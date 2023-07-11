Renault, 25 bin euro'luk yeni elektrikli otomobilini gösterdi

Yeni R5'in tamamen siyah mat bir filmle kaplanmış prototipleri aracın tasarım özelliklerini vurgulayan sarı ve kırmızı çizgilere sahip. Görüntüler, seri üretim versiyonunun birkaç değişiklik dışında 2021'de ön gösterimi yapılan konsepte oldukça yakın olacağını gösteriyor.
İç mekanı geniş olacak
Elektrikli otomobil geleneksel kapı kolları, daha büyük aynalar, yeniden tasarlanmış tamponlar ve biraz farklı LED aydınlatma birimleri ile konsept modelden ayrılıyor. İç mekanın görüntüleri henüz yayınlanmadı ancak kompakt boyutlarına rağmen B segmenti standartlarına göre geniş olacak.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)