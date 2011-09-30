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Tablet S, 1 Ekim'in ilk dakikalarında hediyelerle Türkiye'ye merhaba diyecek

7 yıl
17,2b
1
40
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Sadece Wi-Fi destekli modelinin satışına 1 Ekim itibariyle tüm Türkiye'de başlanacağını duyurulan Tablet S, İstanbul'daki teknoloji severlerle 1 Ekim'in ilk dakikalarından buluşmaya hazırlanıyor

Sony'den yapılan açıklamaya göre Tablet S; Türkiye'de ilk olarak, diğer bir deyişle saatler 00:00'ı (30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece yarısında) gösterdiğinde İstanbul Levent'teki Kanyon AVM içerisinde yer alan Sony Center'dan satışa sunulacak. 9.4 inçlik, Honeycomb'lı tabletin ilk kullanıcıları, ayrıca, Sony'nin hediyesi olarak özel kılıf, Sony kulaklık ve 8GB'lık SD karta sahip olacak.

Hatırlayacağınız üzere, sizinle paylaştığımız son haberlerde Tablet S'in 1150-1200 TL arasındaki tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacağını aktarmıştık.

Asimetrik tasarımıyla, pazardaki birçok Android'li çözümden farklılaşmayı başaran Tablet S, gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alırken; Sony imzalı TruBlack panel ile kullanıcılara daha iyi bir görüntüleme deneyimi vadediyor. 1 Ekim'de sadece Wi-Fi destekli modeli satışa sunulacak olan tabletin 3G destekli modeli ise ülkemizde Kasım ayında satışa sunulacak.

Asimetrik tasarımıyla, pazardaki birçok Android'li çözümden farklılaşmayı başaran Tablet S, gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alırken; Sony imzalı TruBlack panel ile kullanıcılara daha iyi bir görüntüleme deneyimi vadediyor. 1 Ekim'de sadece Wi-Fi destekli modeli satışa sunulacak olan tabletin 3G destekli modeli ise ülkemizde Kasım ayında satışa sunulacak.


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whtswrongstupid 7 yıl en beğenilen
Bu parayi kim tavsiye ediyor cok merak ediyorum
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Erdem EKŞİ 7 yıl
Psp oyunlarını oynatıyor arkadaslar
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eng304 7 yıl
Erasmus78



O değilde ne oldu dün gece? İzdiham falan oldu mu?




2-3 kişi kalp krizinden öldü diyorlar :D
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smart1978 7 yıl
TeknoSA da kullandım... Harbiden çileden çıkardı... Köşeleri sivri olması batma hissi veriyor... Kalın kısmı yan tutma için hoş birtek o yönden yenilikçi.. Onun dışunda bir USB port olmalıydı ama yok... SD kart girişi var... Kapaklı olması ve sürekli tak çıkar zamanla kauçuk elastik sallantısını zamanla yırtılacağı hissi veriyor...

Ekranı ufak ve ağırda... Bu kadar ufak ekrana daha hafif olabilirdi...

Sony i vasat bir ürün çıkarmış...

Kendi arayüzü var... Bu da gelecek güncellemelerin aylar sonrasına sarkması anlamına geliyor...
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ControlYourDream 7 yıl
iPad 2 gibi bir piyasa devi varken çok saçma bir dizayna ve hiçbir ekstraya sahip olmayan Tablet S'i almak ne derece mantıklıdır?

Birtek fiyatı düşük oldugundan tercih sebebi olabilir .
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xman 7 yıl
Bu gün çıkıyormuş piyasaya. Bilen birilerinin sony tablet ile galaxy tableti karşılaştırmasını rica ediyorum. İkisi arasında tercih hangisi olmalı.
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smart1978 7 yıl
Dizaynı yan tutuş için ergonomik denilse de çok kaba...
Bu tip dizaynlar 5" 7" lerde hoş olabilirdi ama dizaynı berbat olmuş...
Notion Ink Adam taklidi hemde çok kötü kalın kaba taklidi çıkarmışlar.
İşlemcisi 1 Ghz den daha yüksek olmalıydı piyasadki birçok tablet zaten 1 ghz işlemcili..
Ekran kaliteside Sony den daha iyi markalar var...
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antonidas 7 yıl
8gb hafıza kartı ve kulaklık hediye ediyormuş,o kadar hediyeyi 5800 da veriyo.
fiyatı da hiç uygun değil,
tablet alacak bir tüketici neden ipad yerine sony'yi tercih etsin?
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dreampowder 7 yıl
keşke en azından donanımsal olarak cell işlemci falan kullansalardı. Tasarım çok güzel ama android...
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theraptorx 7 yıl
Bu tarzda tabletlerden dolu piyasada zaten. Tek artısı "Sony" markası :)
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geekrocks 7 yıl
Tas catlasa 15-20 kisi gider. Ucuz bir urun degil sonucta.
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Cihan 7 yıl
Dün satürn de gördüm marmara forumda şarjı yok dediler ve zaten tanıtım 1 ekimde olacağı için sadece dış görünüşüne baktım

elektronik çerçevelere benziyor tipi :)
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Extreme Victory 7 yıl
Hiç olmazssa kopya değil, kendine has tasarımı var ;)
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TuffkiLLe 7 yıl
hiçbir cihaz için gece beklenmez abi.. bi çıksın piyasa rahatlasın, bugları varsa düzeltilsin yamalar çıksın.. sonra alırız gerekiyorsa
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sertacarslan 7 yıl
Erasmus78
Geceyarısı? Sony?Kendini Apple sanıyor galiba. O saatte orada hiç kimse olmazsa büyük rezillik olabilir. Sony bunun tedbirini almıştır umarım. :D

Tam aklımdan geçenleri yazmışsın.
Milletin işi gücü yok, gece yarısı kapında dikilecek. Diğerlerinden farklı birşey mi yaptın ki diğerlerinden farklı bir talep göresin.
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CTU 7 yıl
desenize tüm sony çalışanları akşam orada olacak
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Erasmus78 7 yıl
Geceyarısı? Sony?
Kendini Apple sanıyor galiba. O saatte orada hiç kimse olmazsa büyük rezillik olabilir. Sony bunun tedbirini almıştır umarım. :D
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