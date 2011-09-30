Tablet S, 1 Ekim'in ilk dakikalarında hediyelerle Türkiye'ye merhaba diyecek

Sadece Wi-Fi destekli modelinin satışına 1 Ekim itibariyle tüm Türkiye'de başlanacağını duyurulan Tablet S, İstanbul'daki teknoloji severlerle 1 Ekim'in ilk dakikalarından buluşmaya hazırlanıyor

Sony'den yapılan açıklamaya göre Tablet S; Türkiye'de ilk olarak, diğer bir deyişle saatler 00:00'ı (30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece yarısında) gösterdiğinde İstanbul Levent'teki Kanyon AVM içerisinde yer alan Sony Center'dan satışa sunulacak. 9.4 inçlik, Honeycomb'lı tabletin ilk kullanıcıları, ayrıca, Sony'nin hediyesi olarak özel kılıf, Sony kulaklık ve 8GB'lık SD karta sahip olacak.

Hatırlayacağınız üzere, sizinle paylaştığımız son haberlerde Tablet S'in 1150-1200 TL arasındaki tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacağını aktarmıştık.

Asimetrik tasarımıyla, pazardaki birçok Android'li çözümden farklılaşmayı başaran Tablet S, gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alırken; Sony imzalı TruBlack panel ile kullanıcılara daha iyi bir görüntüleme deneyimi vadediyor. 1 Ekim'de sadece Wi-Fi destekli modeli satışa sunulacak olan tabletin 3G destekli modeli ise ülkemizde Kasım ayında satışa sunulacak.

Asimetrik tasarımıyla, pazardaki birçok Android'li çözümden farklılaşmayı başaran Tablet S, gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alırken; Sony imzalı TruBlack panel ile kullanıcılara daha iyi bir görüntüleme deneyimi vadediyor. 1 Ekim'de sadece Wi-Fi destekli modeli satışa sunulacak olan tabletin 3G destekli modeli ise ülkemizde Kasım ayında satışa sunulacak.