilde iPad olarak çıktı. Peki "Tablet Mac"'in gerçekteki durumu neydi ?

Steve Jobs, geçtiğimiz senelerde katıldığı D10 Konferansı'nda içtenlikle şunu söylemişti:

"Yola tablet ile başladık. Üzerinde çalıştık. Arayüz için geliştirmeler yaptık. Sonra bana o kayan arayüzü (rubber band scrolling UI) getirdiler. Mükemmeldi. Ve o an itibariyle "Aman tanrım. Bunu mutlaka bir telefonda yapmalıyız." dedim. Sonunda tablet projesini rafa kaldırdım ve telefona odaklandık."

Hikayenin gerisini biliyorsunuz. Önce iPhone, sonrasında ise iPad pazarlarına hızlı bir giriş yaptı. Ancak Steve Jobs'ın anlattıklarını biraz daha somutlaştırmakta fayda var. O da Apple'ın ilk çalıştığı tablet prototip 035 ile olacak.

Samsung'la iPad-Galaxy Tab 10.1 konusunda süren patent davasında Jonny Ive'ın ifadesinde 2002-2004 yıllarında tablet konusunda yaptıkları çalışmalarda hazırladıkları bir prototipin fotoğraflarının gösterilmesiyle ilk defa gün yüzüne çıkan 035, home tuşuna sahip olmayan, daha büyük ve daha kalın iPad'den başkası değildi.

Buzzfeed sitesi de 035 ile iPad 2'yi birebir olarak karşılaştırdığı yeni fotoğrafları yayınlayarak 035'in detaylarını paylaştı. Detaylar, o modelin pazar için kilometre taşı olabileceğini gösteriyor.

Ekran boyutu yaklaşık 12"'e denk gelen 035, iPad 2'ye kıyasla %40 daha büyük. Çözünürlüğü konusunda maalesef detaylı incelemesi yapılmayan ancak 4:3 oranının izlerini taşıyan tabletin arkası ise tıpkı efsane iBook modellerini andırırken; kalınlığı 2,54 cm'den biraz daha az; yani dönemin iBook'larına göre yaklaşık 0,9 cm daha ince.

Dönemi için kilometre taşı olabileceği (o zamanlardaki tablet PC'ler göz önüne alındığında) görülen Tablet Mac'in neden rafa kaldırıldığını ise Steve Jobs'ın ifadelerinden anlıyoruz. Öte yandan geçmişe gitmişken Eylül 2002'de International Herald Tribune'in sorularını yanıtlayan Jobs'un şu cevaplarını hatırlamakta fayda var;

S: Herhangi bir iPhone olacak mı ? Jobs: Kimse bilemez. Ancak duyurusunu yapmadığımız ürünler hakkında genelde konuşmayız. S: Peki tablet PC'ler için ne düşünüyorsunuz ? Jobs: Tablet PC'lerin gerçekten başarılı olacağı konusunda emin değiliz. Tablet kavramı, yazı yazabileceğiniz bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Bir elektronik postayı elle yazmak ister miydiniz ? Bunu yapabilecek tüm teknolojilere sahibiz; ancak sadece başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz.