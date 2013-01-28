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Tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş en esnek tutma aparatı, "Monkey Kit"

6 yıl
1,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş en esnek tutma aparatı,

Kickstarter üzerinde ortaya çıkan projelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer karşımıza çıkan proje bir tablet bilgisayar tutacağı olan Monket Kit oldu.
Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan Monkey Kit, şu ana kadar üretilmiş en esnek tablet tutacaklarından bir tanesi olarak gösteriliyor. Oldukça esnek  bir ayak ve tabletleri tutan kafa parçasından oluşan cihaz, tablet bilgisayarları her türlü durumda ayakta tutabiliyor. Özel olarak geliştirilen ve Pending Twist ismindeki teknoloji ile kafa aparatı dönerek havayla vakum sağlıyor ve bu vakum sayesinde tabletlere çok iyi oranda yapışabiliyor. Geliştirilen ayak ise bir metreye yakın bir uzunluğa sahip ve istenilen her türlü noktada tablet bilgisayarları taşıyabiliyor. Esnek yapısı yanında sağlamlığıyla da oldukça iyi görünen kol, kişilere sonsuz kullanım alanı sunabiliyor.
 
Tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş en esnek tutma aparatı,
Tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş en esnek tutma aparatı,
Octa tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje, başlangıçta koyduğu $20,000 hedefini 647 bağış ile $62,000 oranına taşımış ve projeyi büyük bir başarı ile tamlamış durumda. Bitimine 24 gün kala başarıya ulaşan proje, oldukça fazla talep görüyor. Nisan ayında $100 fiyat etiketi ile satılacak olan Monkey Kit için hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/octaproducts/monkey-kit-flexible-tablet-positioning-system 

http://www.kickstarter.com/projects/octaproducts/monkey-kit-flexible-tablet-positioning-system Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Gerçekten güzel ürün. Boynuna dolayıp tableti kendine döndürüp ellerinle tableti tutmadan veya ellerin cebinde film falan bile izleyebilirsin.
Videodaki adam da şapkayla falan baya cool olmuş. Aparat da iyi. Böyle fikirlerin devamını bekleriz...
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Barerkican 6 yıl
çinliler bunun çakmasını yapıp 5 dolardn piyasaya sürerler..o zaman alınır..
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AERN 6 yıl
Farklı bir tasarım olmuş gerçekten, kullanışlı gibi duruyor
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ssbrutality 6 yıl
Elektrik Prizine Takılı Bir Power Uzatma Kablo Gördüğümü Sandımya La :)) Yaşlılık İşte,Naparsın.Gözler Gidik :D
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turuncum 6 yıl
Tuvalet tıkanırsa bununla açmak kolay olur.
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savinelli 6 yıl
marka model bağımsız ve çok mantıklı
bu arada yorumlara çok güldüm :)
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alperencsm 6 yıl
İşlevsel ama kaba duruyor.
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enaz3posta 6 yıl
guzel bi urun ama oncesinde tablet almak lazim yoksa evde tepsi tutacagindan baska ise yaramaz
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Bytekno 6 yıl
bence gayet güzel bir ürün tepsi tutacağından başka işlerede yerar tutsun yeter :D
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multiTYRT 6 yıl
Adına güldüm


Ama yararlı bir ürün
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enaz3posta 6 yıl
guzel bi urun ama oncesinde tablet almak lazim yoksa evde tepsi tutacagindan baska ise yaramaz
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