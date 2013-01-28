Tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş en esnek tutma aparatı, "Monkey Kit"





Kickstarter üzerinde ortaya çıkan projelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer karşımıza çıkan proje bir tablet bilgisayar tutacağı olan Monket Kit oldu.

Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan Monkey Kit, şu ana kadar üretilmiş en esnek tablet tutacaklarından bir tanesi olarak gösteriliyor. Oldukça esnek bir ayak ve tabletleri tutan kafa parçasından oluşan cihaz, tablet bilgisayarları her türlü durumda ayakta tutabiliyor. Özel olarak geliştirilen ve Pending Twist ismindeki teknoloji ile kafa aparatı dönerek havayla vakum sağlıyor ve bu vakum sayesinde tabletlere çok iyi oranda yapışabiliyor. Geliştirilen ayak ise bir metreye yakın bir uzunluğa sahip ve istenilen her türlü noktada tablet bilgisayarları taşıyabiliyor. Esnek yapısı yanında sağlamlığıyla da oldukça iyi görünen kol, kişilere sonsuz kullanım alanı sunabiliyor.

Octa tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje, başlangıçta koyduğu $20,000 hedefini 647 bağış ile $62,000 oranına taşımış ve projeyi büyük bir başarı ile tamlamış durumda. Bitimine 24 gün kala başarıya ulaşan proje, oldukça fazla talep görüyor. Nisan ayında $100 fiyat etiketi ile satılacak olan Monkey Kit için hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/octaproducts/monkey-kit-flexible-tablet-positioning-system

http://www.kickstarter.com/projects/octaproducts/monkey-kit-flexible-tablet-positioning-system