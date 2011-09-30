Tablet S, 1 Ekim'in ilk dakikalarında hediyelerle Türkiye'ye merhaba diyecek

Sadece Wi-Fi destekli modelinin satışına 1 Ekim itibariyle tüm Türkiye'de başlanacağını duyurulan Tablet S, İstanbul'daki teknoloji severlerle 1 Ekim'in ilk dakikalarından buluşmaya hazırlanıyor
Sony'den yapılan açıklamaya göre Tablet S; Türkiye'de ilk olarak, diğer bir deyişle saatler 00:00'ı (30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece yarısında) gösterdiğinde İstanbul Levent'teki Kanyon AVM içerisinde yer alan Sony Center'dan satışa sunulacak. 9.4 inçlik, Honeycomb'lı tabletin ilk kullanıcıları, ayrıca, Sony'nin hediyesi olarak özel kılıf, Sony kulaklık ve 8GB'lık SD karta sahip olacak.
Hatırlayacağınız üzere, sizinle paylaştığımız son haberlerde Tablet S'in 1150-1200 TL arasındaki tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacağını aktarmıştık.
Asimetrik tasarımıyla, pazardaki birçok Android'li çözümden farklılaşmayı başaran Tablet S, gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alırken; Sony imzalı TruBlack panel ile kullanıcılara daha iyi bir görüntüleme deneyimi vadediyor. 1 Ekim'de sadece Wi-Fi destekli modeli satışa sunulacak olan tabletin 3G destekli modeli ise ülkemizde Kasım ayında satışa sunulacak.
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2-3 kişi kalp krizinden öldü diyorlar :D
Ekranı ufak ve ağırda... Bu kadar ufak ekrana daha hafif olabilirdi...
Sony i vasat bir ürün çıkarmış...
Kendi arayüzü var... Bu da gelecek güncellemelerin aylar sonrasına sarkması anlamına geliyor...
Birtek fiyatı düşük oldugundan tercih sebebi olabilir .
Bu tip dizaynlar 5" 7" lerde hoş olabilirdi ama dizaynı berbat olmuş...
Notion Ink Adam taklidi hemde çok kötü kalın kaba taklidi çıkarmışlar.
İşlemcisi 1 Ghz den daha yüksek olmalıydı piyasadki birçok tablet zaten 1 ghz işlemcili..
Ekran kaliteside Sony den daha iyi markalar var...
fiyatı da hiç uygun değil,
tablet alacak bir tüketici neden ipad yerine sony'yi tercih etsin?
elektronik çerçevelere benziyor tipi :)
Tam aklımdan geçenleri yazmışsın.
Milletin işi gücü yok, gece yarısı kapında dikilecek. Diğerlerinden farklı birşey mi yaptın ki diğerlerinden farklı bir talep göresin.
Kendini Apple sanıyor galiba. O saatte orada hiç kimse olmazsa büyük rezillik olabilir. Sony bunun tedbirini almıştır umarım. :D
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