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    Renault, 25 bin euro'luk yeni elektrikli otomobilini gösterdi

    Elektrikli Renault 5 yavaş yavaş üretime yaklaşıyor. Fransız otomotiv devi 25 bin euro fiyatla sunulacak otomobilin yeni görüntüler yayınlayarak üretim öncesi versiyonunu gözler önüne çıkardı.
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    Renault, 25 bin euro'luk yeni elektrikli otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Fransız otomotiv devi Renault, Zoe modelinin yerini alacak yeni Renault 5 elektrikli otomobilin görüntülerini yayınladı. Şu anda test aşamasında olan aracın 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Paylaşılan fotoğraflar modelin üretim öncesi prototiplerini görmemizi sağladı.

    Yeni R5'in tamamen siyah mat bir filmle kaplanmış prototipleri aracın tasarım özelliklerini vurgulayan sarı ve kırmızı çizgilere sahip. Görüntüler, seri üretim versiyonunun birkaç değişiklik dışında 2021'de ön gösterimi yapılan konsepte oldukça yakın olacağını gösteriyor.

    Renault, 25 bin euro'luk yeni elektrikli otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör

    İç mekanı geniş olacak

    Elektrikli otomobil geleneksel kapı kolları, daha büyük aynalar, yeniden tasarlanmış tamponlar ve biraz farklı LED aydınlatma birimleri ile konsept modelden ayrılıyor. İç mekanın görüntüleri henüz yayınlanmadı ancak kompakt boyutlarına rağmen B segmenti standartlarına göre geniş olacak.

    Renault, 25 bin euro'luk yeni elektrikli otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Renault 5'te kullanılan bileşenlerin neredeyse %70'inin Clio ve Captur'dan ödünç alındığını belirtelim. Elektrikli otomobil CMF-B platformunu kullanan ilk model olarak gelecek. Ön aksa yerleştirilmiş 136 beygirlik bir motorla donatılacak. Ayrıca 40 ve 52 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği ile sunulacağına dair bilgiler var.
    Renault, 25 bin euro'luk yeni elektrikli otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör
    52 kwh'lik bataryanın araca 400 kilometreye kadar menzil sağlayacağı belirtiliyor. Renault 5'in tam ölçekli üretimi 2024 yılında başlayacak. Yeni modelin Renault'nun kuzey Fransa'daki Douai fabrikasında üretileceği söyleniyor. Araç 25 bin euro gibi bir başlangıç fiyatın sahip olacak.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    serdar yavaş ciğerimi söktün xiaomi telefon kendi kendine kapanıyor arka panel işlemli ne demek ritalin mi concerta mı yazılımcı maaşları 2023

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