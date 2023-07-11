Tam Boyutta Gör Fransız otomotiv devi Renault, Zoe modelinin yerini alacak yeni Renault 5 elektrikli otomobilin görüntülerini yayınladı. Şu anda test aşamasında olan aracın 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Paylaşılan fotoğraflar modelin üretim öncesi prototiplerini görmemizi sağladı.

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Yeni R5'in tamamen siyah mat bir filmle kaplanmış prototipleri aracın tasarım özelliklerini vurgulayan sarı ve kırmızı çizgilere sahip. Görüntüler, seri üretim versiyonunun birkaç değişiklik dışında 2021'de ön gösterimi yapılan konsepte oldukça yakın olacağını gösteriyor.

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İç mekanı geniş olacak

Elektrikli otomobil geleneksel kapı kolları, daha büyük aynalar, yeniden tasarlanmış tamponlar ve biraz farklı LED aydınlatma birimleri ile konsept modelden ayrılıyor. İç mekanın görüntüleri henüz yayınlanmadı ancak kompakt boyutlarına rağmen B segmenti standartlarına göre geniş olacak.

Tam Boyutta Gör Renault 5'te kullanılan bileşenlerin neredeyse %70'inin Clio ve Captur'dan ödünç alındığını belirtelim. Elektrikli otomobil CMF-B platformunu kullanan ilk model olarak gelecek. Ön aksa yerleştirilmiş 136 beygirlik bir motorla donatılacak. Ayrıca 40 ve 52 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği ile sunulacağına dair bilgiler var.

Tam Boyutta Gör 52 kwh'lik bataryanın araca 400 kilometreye kadar menzil sağlayacağı belirtiliyor. Renault 5'in tam ölçekli üretimi 2024 yılında başlayacak. Yeni modelin Renault'nun kuzey Fransa'daki Douai fabrikasında üretileceği söyleniyor. Araç 25 bin euro gibi bir başlangıç fiyatın sahip olacak.

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Renault, 25 bin euro'luk yeni elektrikli otomobilini gösterdi